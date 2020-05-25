В Україні має бути створено єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, - Данілов
В Україні має бути створено єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб і патогенів, які їх викликають.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом.
Під час зустрічі було обговорено широке коло питань щодо перебігу пандемії коронавірусної хвороби у світі та в Україні, розрахунків прогнозу пандемії, а також заходів, що їх вживає українська влада для протидії COVID-19.
Данілов акцентував на важливості проведення у контексті забезпечення біологічної безпеки держави комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.
Секретар РНБО України наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією вітчизняними лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії.
Директор Інституту молекулярної біології та генетики, своєю чергою, зазначив, що його співробітники вивчають поширення коронавірусної інфекції та світовий досвід боротьби з COVID-19.
Він зазначив, що очолюваний ним інститут першим в Україні розробив вітчизняну тест-систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції. Тукало повідомив, що колектив інституту, проаналізувавши досвід застосування цих тест-систем, готовий розпочати розробку нових комплексних тест-систем, які, за його словами, мають бути максимально простими у використанні.
Директор Інституту наголосив, що потрібно неодмінно відстежувати динаміку еволюції та мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, аби вчасно модернізувати тест-системи для його виявлення.
За підсумками зустрічі Секретар Ради доручив створити робочу групу із залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.
Довідково: У січні ц.р. відповідно до доручення Секретаря РНБО України О. Данилова Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розпочав роботу зі створення лабораторного варіанту вітчизняної тест-системи для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID-2019.
13 березня ц.р. Указом Президента України №87 уведено в дію рішення РНБО України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Згідно з цим рішенням Кабінетові Міністрів України було доручено в установленому порядку вжити заходів щодо невідкладного фінансування виготовлення Інститутом молекулярної біології і генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики COVID-19.
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через тиждень зебіли про це забудуть, але залишиться відчуття, що зедрисня дбає про їх здоров'я
И
Законность
Демократический
Единый
Центр???
Дебіли в пінжаках наступають. Тікай хто може!
Наши околобиологические институты - синекура для блатных.
Что то там типа гидробиологии (сейчас не помню). Каждый год экспедиции всем институтом семьями в район Каховки и т.п. на пароходике с люкскаютами.
Собирают грибы, ловят рыбу, готовят ролики для ТВ о грибах.
Эти люди могут решать проблемы?
Скажу больше, в году, когда брата первого директора института якобы расстреляли, как выдающегося поэта, он получил академика, организовал институт, принял на работу на профессорские должности всю свою родню, в том числе и "вдову".
Извините, но все в курсе, что делали с семьями врагов народа...
А в году так 1961-м некто неизвестный приехал хз откуда, женился на "вдове" и усыновил детей.
дороги должны быть без ям. пенсии достойные.
короче, все знают как должно быть, но никто так не делает
Мир давно вступил в информационную эпоху, которая означает, что для создания базы данных совсем не обязательно создавать новое учреждение. Достаточно практические и теоретические данные, полученные в разных институтах, расположить в интернете (например, в "облаке"). Вот и всё, что нужно.
А чого були варті закриті лікарні для членів кпсс та приближених... Тому йди на х****.