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Новини Коронавірус і карантин
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У Кременчуці померла жінка, яку місяць лікували від ускладнень COVID-19: останні тести були негативними, але вірус знищив її легені

У Кременчуці померла жінка, яку місяць лікували від ускладнень COVID-19: останні тести були негативними, але вірус знищив її легені

У Кременчуці померла жінка, в якої аналізи показали одужання від коронавірусу. На жаль, хвороба завдала непоправної шкоди легеням.

Про це з посиланням на начальника міського управління охорони здоров'я Максима Середу повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Минулими вихідними у інфекційному відділенні померла жінка, яку майже місяць інфекціоністи, пульмонологи і анестезіологи намагалися врятувати від ускладнень COVID-19... Два останні результати ПЛР-досліджень на COVID-19 у неї показали негативні результати, але вірус завдав непоправної втрати її організму і практично знищив легені", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 106 випадків захворювання на COVID-19, 93 особи вже одужало, 6 пацієнтів лікуються у стаціонарних відділеннях (троє - у Кременчуці, один – у Полтаві, двоє – у Києві). На самоізоляції наразі перебуває 61 особа, 40 з них – контактні, 21 – приїхали з-за кордону. Всього з початку епідемії у Кременчуці на самоізоляції перебувало 846 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтавській області померла хвора на коронавірус медик

