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Новини Коронавірус і карантин
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Директора лабораторного центру в Дніпрі Штепу звільнили через спотворення результатів тестів на COVID-19

Директора лабораторного центру в Дніпрі Штепу звільнили через спотворення результатів тестів на COVID-19

Керівника Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександра Штепу звинуватили у спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус і звільнили з посади.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради, передає Цензор.НЕТ.

"У лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Як результат роботи комісій - звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п'ятниці", - йдеться в повідомленні.

МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувачкою відділу фізичних і хімічних чинників.

У пресслужбі зазначили, що робота лабораторного центру вже налагоджена. За вихідні дні в лабораторії провели близько 1000 проб.

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Автор: 

Дніпро (3264) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Штепы они все такие!
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25.05.2020 14:30
+9
Штепа. Залётная фамилия. Я бы с такой даже в сторожа не взял..
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25.05.2020 14:31
+6
Таааккк, а кто там у нас из непристроенных родственников друзей кварталовцев ещьо осталса?...
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25.05.2020 14:31
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Штепы они все такие!
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25.05.2020 14:30 Відповісти
да и тесты 1982 года
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25.05.2020 14:31 Відповісти
Штепа. Залётная фамилия. Я бы с такой даже в сторожа не взял..
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25.05.2020 14:31 Відповісти
та старьій он уже. такие не могут бьістро и по-другому, а как привьікли.
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25.05.2020 15:47 Відповісти
Таааккк, а кто там у нас из непристроенных родственников друзей кварталовцев ещьо осталса?...
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25.05.2020 14:31 Відповісти
Во время эпидемии-это должно УК преследоваться...
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25.05.2020 14:31 Відповісти
не написано які саме неправильності. або він осознано або от совкової тупості.
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25.05.2020 15:48 Відповісти
ну так в какую сторону занижал
не написали
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25.05.2020 14:31 Відповісти
а что? есть какие-то варианты при кацапо-совковом ************ и правительстве?
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25.05.2020 14:55 Відповісти
Позавчера меняющиеся картинки от МОЗ по Днепропетровской области по количеству проведенных тестов интересно было наблюдать - как на базаре "цену" сбивали, начали с 12,15 тыс., а закончили 11,39. Сегодня уже 10,91.
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25.05.2020 15:13 Відповісти
Сын или внук?!
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25.05.2020 14:33 Відповісти
Как ляшко - диагноз.
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25.05.2020 14:38 Відповісти
Атєц
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25.05.2020 14:51 Відповісти
была такая мысль.молодой сильно
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25.05.2020 15:27 Відповісти
Крёстный ???
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25.05.2020 15:35 Відповісти
А при ******* ушел бы на повышение
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25.05.2020 14:37 Відповісти
БратЄльнік Шо лє?
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25.05.2020 14:46 Відповісти
Виникло подозрение и уволили. Где ваши доказательства а то по делу шеремета тоже подозрение.
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25.05.2020 15:16 Відповісти
Так он занижал или завышал данные?Где конкретика?
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Мафия, ...лять...
А шо, не ???
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25.05.2020 15:34 Відповісти
Щось, думаю, тут не так. Ага, он воно шо: аналіз підписує лаборант, який його й робив. А диретор аналізів ніби ж не робить. І навіть Інна Похмурко (!!!) їх не робить. ТО чому звільнили директора, а не лаборанта (-тів)? Чи він їх примушував фальсифікувати дані?
Схоже, що директор якраз не хотів фальсифікувати. Бо лаборанту за фальсифікацію треба б заплатити (який дурень безплатно ризикуватиме роботою чи й свободою?).
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25.05.2020 15:44 Відповісти
так ІТОГО за сутки проходить через начальника, хіба ні? він і може приписати або стерти.
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25.05.2020 15:50 Відповісти
Звичайно ж може. але тоді чому за фальсифікацію не відкрите кримінальне провадження? А, як так думаю, тому, що суд не візьме до розгляду таке звинувачення. Лаборанти як свідки не підтвердять.
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26.05.2020 07:16 Відповісти
все фигня!
Петровка опять гудит!!!!
(от честно...скучал за этим)
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25.05.2020 16:24 Відповісти
Директора лабораторного центру в Дніпрі Штепу звільнили через спотворення результатів тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3460http://video.i.ua/user/1911/47317/477754/
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25.05.2020 16:27 Відповісти
Не верю! Инвесторы ввалили сотни миллионов долларов в лабораторию под руководством мудака?! Мэр купил, и передал самую совершенную передвижную лабораторию! Вы что, думаете , что они идиоты??? Идиоты в ОГА и в МВД, и в ОП. Эти твари мутят бизнес... Всё есть, всё работает, почему не хапнуть? Тварь в президентском кабинете, всё никак не нажрётся! Зелёные твари, в эту лабораторию не дали ни копейки!!! Это рейдерский захват! Под патронатом янелоха. Будьте вы прокляты, зелёные *****!
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25.05.2020 21:01 Відповісти
 
 