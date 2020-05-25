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Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено за штат, керівництво доручено співробітникам обласного главку

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено за штат, керівництво доручено співробітникам обласного главку

Таке рішення ухвалено після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття і зґвалтування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Кагарлик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції. Їхнє завдання – організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою". ФОТОДжерело: https://censor.net/ua/n3197766

Автор: 

Київська область (4009) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+17
при Овоще Говнюковиче
менты насиловали в Николаевской области
при Зеленом Овоще уже начали в Киеве
реформы
аднака
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25.05.2020 15:36
+10
Те кто поверил в реформы и пришел в полицию честно служить Закону давно уже покинули эту контору. И тут дело даже не в Порошенко-Зеленскм, а в непотопляемом Авакове. Уж ему то все сходит с рук. Не удивлюсь, что этот министр может стать в будущем главой государства Украина.
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25.05.2020 15:43
+9
блюстители, ***...
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25.05.2020 15:36
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25.05.2020 15:36 Відповісти
при Овоще Говнюковиче
менты насиловали в Николаевской области
при Зеленом Овоще уже начали в Киеве
реформы
аднака
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25.05.2020 15:36 Відповісти
Те кто поверил в реформы и пришел в полицию честно служить Закону давно уже покинули эту контору. И тут дело даже не в Порошенко-Зеленскм, а в непотопляемом Авакове. Уж ему то все сходит с рук. Не удивлюсь, что этот министр может стать в будущем главой государства Украина.
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25.05.2020 15:43 Відповісти
Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк
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25.05.2020 16:13 Відповісти
Еще один из стада идиотов. Ты, баран, читать умеешь?
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25.05.2020 16:15 Відповісти
Ты баран удивишься, для тебя барана это сверхъестественно, но умею читать! И вижу фамилию предыдущего президента в твоем посте. Может потрудишься объяснить, каким боком он к этому случаю?
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25.05.2020 16:31 Відповісти
Ясно. Диагноз был правильным Баран он и есть БАРАН. Который дальше фамилии Порошенко ничего не видит и не читает. Убейся рогами. Это лучший для тебя выход
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25.05.2020 16:43 Відповісти
Реформы начались после революции достоинства, и закончились год назад. Уже год как идет откат назад и реванш. Результат годового правления имеем как говорится налицо. Если ты реально нормальный, как ты утверждаешь, то должен бы это видеть и понимать.
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25.05.2020 17:15 Відповісти
В последний раз объясняю тебе, дуболобому. Читай комент Коноваленко. И читай мой комментарий до конца. До последнего слова. Реформы МВД начались в 14 г. - правильно. Закончились в 2019 можно согласиться. Так, а кто министр ВД с 2014 по настоящее время? Так причем тут Порошенко-Зеленский: Все, общаться что с упоротыми соевыми, что с кончеными зебилами бесполезно.
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25.05.2020 17:33 Відповісти
Иди нах дебил
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26.05.2020 08:31 Відповісти
Нах, твоя жопа хороша, кончита. Еще раз хавало откроешь, сявка мочезаглоточная, я твоей прыщавой харей писсуар отполерую. Усек, муфлон
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26.05.2020 09:24 Відповісти
Свинья дебильная сколько собак твою мамку бл@дь дешевую алкоголичку трахали под забором чтоб такое гавно сраное как ты паскуда смердючая высрать? Уж не говорю про папашку твоего, дебила и пид@раса. Что и говорить, ты достойная срань своих родителей. А теперь пшел нах дерьмо свинячее, зелень помойная
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26.05.2020 10:23 Відповісти
только при Петре шоколадном мусора были белые и пушистые?
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25.05.2020 16:26 Відповісти
Еще один ... выполз. Вы хоть определитесь между собой если читать не умеете
Ігор Київський - "Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк"

Вас хрен поймешь, неадекватов, то ли соевый, то ли зеленый? Может вам таки читать научиться от А до Я
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25.05.2020 16:36 Відповісти
По правде говоря это первый случай когда в ментовку тупо накатали заяву поэтому делу и процесс пошёл... Тогда Врадивка началось только из-за того, что она случайно пришла в сознание после черепно-мозговой, смогла доползти до трассы и просила только не вызывайте ментов бо добьют....
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25.05.2020 21:24 Відповісти
аваков! спасибо тебе за справжних профессианалов!
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25.05.2020 15:41 Відповісти
перед отправкой на тюрьму выдайте каждому по баночке циатима, она им пригодится.
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25.05.2020 15:42 Відповісти
Мусорылам за Врадивку Регионалы отвесили от 5 до 15, интересно сколько Слуги отвесят........https://lb.ua/society/2015/06/26/309379_visshiy_spetssud_podtverdil_prigovor.html
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25.05.2020 16:00 Відповісти
Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка. ©
Якщо весь особовий склад виведено за штат, то ким збираються керувати співробітники обласного управління?
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25.05.2020 16:04 Відповісти
Превентивная мера... Чтобі отдел не сожгли... Но там, походу никто ничего жечь и не собирался...
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25.05.2020 21:00 Відповісти
Ми вже знамо що таке реХ-форма по аваківськи, так само буде з переатестацією цього відділку..нормальних приберуть а вся мразь відкупиться..Все до чого прикладає руки "потужний" міністр перетворюється в лайно, в даному випадку маємо ОЗУ, банду у вигляді МВС..А що співробітники главка не такі самі аваківськи? Такі самі "яйця тільки вигляд в профіль". Корупція, покривання злочинів це все присутне в поліції..Так що змінами ліжок в барделі нічого гарного не буде.
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25.05.2020 16:07 Відповісти
второй єтап нечуваних реформ
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25.05.2020 16:57 Відповісти
Реформировали, реформировали да не довыреформировали....
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25.05.2020 17:18 Відповісти
Теперь им камеры повышенного комфорта организуют.
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25.05.2020 17:52 Відповісти
я отнюдь не оправдываю Авакова, но это первая зашкварная история за последние несколько лет, тогда как при Януковиче были и Оксана Макар, и Игорь Индило, и Ирина Крашкова. Хотя воруют одинаково при Зеленском, как и при Януковиче.
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25.05.2020 18:02 Відповісти
ну теперь вместо них на брать полотерки доярок..разницы не почуствуешь..- один полицейский участок
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25.05.2020 19:06 Відповісти
Как будто кагарлыкский отдел чем-то отличается от любого другого...
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25.05.2020 19:08 Відповісти
Муксорів давно пора садити в загальні а не мусорські зони.
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25.05.2020 21:37 Відповісти
Правильно.
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25.05.2020 22:46 Відповісти
 
 