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Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву, - нардепка "Голосу" Бобровська

Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву, - нардепка

Навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська.

"Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження", - йдеться в повідомленні.

За словами Бобровської, навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Нагадаємо, в березні 2020 року народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто вас уповноважив їздити до РФ? Перевірку на коронавірус вже пройшли? - депутат від СН Арахамія - представникам ОПЗЖ

Автор: 

москва (1244) росія (65007) державна зрада (1680) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Бобровська Соломія (50) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+23
Сду обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 109Лучшие девушки СССР
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25.05.2020 15:06
+12
Жму руку тем кто голосовал за Голос, выбор проевропейской партии без олигархов и не из говноящика требовал времени и изучения темы, не в пример говнилье дерущимся за куклы олигархов за деньги у них же и украденные.
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25.05.2020 15:34
+11
даже не верится, что такое решение вынес Печерский суд.
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25.05.2020 15:12
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О_о Голос прорезался!
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25.05.2020 15:05 Відповісти
Сду обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 109Лучшие девушки СССР
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25.05.2020 15:06 Відповісти
грешно смеяться над больными людьми.
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25.05.2020 15:11 Відповісти
Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву, - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 5988
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25.05.2020 15:49 Відповісти
Люся Янукович-безобидная тетка,с унылой судьбой.
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25.05.2020 15:25 Відповісти
А не напомнить, как она втирала про наколотые апельсины? Курва та еще.
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25.05.2020 16:08 Відповісти
Она просто дура
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25.05.2020 16:20 Відповісти
Ну ну ... побачимо ,подивимось на чергову виставу
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25.05.2020 15:08 Відповісти
даже не верится, что такое решение вынес Печерский суд.
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25.05.2020 15:12 Відповісти
Это хорошо, но нашими коррумпированными судами и продажными правоохранительными органами, я ни какого справедливого и законного результата не жду.
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26.05.2020 02:59 Відповісти
А Шо за СДУ?
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25.05.2020 15:12 Відповісти
Сду обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 9298
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25.05.2020 15:15 Відповісти
Якщо у воюючій країні потрібно рішення суду, щоб притягнути явних зрадників та ворогів до відповідальності, то це називається-- Приїхали. До речі, на російському сайті побачив, що цей Гордон-гандон пішов домовлятися з мудозвоном Соловйовим про інтерв,ю. Той послав його на 3 букви. Якщо це правда, то може Соловйову запропонувати посаду голови СБУ?
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25.05.2020 15:15 Відповісти
А при мародёре такой куйни не было! Пацаны спокойно в мацкву катались, без всяких. Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!
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25.05.2020 15:15 Відповісти
Сотни тысяч ездили и ездят на мацковщину на зароботки. И что?
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Будут доить Буратин...
Суд обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7791
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25.05.2020 15:24 Відповісти
прокуратура работает только под давлением суда!!!
Это Зеформа!!
адназначна
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Жму руку тем кто голосовал за Голос, выбор проевропейской партии без олигархов и не из говноящика требовал времени и изучения темы, не в пример говнилье дерущимся за куклы олигархов за деньги у них же и украденные.
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25.05.2020 15:34 Відповісти
нашли способ оплатить билеты и моральные ущербы)) мертвечук на планёрку в кремль летает через день и шо? клоунада
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25.05.2020 15:36 Відповісти
толку від цього рішення. Доказової бази порушень Закону - нуль.
Якщо вже люстрацію скасовують...
Цими проблемами потрібно займатися на законодавчому рівні. А от, щоб заборонити адміністративно - так це тільки анархісти можуть вимагати.
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25.05.2020 15:38 Відповісти
Они много чего продумали, кроме того,что есть еще и суд людской для предателей, которые в то время, когда гибнут наши ребята, ездят в гости к убийцам и оккупантам. Когда-нибудь их настигнет кара Божья. Бумеранг прилетит
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25.05.2020 15:50 Відповісти
При предыдущей власти вся эта наволочь не вылазила из щелей.
И демонстративно в Москву не каталась.
И президент был такой, который не заглядывал подобострастно в глаза кровавому упырю
А сейчас пророссийская шобла демонстативно общается с представителями страны-оккупанта, настало их время А в прокуратуре сидит адвокат Януковича.
И что вас так плющит, непонятно. Все же как вы хотели.Цветы для оккупантов уже приготовили?
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25.05.2020 15:47 Відповісти
Ничего не будет и даже сам факт не радует, потому что на этом "ожидании номера" всё и остановится, а дадут номер, так на этом всё остановится - кишка тонка, характера нет, принципов тоже.
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25.05.2020 15:54 Відповісти
Отдуплилась после Деркача.
"Рыба!"
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25.05.2020 15:57 Відповісти
Яка ще в дупу прокуратура((( ?
прокурор з внутрішньої безпеки? роботи зі скаргами (без функції нагляду), з таємного діловодства? секретаріату? контролю за контролем?
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25.05.2020 15:59 Відповісти
ПОЛИТИКА зели во всем цвете!!!!!
Что бы во время войны арестовать агентов врага, надо заставлять силовые через суд!!!!! СУПЕР!
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25.05.2020 16:03 Відповісти
Эта власть своих судить не будет! ТЧК

Цитати президента Зеленського з прес-конференції (2020)Про "плівки Єрмака":
"Що стосується пана Єрмака - для мене це порожня справа"
По-перше це брат Єрмака, по-друге нікто там грошей не взяв"
"До речі дуже там цікаво, треба вам прослідити хто викладував те відео, звідки воно йшло, хто вперше оприлюднив в фейсбуці."


То что выложил Дрюкач его почему- то не интересует
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25.05.2020 16:04 Відповісти
Колаборантов из опзж на вершине украинского олимпа паяц получил в наследство от шоколада, а теперь бедный паяц должен ломать труды своего авторитетного папередника, хотя гораздо легче идти в фарватере рошена и порохоботы будут поддерживать.
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25.05.2020 16:16 Відповісти
Ожидаемо куча комментов про "мародера, который воскресил медведчука". Ну вот, зеленой власти все карты в руки, чтоб посадить медведчука. Нет ничего проще, бери, открывай дело за госизмену.
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25.05.2020 17:00 Відповісти
хоть одни нормальные депутаты
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25.05.2020 18:20 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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25.05.2020 19:03 Відповісти
Треба вже зараз конфіскувати майно всіх регіоналів-ОПЗЖ та їх пересадити за грати... Казнокради, вбивці, зрадники.... всі там
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25.05.2020 21:07 Відповісти
это бенедиктовну обязали? смешно. она на зарплате у мертвячука.
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25.05.2020 21:23 Відповісти
и прислуживает ватнику кремлевском Портнову
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26.05.2020 01:47 Відповісти
Зебилы НИЧЕГО против своих социальноблизких ОПЗЖопов делать НЕ БУДУТ!
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25.05.2020 22:29 Відповісти
 
 