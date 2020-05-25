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Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції

Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов вкрай різко та емоційно відреагував на резонансне зґвалтування і катування жінки поліцейськими в Кагарлику.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Два "виродки", які за свою службу у правоохоронних органах нічого суттєвого не зробили, не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця", - охарактеризував Нєбитов підозрюваних.

Шеф обласної поліції наголосив, що поліцейські і до цього резонансного випадку мали плями на репутації. За його словами, один з них вже був "на виході" і мав дисциплінарне стягнення - неповну посадову відповідність.

"Вони просто "плюнули" в обличчя усім поліцейським, які у цілодобовому режимі ведуть боротьбу зі злочинністю, охороняють публічний порядок, намагаються завоювати довіру і підтримку громадян у правоохоронній діяльності. Відверто - соромно та огидно! Відмежовуйте цих "покидьків" від Національної поліції України, вони не варті того, щоб їх навіть ототожнювали з нею", - підсумував Нєбитов.

Також читайте: У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою". ФОТО

Він додав, що перші управлінські та кадрові рішення вже ухвалено.

"Деяких поліцейських буде притягнуто до кримінальної та дисциплінарної відповідальності. Деякі керівники будуть звільнені із займаних посад. Попри все, ми зобов’язані продовжувати "чистити" систему від подібних "негідників", таврувати їх і показувати усім, що правопорушник обов`язково постане перед Законом" , - написав Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два виродки, які плюнули в обличчя всій поліції 01

Автор: 

Київська область (4009) насилля (294) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+44
По детям стреляли не ваши же менты?
Убийства покрывают не ваши?
А сколько скрышуют бордели, наркоту?

Институт благородных девиц, ..ля...
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25.05.2020 15:41
+31
Сейчас расплачусь.
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25.05.2020 15:37
+28
Ну. это уже два последних были. Теперь в полиции остались одни д`Артаньяны.
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25.05.2020 15:40
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25.05.2020 15:35 Відповісти
еще один ментовский упырь делает вид, шо ему стыдно. его волнует ментовская репутация, а не жертвы мусоров, которых там наверняка десятки
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25.05.2020 19:02 Відповісти
саме так
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25.05.2020 19:06 Відповісти
Вспомните чем закончилось дело с Князевым ,вернее с его женой .Очень показательно.
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25.05.2020 22:17 Відповісти
Сейчас расплачусь.
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25.05.2020 15:37 Відповісти
Держите себя в руках !!!
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25.05.2020 15:38 Відповісти
скорее всего не в первой, только женщины боятся выносить все это на люди.Странно то, что к женщине применили силу и вдвоем. А нормальные мужики - на каву, шоколад, винишко или коньячок(коньячок решает вопросы быстрее) - и всем все ок, никаких изнасилований...нормальным ментам отказывают редко А эти, видать, быковатые.
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25.05.2020 16:28 Відповісти
А я сейчас кончу.
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Руки за голову и лицом к стене !!!
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25.05.2020 20:39 Відповісти
Та вы все там уроды, ...лять...
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25.05.2020 15:37 Відповісти
Так кажуть що в Раді такі є.
Може і Раду розформуємо?
Чи в Раді таке можна?
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25.05.2020 16:06 Відповісти
Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції - Цензор.НЕТ 3911
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25.05.2020 16:26 Відповісти
А кто это может быть ?Полковник полиции что-ли ?
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25.05.2020 22:18 Відповісти
Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції - Цензор.НЕТ 7301
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25.05.2020 22:36 Відповісти
Если хорошо поискать, то их там ой-е-е.
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25.05.2020 15:38 Відповісти
"Они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок...Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции - Цензор.НЕТ 1650
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Принаймні не виляє.
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Ну. это уже два последних были. Теперь в полиции остались одни д`Артаньяны.
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25.05.2020 15:40 Відповісти
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25.05.2020 16:42 Відповісти
По детям стреляли не ваши же менты?
Убийства покрывают не ваши?
А сколько скрышуют бордели, наркоту?

