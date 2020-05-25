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Нацполіція оголосила в розшук організатора розтрати майна Мінекоенерго на 2,63 млн

Нацполіція оголосила в розшук організатора розтрати майна Мінекоенерго на 2,63 млн

Учасники злочинної групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля України збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень. Організатора оголошено в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що в 2012 році організатор групи спільно з іншими її учасниками і невстановленими особами організував між підприємством, фактичним власником якого він є, і державним підприємством "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" укладення договору про пайову участь у реконструкції об'єкта нерухомого майна і передачу функцій замовника. Згідно з умовами договору, за результатами реконструкції держпідприємство мало отримати у власність права на нерухоме майно площею 552,2 кв. м.

Після цього нежитлову будівлю держпідприємства було знесено виконавцем, а на його місці розпочато будівництво житлового комплексу. Водночас майнові права на житлові та нежитлові приміщення в комплексі в подальшому були реалізовані покупцям.

Таким чином, злочинні дії учасників групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля майнової шкоди в особливо великих розмірах - на суму 2 639 000 гривень.

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Нині організатору повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Його оголошено в розшук.

Автор: 

шахрайство (1078) Нацполіція (15142) реконструкція (331) Мінекоенерго (97)


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Что??
Ахметова обьявили в розыск??
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25.05.2020 15:14 Відповісти
ну...и...кто этот разыскиваемый чувачок?
что за розыск такой, коль боитесь его фото-морды напечатать с ФИО ???
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25.05.2020 15:25 Відповісти
Вот опять пример очередного "эффективного частного собственника", а на деле паразита(ов),живущего(их) за счет государства. Нет ничего нового в нашем мире.Вся история повторяется и все эти паразитические прокладки между производителями и потребителями-АО,ООО и пр "Рога с копытами"-это " троянские кони" и "зиц-председатели Фунты-цель которых не "развитие рыночной экономики,конкуренции и пр",а наглый грабеж отрасли или гос.предприятия и доведения его до банкротства,чтобы за копейки продать его другому "эффективному",который разгонит кадры и продаст землю под застройку многоэтажным курятником третьему прохиндею.И так все 30 лет последней истории Украины.Это нехорошо,надо возвращаться к развитию реальной экономики,без которой нет и государства,как такового.Всем добра.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
И всего то за последний год, снесли, построили и растратили.
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25.05.2020 15:33 Відповісти
А кого ищете ребятки кучму который начал отдавать аметке объекты Министерству энергетики, или все таки его рыжего сынка?
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25.05.2020 15:36 Відповісти
Сколько из АТО вернулось, сколько вообще авантюристов по стране бродит. Сталкеры от безделья Чернобыль 20-раз перепаивают. А тут розыск, разыщут или нет? Сколько денег будет потрачено. Всё украдено, нет - нет придумано до нас. Каперство нас спасёт. Минюст продаёт патенты на розыск лиц скрывающихся от правосудия, и в зависимости от вины назначает премию. Алиментщика за 100 грн. искать не пойдут, а "организатора группы" за 15 - 20% поищут. Не вкладывая можно казну наполнять. Только для всех "разыскников" отрезанная голова "организатора группы" стоит 30% оговоренной премии. Ухо 5% (и то много)
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25.05.2020 16:04 Відповісти
 
 