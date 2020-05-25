Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора внести відомості про вчинення нардепами ОПЗЖ держзради через поїздку в Москву, - нардепка "Голосу" Бобровська
Навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська.
"Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження", - йдеться в повідомленні.
За словами Бобровської, навіть слідчий суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".
Нагадаємо, в березні 2020 року народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і далі керувати країною.
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Это Зеформа!!
адназначна
Якщо вже люстрацію скасовують...
Цими проблемами потрібно займатися на законодавчому рівні. А от, щоб заборонити адміністративно - так це тільки анархісти можуть вимагати.
И демонстративно в Москву не каталась.
И президент был такой, который не заглядывал подобострастно в глаза кровавому упырю
А сейчас пророссийская шобла демонстативно общается с представителями страны-оккупанта, настало их время А в прокуратуре сидит адвокат Януковича.
И что вас так плющит, непонятно. Все же как вы хотели.Цветы для оккупантов уже приготовили?
"Рыба!"
прокурор з внутрішньої безпеки? роботи зі скаргами (без функції нагляду), з таємного діловодства? секретаріату? контролю за контролем?
Что бы во время войны арестовать агентов врага, надо заставлять силовые через суд!!!!! СУПЕР!
Цитати президента Зеленського з прес-конференції (2020)Про "плівки Єрмака":
"Що стосується пана Єрмака - для мене це порожня справа"
По-перше це брат Єрмака, по-друге нікто там грошей не взяв"
"До речі дуже там цікаво, треба вам прослідити хто викладував те відео, звідки воно йшло, хто вперше оприлюднив в фейсбуці."
То что выложил Дрюкач его почему- то не интересует
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!