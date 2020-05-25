Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено за штат, керівництво доручено співробітникам обласного главку

Таке рішення ухвалено після відсторонення керівників підрозділу через встановлення факту причетності двох поліцейських до побиття і зґвалтування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Кагарлик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції. Їхнє завдання – організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

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