Нацполіція оголосила в розшук організатора розтрати майна Мінекоенерго на 2,63 млн

Учасники злочинної групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля України збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень. Організатора оголошено в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що в 2012 році організатор групи спільно з іншими її учасниками і невстановленими особами організував між підприємством, фактичним власником якого він є, і державним підприємством "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" укладення договору про пайову участь у реконструкції об'єкта нерухомого майна і передачу функцій замовника. Згідно з умовами договору, за результатами реконструкції держпідприємство мало отримати у власність права на нерухоме майно площею 552,2 кв. м.

Після цього нежитлову будівлю держпідприємства було знесено виконавцем, а на його місці розпочато будівництво житлового комплексу. Водночас майнові права на житлові та нежитлові приміщення в комплексі в подальшому були реалізовані покупцям.

Таким чином, злочинні дії учасників групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля майнової шкоди в особливо великих розмірах - на суму 2 639 000 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила масштабний продаж біодобавок, які "захищають" від COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нині організатору повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Його оголошено в розшук.