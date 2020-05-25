Унаслідок обстрілів на Донбасі в травні було поранено 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей, - звіт ОБСЄ

З початку року на Донбасі були поранені 38 цивільних, шестеро загинули. Разом з тим, в травні поранення зазнали 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті місії.

"За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10 500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2 000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9 800 порушеннь і 2 750 вибухів відповідно", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації з безпекою на трьох ділянках розведення сил і засобів, при цьому зазначивши спокійну обстановку на ділянці в районі Станиці Луганської і чергові порушення режиму припинення вогню на ділянці в районі Петрівського.

У той же час на ділянках розведення в районах Золотого і Петрівського було зафіксовано присутність людей.

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"СММ підтвердила повідомлення про 9 жертв серед цивільного населення (все поранені), в тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 загиблих і 38 поранених", - йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ.