У Кременчуці померла жінка, яку місяць лікували від ускладнень COVID-19: останні тести були негативними, але вірус знищив її легені

У Кременчуці померла жінка, в якої аналізи показали одужання від коронавірусу. На жаль, хвороба завдала непоправної шкоди легеням.

Про це з посиланням на начальника міського управління охорони здоров'я Максима Середу повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Минулими вихідними у інфекційному відділенні померла жінка, яку майже місяць інфекціоністи, пульмонологи і анестезіологи намагалися врятувати від ускладнень COVID-19... Два останні результати ПЛР-досліджень на COVID-19 у неї показали негативні результати, але вірус завдав непоправної втрати її організму і практично знищив легені", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 106 випадків захворювання на COVID-19, 93 особи вже одужало, 6 пацієнтів лікуються у стаціонарних відділеннях (троє - у Кременчуці, один – у Полтаві, двоє – у Києві). На самоізоляції наразі перебуває 61 особа, 40 з них – контактні, 21 – приїхали з-за кордону. Всього з початку епідемії у Кременчуці на самоізоляції перебувало 846 осіб.

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За словами заступника міського голови Ольги Усанової, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Під час амбулаторних звернень грипу і пневмоній зареєстровано не було. У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія перебуває 19 пацієнтів, у одного тяжкий перебіг хвороби, у нього підтверджено діагноз COVID-19.