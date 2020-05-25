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Київський метрополітен за час карантину зазнав збитків на суму 600 млн грн

Київський метрополітен за час карантину зазнав збитків на суму 600 млн грн

Метрополітен Києва за час перебування на карантині зазнав збитків на суму 600 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - зазначила Макогон.

Як повідомлялося, 25 травня в зв'язку з послабленням карантину в Києві і Харкові відкрилося метро, ​​яке не працювало з середини березня.

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Автор: 

Київ (19436) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+9
Зачем нам то метро? Берем пример с преЗЕдента!
Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн - Цензор.НЕТ 7423
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25.05.2020 14:57
+5
ну да... "Нет хлеба? Пусть едят пирожные" (с)
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25.05.2020 14:58
+5
как понес убытки?
виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся
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25.05.2020 15:07
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Зачем нам то метро? Берем пример с преЗЕдента!
Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн - Цензор.НЕТ 7423
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25.05.2020 14:57 Відповісти
ну да... "Нет хлеба? Пусть едят пирожные" (с)
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25.05.2020 14:58 Відповісти
ничё - наверстают. главное, чтоб в масках, а там хоть камни с неба. камни с неба в метро не страшны.
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25.05.2020 14:59 Відповісти
Главное, политическая цель дурантина достигнута - блокирована возможность народа к гражданскому сопротивлению власти.
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25.05.2020 15:07 Відповісти
ну... чёт мне каЭтся, что муудрый народ с удовольствием дал себя снова оболванить...
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25.05.2020 15:27 Відповісти
дурантин - це карантин для довбо@пів, тобто для таких як ти, то насолоджуйся своїми недолугими коментарями
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25.05.2020 22:09 Відповісти
Это не метрополитен понес убытки а Киевляне сэкономили
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25.05.2020 15:05 Відповісти
...а що зекономив - то заробив, таким чином збитки метрополітену - це заробіток населення
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25.05.2020 22:12 Відповісти
Так зазнав збитків чи недоотримав прибуток? Це так Віталька готує до підвищення цін на проїзд у метрополітені
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25.05.2020 15:06 Відповісти
не прибыль, а доход
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25.05.2020 15:33 Відповісти
Віталька робить вигляд що не знає в чом відмінність збитків від неотриманого прибутку, бо "неотриманий прибуток" є фікція
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25.05.2020 22:06 Відповісти
как понес убытки?
виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся
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25.05.2020 15:07 Відповісти
То рассказывают о якобы убыточности городского транспорта, парадокс...
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25.05.2020 15:09 Відповісти
Интересно было узнать структуру себестоимсти киевского метрополитена и киевпасстранса . Тогда был бы предмет для дискуссии. А так это инфа ни о чём.
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25.05.2020 15:14 Відповісти
Экономика Украины и так желает лучшего вследствии войны и утраты некотрых территорий.а тут еще и карантин.можно ведь было что то придумать.а теперь кусайте локти из этой ()() экономика будет выходить очень долго.хотели изменить страну - не нойте шо всё дорого и жрать нечего.как говорил антибиотик - человек сам виновник своих проблем !
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25.05.2020 16:46 Відповісти
 
 