Київський метрополітен за час карантину зазнав збитків на суму 600 млн грн
Метрополітен Києва за час перебування на карантині зазнав збитків на суму 600 млн гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - зазначила Макогон.
Як повідомлялося, 25 травня в зв'язку з послабленням карантину в Києві і Харкові відкрилося метро, яке не працювало з середини березня.
Топ коментарі
+9 susanin
показати весь коментар25.05.2020 14:57
+5 Петя Федькин
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+5 Dob ro #440819
показати весь коментар25.05.2020 15:07
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виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся