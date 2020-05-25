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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні має бути створено єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, - Данілов

В Україні має бути створено єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, - Данілов

В Україні має бути створено єдиний інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб і патогенів, які їх викликають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань щодо перебігу пандемії коронавірусної хвороби у світі та в Україні, розрахунків прогнозу пандемії, а також заходів, що їх вживає українська влада для протидії COVID-19.

Данілов акцентував на важливості проведення у контексті забезпечення біологічної безпеки держави комплексних науково-дослідних робіт щодо вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Секретар РНБО України наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією вітчизняними лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії.

Директор Інституту молекулярної біології та генетики, своєю чергою, зазначив, що його співробітники вивчають поширення коронавірусної інфекції та світовий досвід боротьби з COVID-19.

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Він зазначив, що очолюваний ним інститут першим в Україні розробив вітчизняну тест-систему для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції. Тукало повідомив, що колектив інституту, проаналізувавши досвід застосування цих тест-систем, готовий розпочати розробку нових комплексних тест-систем, які, за його словами, мають бути максимально простими у використанні.

Директор Інституту наголосив, що потрібно неодмінно відстежувати динаміку еволюції та мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, аби вчасно модернізувати тест-системи для його виявлення.

За підсумками зустрічі Секретар Ради доручив створити робочу групу із залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють.

Довідково: У січні ц.р. відповідно до доручення Секретаря РНБО України О. Данилова Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розпочав роботу зі створення лабораторного варіанту вітчизняної тест-системи для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID-2019.

13 березня ц.р. Указом Президента України №87 уведено в дію рішення РНБО України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Згідно з цим рішенням Кабінетові Міністрів України було доручено в установленому порядку вжити заходів щодо невідкладного фінансування виготовлення Інститутом молекулярної біології і генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики COVID-19.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) інфекції (109) карантин (18172) РНБО (2279) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
просто перлы, а не анонсы.
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25.05.2020 14:40
+3
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 9630
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25.05.2020 14:43
+3
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 8430
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25.05.2020 14:47
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просто перлы, а не анонсы.
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25.05.2020 14:40 Відповісти
А медичні університети по всій країні, а медичні інститути, а наукові заклади НАН України для чого існують? Данілов може нарешті почне наводити порядок в існуючих закладах а не буде закликати створювати нові безглузді організації? Поставте завдання існуючим закладам, виділіть фінансування! РНБОУ перетворилось на безглуздий орган! Данілова потрібно знімати і призначати секретарем РНБОУ Міхеїла Саакашвілі.
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25.05.2020 14:43 Відповісти
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 9630
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25.05.2020 14:43 Відповісти
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 8430
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25.05.2020 14:47 Відповісти
порвало
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25.05.2020 14:50 Відповісти
Ще треба створити "єдині центри" з хірургічних і психіатричних захворювань .
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25.05.2020 15:06 Відповісти
ніхто нічого не робитиме
через тиждень зебіли про це забудуть, але залишиться відчуття, що зедрисня дбає про їх здоров'я
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25.05.2020 14:42 Відповісти
Порядок
И
Законность
Демократический
Единый
Центр???
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25.05.2020 14:43 Відповісти
Правильно. Всі позакривати і створити єдиний. Так дешевше. І сказати їм, шоби бистро там всі інфекційні хвороби порішали. А то народу надоїло, панімаєш...
Дебіли в пінжаках наступають. Тікай хто може!
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25.05.2020 14:45 Відповісти
Під керівництвом американських вчених!
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25.05.2020 14:47 Відповісти
О, тот редкий случай, когда я согласен.
Наши околобиологические институты - синекура для блатных.
Что то там типа гидробиологии (сейчас не помню). Каждый год экспедиции всем институтом семьями в район Каховки и т.п. на пароходике с люкскаютами.
Собирают грибы, ловят рыбу, готовят ролики для ТВ о грибах.
Эти люди могут решать проблемы?

Скажу больше, в году, когда брата первого директора института якобы расстреляли, как выдающегося поэта, он получил академика, организовал институт, принял на работу на профессорские должности всю свою родню, в том числе и "вдову".
Извините, но все в курсе, что делали с семьями врагов народа...
А в году так 1961-м некто неизвестный приехал хз откуда, женился на "вдове" и усыновил детей.
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25.05.2020 14:57 Відповісти
настало время ах.....ительных историй. Знаю его лично. Крупный спец по рассказам о том как "домкрат падает стремительным бушпритом"
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25.05.2020 14:48 Відповісти
румпельштільцхеном
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25.05.2020 14:49 Відповісти
а врачи должны получать 1000 баксов минимум.
дороги должны быть без ям. пенсии достойные.
короче, все знают как должно быть, но никто так не делает
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25.05.2020 14:49 Відповісти
Пусть сделают среднюю зарплату врачей хотя бы как в Беларуси - примерно 11500 грн. (по нынешнему курсу). Там на медицину, на системе Семашко, выделяется около 8,5% ВВП, а не 2,9%, как у нас в "реформированной".
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25.05.2020 15:18 Відповісти
Создание такого единого "центра по изучению" - не более чем свойственная любой бюрократии плодить бюрократию. Есть много давно написанных статей о том, что бюрократическим образованиям свойственно увеличение численности. При том, что никакой лабораторной базы новый центр иметь не будет, а будут создавать бумажки.
Мир давно вступил в информационную эпоху, которая означает, что для создания базы данных совсем не обязательно создавать новое учреждение. Достаточно практические и теоретические данные, полученные в разных институтах, расположить в интернете (например, в "облаке"). Вот и всё, что нужно.
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25.05.2020 15:41 Відповісти
Они просто никогда не читали принципы Питера и законы Паркинсона.
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25.05.2020 16:06 Відповісти
Нам нужен центр по изучению главзебилов - этого будет достаточно.
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25.05.2020 16:23 Відповісти
Не страдайте фігнею. У Супрун в її реформі був проект ЦКЗ, а ще там була система лабораторій - правда це здається була 4 ланка реформи. Реалізуйте їх, а не розробляйте проект з початку.
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25.05.2020 16:35 Відповісти
Это все кабинетный блеф от грантоедов, без практического опыта. Нужно было просто осовременить проверенную временем систему Семашко, как это успешно сделали беларусы.
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25.05.2020 16:45 Відповісти
Це те гавно що було в совку? Це те коли не було вибору лікарств та всі лікувались вушною сіркою, каланхоє, йодною сіточкою, зеленкою та зірочкою? Ні я не кажу що не було безкоштвоного лікарства, воно було, но його було тільки декілька позицій.
А чого були варті закриті лікарні для членів кпсс та приближених... Тому йди на х****.
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25.05.2020 21:48 Відповісти
 
 