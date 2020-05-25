Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено за штат, керівництво доручено співробітникам обласного главку
Таке рішення ухвалено після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття і зґвалтування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Кагарлик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції. Їхнє завдання – організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні.
Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.
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менты насиловали в Николаевской области
при Зеленом Овоще уже начали в Киеве
реформы
аднака
Ігор Київський - "Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк"
Вас хрен поймешь, неадекватов, то ли соевый, то ли зеленый? Может вам таки читать научиться от А до Я
Якщо весь особовий склад виведено за штат, то ким збираються керувати співробітники обласного управління?