Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву, - нардепка "Голосу" Бобровська

Навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська.

"Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження", - йдеться в повідомленні.

За словами Бобровської, навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Нагадаємо, в березні 2020 року народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.

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