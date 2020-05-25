У Кременчуці померла жінка, яку місяць лікували від ускладнень COVID-19: останні тести були негативними, але вірус знищив її легені
У Кременчуці померла жінка, в якої аналізи показали одужання від коронавірусу. На жаль, хвороба завдала непоправної шкоди легеням.
Про це з посиланням на начальника міського управління охорони здоров'я Максима Середу повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Минулими вихідними у інфекційному відділенні померла жінка, яку майже місяць інфекціоністи, пульмонологи і анестезіологи намагалися врятувати від ускладнень COVID-19... Два останні результати ПЛР-досліджень на COVID-19 у неї показали негативні результати, але вірус завдав непоправної втрати її організму і практично знищив легені", - йдеться у повідомленні.
На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 106 випадків захворювання на COVID-19, 93 особи вже одужало, 6 пацієнтів лікуються у стаціонарних відділеннях (троє - у Кременчуці, один – у Полтаві, двоє – у Києві). На самоізоляції наразі перебуває 61 особа, 40 з них – контактні, 21 – приїхали з-за кордону. Всього з початку епідемії у Кременчуці на самоізоляції перебувало 846 осіб.
За словами заступника міського голови Ольги Усанової, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Під час амбулаторних звернень грипу і пневмоній зареєстровано не було. У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія перебуває 19 пацієнтів, у одного тяжкий перебіг хвороби, у нього підтверджено діагноз COVID-19.
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У зв'язку з цим протоколи лікування коронавірусних пацієнтів в Італії були терміново змінені. Поряд з антибіотиками, противірусними та протизапальними препаратами стали використовувати і антикоагулянти.
Згідно з інформацією від італійських патологоанатомів, апарати ШВЛ та відділення інтенсивної терапії були не потрібні.
Ніби на підтвердження висновків італійських лікарів, вражаючий випадок задокументовано у США, де ціла сім'я була вилікувана в домашніх умовах. Лікування складалося з трьох таблеток аспірину по 500 мг, розчинених в гарячому напої з підігрітого лимонного соку з медом. На ранок вся сім'я прокинулася, наче у них і не було ніяких симптомів!
Медичний дослідник з Італії: «Завдяки 50 розтинам померлих від COVID-19, патологоанатоми виявили, що це - не зовсім пневмонія, так як вірус не тільки вбиває легеневі клітини, але також провокує ендотеліальний тромбоз судин.
А то что повышается резко свертываемость крови - это действительно так.. И многие от тромбоэмболий и умирают
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html?m=1
смерть от осложнений возможна даже при простуде (бьет туда где более уязвимо)
жаль каждого погибшего...
15 листопада 2012, 16:35
Ірина Штогрін
Например, в Украине, только из-за ошибок врачей, каждый день умирает более 30 человек. Об этом во время круглого стола безопасность пациентов в больницах заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.
А в штатах, согласно доклада института медицины за 1999 год, от ошибок медперсонала умирает до 100 тыс. пациентов.
- Так или с пользой?
- Так... с пользой. (с)
2) Если её положили под ИВЛ, она должна была умереть с вероятностью 88%.
Навіть супер дорогі із компьютером апарати ШВЛ все одно потребують високої кваліфікації. Це - не смартфон, у якому навіть малюки швидко розбираються де що тикать.