Дата повернення грузинського посла в Україну залежатиме від подальших кроків української влади, - МЗС Грузії

У Міністерстві закордонних справ Грузії 25 травня відбулася перша робоча зустріч з грузинським послом у Києві Теймуразом Шарашенідзе, відкликаним у Тбілісі через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в МЗС Грузії.

Зазначається, що на зустрічі з послом обговорювалися питання, що стосуються грузинсько-українських двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку з урахуванням існуючих реалій.

"Ще раз роз'яснимо, що відкликання посла для консультацій є прийнятим у дипломатичній практиці кроком. Грузинська сторона ухвалила зазначене рішення через призначення керівництвом України засудженої в Грузії особи на публічну посаду, що, за оцінкою грузинської сторони, не відповідає духу співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні МЗС.

Відкликання посла для консультацій у Тбілісі не передбачає розриву дипломатичних відносин і також не планується перегляд стратегічного партнерства між двома країнами.

"Звісно, ми слідкуватимемо за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить українська влада в бік нормалізації відносин із Грузією. З урахуванням цього буде ухвалено рішення з приводу дати повернення посла в Україну", - заявили в грузинському зовнішньополітичному відомстві.

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Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.