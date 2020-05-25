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Новини
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Дата повернення грузинського посла в Україну залежатиме від подальших кроків української влади, - МЗС Грузії

Дата повернення грузинського посла в Україну залежатиме від подальших кроків української влади, - МЗС Грузії

У Міністерстві закордонних справ Грузії 25 травня відбулася перша робоча зустріч з грузинським послом у Києві Теймуразом Шарашенідзе, відкликаним у Тбілісі через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в МЗС Грузії.

Зазначається, що на зустрічі з послом обговорювалися питання, що стосуються грузинсько-українських двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку з урахуванням існуючих реалій.

"Ще раз роз'яснимо, що відкликання посла для консультацій є прийнятим у дипломатичній практиці кроком. Грузинська сторона ухвалила зазначене рішення через призначення керівництвом України засудженої в Грузії особи на публічну посаду, що, за оцінкою грузинської сторони, не відповідає духу співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні МЗС.

Відкликання посла для консультацій у Тбілісі не передбачає розриву дипломатичних відносин і також не планується перегляд стратегічного партнерства між двома країнами.

"Звісно, ми слідкуватимемо за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить українська влада в бік нормалізації відносин із Грузією. З урахуванням цього буде ухвалено рішення з приводу дати повернення посла в Україну", - заявили в грузинському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри виниклу проблему через призначення Саакашвілі, ми продовжуємо стратегічне партнерство з Україною, - глава МЗС Грузії Залкаліані

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4112)


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Топ коментарі
+11
Посол приїде після виборів... Які промосковські силы із тріском програють.. Залишилось недовно
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25.05.2020 15:42
+8
Посратись з Грузією, посратись з США...
Бо ж так хоче возлюблєнная Расссія...
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25.05.2020 15:41
+7
Грузинские власти, вы наивные! Кому нужен ваш посол? А вот Саакашвили нужен всем!
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25.05.2020 15:33
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да верните же Михо на родину. его же там все очень любят. я ничего не перепутал?
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25.05.2020 15:30 Відповісти
В нашем мире так:или угодить народу или сильным мира сего. В первом случае неизбежно нажить врагов.
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25.05.2020 15:54 Відповісти
во втором тоже
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25.05.2020 15:56 Відповісти
Грузины уже прямо говорят:отдайте нам Саакашвили,.и фсё
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Посол приїде після виборів... Які промосковські силы із тріском програють.. Залишилось недовно
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25.05.2020 15:42 Відповісти
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
.
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25.05.2020 15:46 Відповісти
Грузинские власти, вы наивные! Кому нужен ваш посол? А вот Саакашвили нужен всем!
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25.05.2020 15:33 Відповісти
Да, он символ революции роз. Но кому розы, а кому нары или конфискация.
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25.05.2020 15:57 Відповісти
И эти стараются давить на страну, во дают. СУПЕРДЭРЖАВА.
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25.05.2020 15:36 Відповісти
Вот если бы Януковича назначили премьером Грузии? Во крику было бы. Это и есть принцип "а нас за шо"
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25.05.2020 15:41 Відповісти
нужно выдать Саакашвили Грузии по запчастям.. сначала пропеллер, потом штаники-комбинезон с кнопкой, затем банку с кокаином, затем хвост и так далее..
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25.05.2020 15:37 Відповісти
ну тогда тебя сразу всего и целиком сдать в лабораторию для опытов - мозга все равно нет
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25.05.2020 15:49 Відповісти
Пора, пора ссорится с грузинами и болгарами.
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25.05.2020 15:38 Відповісти
будет зависеть от дальнейших шагов украинской власти/ "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским/ Зато: Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то , что Порошенко годами отказывался выполнять/ Нетаньяху (друг Путина) похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Посратись з Грузією, посратись з США...
Бо ж так хоче возлюблєнная Расссія...
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25.05.2020 15:41 Відповісти
Если Грузия отзовёт свои банды барсеточников и домушников, вообще будет хорошо.
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25.05.2020 15:55 Відповісти
Все згідно плану ***** - пересратись зі всіма, створити в державі хаос, спровокувати громадянське протистояння. Зебіли, це ж ваш вибір, тварюки.
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Поїсть чанахи з шаурмою , тай повернеться . А ні , то ні . Якось пофіг . Попросять відреагувати - на протязі 30 робочих днів висловимо неглибоке занепокоєння , для годиться . Їхній посол , мають повне право совати ним туди - сюди , скільки заманеться 😁
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25.05.2020 16:12 Відповісти
Ти рускій чи просто дурник?
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25.05.2020 16:39 Відповісти
Віталя ЯЗаЗе!)
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25.05.2020 16:45 Відповісти
Дякувати вірусу, в Україні нині кацапів і чебуреків поменшало. У Києві вже не 130 крадіжок на день, а вдвічі менше. То нехай так і буде.
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25.05.2020 17:05 Відповісти
За Абхазией следи, а то еще кусок отчертят.
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25.05.2020 17:32 Відповісти
Тупа зелена шобла працює по вказівці москви і це дорого обійдеться державі Україна. Але винуватий в цьому "мудрий нарід" Довго будете хавать своє лайно і дай Боже ,щоб ще не годували і чужу армію.
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25.05.2020 17:40 Відповісти
 
 