За словами заступника міського голови Ольги Усанової, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Під час амбулаторних звернень грипу і пневмоній зареєстровано не було. У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія перебуває 19 пацієнтів, у одного тяжкий перебіг хвороби, у нього підтверджено діагноз COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Кременчук (293) смерть (6743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А может не вирус убил легкие, а не адекватное лечение?
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25.05.2020 15:26
+7
Должен быть международный трибунал над изобретателями "пандемии".
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25.05.2020 16:01
+5
Пусть тебе короновирус налоги платит, а ты с тех налогов зарплату получишь.
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25.05.2020 15:22
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Вирусок, наверное, оставил записку: "В смерти женщины прошу винить только меня"
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25.05.2020 15:17 Відповісти
ну раз следов вируса нет вероятно убили аппаратном ИВЛ сами эскулапы
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25.05.2020 15:41 Відповісти
слышал и такое мнение (ИВЛ убивает) и голоса тех, кто это говорил звучали убедительно...
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25.05.2020 15:53 Відповісти
Ну если дать чистым кислородом подышать пару часов, то очень даже может быть..
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25.05.2020 19:36 Відповісти
Жесть, и что хуже всего все чаще подтверждаются случаи повторного заражения а значит даже когда переболеют все болезнь не исчезнет.
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25.05.2020 15:19 Відповісти
Теоретически можно извести болезнь полностью. Да только вряд ли найдётся много желающих "оплатить" это.
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25.05.2020 15:21 Відповісти
Як встановили італійські вчені, виявилося, що страшна хвороба - НЕ пневмонія, і люди вмирають, в більшій мірі, від дифузного тромбозу вен (тромбоз).
У зв'язку з цим протоколи лікування коронавірусних пацієнтів в Італії були терміново змінені. Поряд з антибіотиками, противірусними та протизапальними препаратами стали використовувати і антикоагулянти.
Згідно з інформацією від італійських патологоанатомів, апарати ШВЛ та відділення інтенсивної терапії були не потрібні.
Ніби на підтвердження висновків італійських лікарів, вражаючий випадок задокументовано у США, де ціла сім'я була вилікувана в домашніх умовах. Лікування складалося з трьох таблеток аспірину по 500 мг, розчинених в гарячому напої з підігрітого лимонного соку з медом. На ранок вся сім'я прокинулася, наче у них і не було ніяких симптомів!
Медичний дослідник з Італії: «Завдяки 50 розтинам померлих від COVID-19, патологоанатоми виявили, що це - не зовсім пневмонія, так як вірус не тільки вбиває легеневі клітини, але також провокує ендотеліальний тромбоз судин.
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25.05.2020 15:33 Відповісти
Что за сказки о семье, выздоровевших после ковида на следующий день...
А то что повышается резко свертываемость крови - это действительно так.. И многие от тромбоэмболий и умирают
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25.05.2020 16:00 Відповісти
Давно известно, и проверено на практике, что купировать развитие пневмоний нужно гепарином и инъекиями витаминов А, С и Д.
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25.05.2020 17:23 Відповісти
Слабо Вы следили за развитием событий в теме "короны". Гепарин применяли и применяют, но ... оказалось, что летальность он увеличивает. Вот так вот бывает.
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26.05.2020 00:45 Відповісти
Если даже вирус не убьет то убьют другие болезни со временем так как вирус разрушает легкие которые не восстанавливаются. Соседка которую забрали с коронавирусом сразу после Пасхи (ходила в церковь РПЦ святить пасху, и смеялася с коронавируса) до сих пор не вернулась домой. После Пасхи неделю лежала в реанимации на ИВЛ, потом попустило, уже хотели выписывать и через неделю накрыло снова и снова в реанимацию.
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25.05.2020 15:24 Відповісти
При чем там вирус. Если в человека Диабет то причина смерти даже без короны может быть что угодно. При чем там корона. Ты знаешь сколько в Украине смертей от диабета каждый год?
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25.05.2020 16:01 Відповісти
Діабет-не вирок.Мужик приймав інсулін з 60 років (схоже,що діагноз поставили пізно) і помер в 95р від зовсім іншої хвороби-проблеми з простатою.
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25.05.2020 16:25 Відповісти
- Средняя продолжительность жизни людей, больных сахарным диабетом, составляет примерно 50-60 лет.
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25.05.2020 16:39 Відповісти
Брехня.
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25.05.2020 19:23 Відповісти
мені цікаво. яким чином ви визначили, що причиною людини з діабетом став саме коронавірус, якщо навіть плр - показав негативний результат. ? ви скажіть,чи помирали люди з діабетом до коронавірусу? чи всі жили до 95 років? і поясніть, це виправдовує карантини??
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25.05.2020 16:41 Відповісти
Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% cмертей у світі пов'язано з діабетом.
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25.05.2020 17:00 Відповісти
Ну посмотрим к чему приведет ваше снятие карантина и запуск общественного транспорта
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25.05.2020 15:20 Відповісти
Пусть тебе короновирус налоги платит, а ты с тех налогов зарплату получишь.
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25.05.2020 15:22 Відповісти
Я с тебя налогов не прошу. А вот ты когда заболеешь завизжишь чтобы тебя везли в государственную больницу и лечили за счет государства, тоесть за мои налоги
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25.05.2020 15:25 Відповісти
Ты обо мне заботишься ?
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25.05.2020 15:26 Відповісти
не. оно заботится исключительно о своих скромных гонорарах.
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Тесты от Зе не рабочие опять китайское гуавно впаривает.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html?m=1
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25.05.2020 15:43 Відповісти
ничего фантастического ...вирус покинул организм, оставив после себя развалины...
смерть от осложнений возможна даже при простуде (бьет туда где более уязвимо)
жаль каждого погибшего...
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25.05.2020 15:23 Відповісти
А где проверенные данные?Может она от двусторонней пневмонии умерла?
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25.05.2020 15:23 Відповісти
А может не вирус убил легкие, а не адекватное лечение?
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25.05.2020 15:26 Відповісти
В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие - Цензор.НЕТ 1555
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25.05.2020 15:26 Відповісти
по слухам: померлій не зразу призначили аналіз на ковід19. лікували від застуди аж поки не забрали в інфекційну в Кременчук. Там шархнули по всім легеням швл. Хто зна що в неї було за хвороба. Коли останні тести не підтвердили ковід19.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Діабет був і пневмонія.сама с глобино.
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25.05.2020 15:33 Відповісти
так, для діабетиків вірусу і не потрібно. Вже скільки знайомих поховано саме діабетиків.
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25.05.2020 15:48 Відповісти
Схоже ви праві. Як не дивно ще до коронавірусу вмирали люди з діабетом. Але тоді це мало кого хвилювало. "Діабет спричиняє третину всіх смертей, але в Україні це не визнають"
15 листопада 2012, 16:35
Ірина Штогрін
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25.05.2020 15:55 Відповісти
Схоже при тій істерії навколо коронавірусу людина з діабетом швидше вмре від страху ніж від вірусу. Страх зменшує імунітет людини.
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Надо понимать и то, что большинство врачей не были отличниками учебы и в дальнейшей деятельности не сильно занимались своим самообразованием. Именно поэтому в мире огромное количество смертей вызвано врачебными ошибками.
Например, в Украине, только из-за ошибок врачей, каждый день умирает более 30 человек. Об этом во время круглого стола безопасность пациентов в больницах заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.
А в штатах, согласно доклада института медицины за 1999 год, от ошибок медперсонала умирает до 100 тыс. пациентов.
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25.05.2020 16:20 Відповісти
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Женщине 53 года. Диабет плюс двустороннее воспаления лёгких. Работал в Глобино где коронавирусных по ходу и не существует.вопрос это был вирус или так для статистики?
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25.05.2020 15:32 Відповісти
- Желаю развлечься
- Так или с пользой?
- Так... с пользой. (с)
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25.05.2020 15:55 Відповісти
То такие "качественные" тесты были... И ИВЛ постарался..
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25.05.2020 15:53 Відповісти
1) Сколько ей было лет ?
2) Если её положили под ИВЛ, она должна была умереть с вероятностью 88%.
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25.05.2020 16:00 Відповісти
да. заметьте цензор не написал, что ей 53 года и у неё был диабет, и работала не в кременчуге, а в глобино. где коронавирусным днем со свечкой не найдешь.
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Должен быть международный трибунал над изобретателями "пандемии".
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25.05.2020 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8SugXAPAWIU
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25.05.2020 16:10 Відповісти
Як видно,після ШВЛ мало хто виживає...
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25.05.2020 17:03 Відповісти
Коли почалася оця пандоістерія, то я зацікавився отим ШВЛ (раніше про таке не чув, бог милував). Там все дуже залежиить від кваліфікації медика. А також функціональності апарата і його настройки. А коли швл не допомагає через ураження агентів крові, що переносять кисень до органів, то може ж те ШВЛ навіть шкідливе буде.
Навіть супер дорогі із компьютером апарати ШВЛ все одно потребують високої кваліфікації. Це - не смартфон, у якому навіть малюки швидко розбираються де що тикать.
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26.05.2020 07:12 Відповісти
Зеленский говорил экономика будет расти. Опять соврал?
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25.05.2020 18:04 Відповісти
Дивлячись чия... У декого економіка росте, як гриби після дощу.
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26.05.2020 07:13 Відповісти
 
 