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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілів на Донбасі в травні було поранено 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей, - звіт ОБСЄ

Унаслідок обстрілів на Донбасі в травні було поранено 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей, - звіт ОБСЄ

З початку року на Донбасі були поранені 38 цивільних, шестеро загинули. Разом з тим, в травні поранення зазнали 9 мирних жителів, серед них п'ятеро дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті місії.

"За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10 500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2 000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9 800 порушеннь і 2 750 вибухів відповідно", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації з безпекою на трьох ділянках розведення сил і засобів, при цьому зазначивши спокійну обстановку на ділянці в районі Станиці Луганської і чергові порушення режиму припинення вогню на ділянці в районі Петрівського.

У той же час на ділянках розведення в районах Золотого і Петрівського було зафіксовано присутність людей.

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"СММ підтвердила повідомлення про 9 жертв серед цивільного населення (все поранені), в тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 загиблих і 38 поранених", - йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3502) обстріл (28316) поранення (2798) жертви (1785) Донбас (22354)


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На окупованих територіях не може бути "мирних мешканців" ,серед некомбатантів в окупації є лише колабораціоністи і заручники .
Чому кордон із ворогом під час війни досі формально відкритий ?
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25.05.2020 15:00 Відповісти
В результате обстрелов на Донбассе в мае были ранены 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2068
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25.05.2020 15:04 Відповісти
В результате обстрелов на Донбассе в мае были ранены 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5323
показати весь коментар
25.05.2020 15:04 Відповісти
 
 