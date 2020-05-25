Директора лабораторного центру в Дніпрі Штепу звільнили через спотворення результатів тестів на COVID-19
Керівника Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександра Штепу звинуватили у спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус і звільнили з посади.
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради, передає Цензор.НЕТ.
"У лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п'ятниці", - йдеться в повідомленні.
МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувачкою відділу фізичних і хімічних чинників.
У пресслужбі зазначили, що робота лабораторного центру вже налагоджена. За вихідні дні в лабораторії провели близько 1000 проб.
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А шо, не ???
Схоже, що директор якраз не хотів фальсифікувати. Бо лаборанту за фальсифікацію треба б заплатити (який дурень безплатно ризикуватиме роботою чи й свободою?).
Петровка опять гудит!!!!
(от честно...скучал за этим)