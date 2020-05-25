Нацполіція оголосила в розшук організатора розтрати майна Мінекоенерго на 2,63 млн
Учасники злочинної групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля України збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень. Організатора оголошено в розшук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що в 2012 році організатор групи спільно з іншими її учасниками і невстановленими особами організував між підприємством, фактичним власником якого він є, і державним підприємством "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні" укладення договору про пайову участь у реконструкції об'єкта нерухомого майна і передачу функцій замовника. Згідно з умовами договору, за результатами реконструкції держпідприємство мало отримати у власність права на нерухоме майно площею 552,2 кв. м.
Після цього нежитлову будівлю держпідприємства було знесено виконавцем, а на його місці розпочато будівництво житлового комплексу. Водночас майнові права на житлові та нежитлові приміщення в комплексі в подальшому були реалізовані покупцям.
Таким чином, злочинні дії учасників групи завдали Міністерству енергетики та захисту довкілля майнової шкоди в особливо великих розмірах - на суму 2 639 000 гривень.
Нині організатору повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Його оголошено в розшук.
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Ахметова обьявили в розыск??
что за розыск такой, коль боитесь его фото-морды напечатать с ФИО ???
украдено, нет - нет придумано до нас. Каперство нас спасёт. Минюст продаёт патенты на розыск лиц скрывающихся от правосудия, и в зависимости от вины назначает премию. Алиментщика за 100 грн. искать не пойдут, а "организатора группы" за 15 - 20% поищут. Не вкладывая можно казну наполнять. Только для всех "разыскников" отрезанная голова "организатора группы" стоит 30% оговоренной премии. Ухо 5% (и то много)