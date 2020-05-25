Розпочався відбір кандидатів на призначення стипендій імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти

Студенти, які своєю активною громадянською позицією стверджують ідеали і цінності Революції Гідності, отримають академічні стипендії, засновані на честь 10 молодих Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Відбір кандидатів на призначення стипендій триватиме до 1 липня 2020 року.

Від кожного закладу можна делегувати одного студента.

Відбір кандидатів здійснює вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування за результатами зимової сесії з-поміж:

- студентів, які мають значні успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10% перших за рейтингом;

- курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

Стипендії виплачуватимуться протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидатів на академічну стипендію за підсумками літньої сесії. Стипендії для студентів закладів I-II рівня акредитації, які навчаються на освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", становитимуть 2130 грн, для студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" або "Магістр" – 2480 грн, а для курсантів – у розмірі 2027 грн на місяць.

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