Институт благородных девиц, ..ля...
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25.05.2020 15:41 Відповісти
* крышуют
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25.05.2020 15:42 Відповісти
На сятоє замахнулся?
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25.05.2020 15:51 Відповісти
а що скаже такий "праведний" начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на той факт, що в Кагарлицькому відділенні поліції Обухівського відділу, існують потвори, що не звертають увагу на постріли (.....та стріляли із пістолета табельної зброї над головою)?
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26.05.2020 03:05 Відповісти
Самое обидное, что не смотря на то что это два урода, если их хорошо поломать за это, то из них сделают мучеников и посадят кого то другого. Что вообще может быть приятнее чем розквасить мусору рыло?
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25.05.2020 15:44 Відповісти
Заклеймил позором и нехорошими словами
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25.05.2020 15:45 Відповісти
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25.05.2020 17:53 Відповісти
"это они плохие, а мы-хорошие".
НУ а где отставка главы РОВД? Где следствие и проверка всех вышестоящих чиновников?
Где слёзно просящий прощения у жертв Аваков? Где же ЗЕ?
Отдаёт новой Врадиевкой....
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25.05.2020 15:46 Відповісти
А в чем отличие от Врадиевки ?
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25.05.2020 17:01 Відповісти
Не верю в двух уродов , их гораздо больше!
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25.05.2020 15:48 Відповісти
начните хотя бы с их имен и лица раскройте, очищатели блин
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25.05.2020 15:48 Відповісти
Какая же реформа удалась?
Ото ж...
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25.05.2020 15:50 Відповісти
Само такое - а еще чирикает!
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25.05.2020 15:50 Відповісти
Он хоть не насиловал никого
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25.05.2020 15:53 Відповісти
Не поймали...
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25.05.2020 16:04 Відповісти
Априори он еще хуже. Он не знает что творят мусора ? Если не знает -то он слепоглухонемой. А если знает то почему не взял пистолет и не перестрелял сопреступников. Скорей поверю в марсиан чем в ЧЕСТНОГО МЕНТА .
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25.05.2020 17:05 Відповісти
Ну эти просто спалились по полной, а сколько более осторожных негодяев? которые работают благодаря тому, что такие как рюкзакович позволяют им занимать должности в этой структуре?
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Работают сотни.
А это палево, видимо, связано с желанием снять хачика.
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25.05.2020 16:05 Відповісти
Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции - Цензор.НЕТ 2918
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Смешно. Про всего двух уродов.
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Дебилов по трудоустраивали теперь вынимают, хай бы друг друга изнасиловали в ноздрю уроды моральные.
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Какой сабаков такие и мусорята
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25.05.2020 15:59 Відповісти
Там не два урода а 90 % особового складу, злочинці..яких до речи покриває керівництво.. А самий головний урод це "потужний"..завдяки його керівництву МВС перетворилось в ОЗУ..Ек виправдовуйтесь і не смішить ПИХВУ., воно і так смішна пан Небегов..
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25.05.2020 16:01 Відповісти
"Шеф областной полиции подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации" - это как бы говорит о том, что вышестоящее руководство, которое вовремя не побеспокоилось о своей репутации, должно разделить "участь" этих фид@расов! Но приняв во внимание нашу реальность кое-кто из них скоро продвинется вверх по иерархии.
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25.05.2020 16:01 Відповісти
за 2 урода он погорячился , каждый второй урод в ментуре будет более правильно
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25.05.2020 16:01 Відповісти
И вы погорячились. За каждного второго. Может каждный второй на тысячу. По порядку расчитайсь, - первый, ВТОРОЙ, третий......тысячный. Как то так.
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25.05.2020 16:03 Відповісти
Даже ты оптимист !
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25.05.2020 17:07 Відповісти
Надо ликвидировать красную зону в Мене. Для ментов, судей и прокуроров. На общий режим их, в обычные ИТК. Жизнь у них там будет не долгая, но насыщенная и весёлая. А то привыкли и в зоне привелегии иметь. А без ментовской может кто то из них и подумает, прежде чем ЗАКОН нарушать.
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25.05.2020 16:01 Відповісти
Это будет круче смертной казни !
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25.05.2020 17:08 Відповісти
Ой да ладно......
Это не первые уроды......
Да и зная как авакян проводил "рехформы" и "чистку рядов" - точно не последние!!!!
Незаменимый и суперпроффессиональный (наверно корень слова - анал) наш!!!
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25.05.2020 16:05 Відповісти
НА БУТЫЛКУ!
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25.05.2020 16:05 Відповісти
Кока-кола, 2 л
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25.05.2020 16:44 Відповісти
Нам не нужна такая полиция. Граждане ДОЛЖНЫ иметь право за себя постоять, даже против таких уродов из полиции, которая как сам этот начальник признает не выполняет свои обязанности.
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25.05.2020 16:06 Відповісти
Может , это , ещё одна реформа поможет ?
А ?
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25.05.2020 16:06 Відповісти
Или форму новую пошить ...
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25.05.2020 16:07 Відповісти
Над Аваковым дождь собирается.Обычная ситуация- власть получивший через год начинает тяготиться приведшими его к власти - те требуют слишком большую плату.Шибздик пытается убежать от Коломойского и спрятаться за спиной Ахметова.И Аваков ему уже ни к чему./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский/Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19
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25.05.2020 16:08 Відповісти
Авакову тоже форму новую пошить .
В полосочку ...
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25.05.2020 16:17 Відповісти
армяне знаменитые
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25.05.2020 16:14 Відповісти
два урода плюнули на остальных уродов.
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25.05.2020 16:21 Відповісти
Чи не пора чорту Рюкзакову подати в відставку. Ця відповідальність є і на Зе!
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25.05.2020 16:29 Відповісти
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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25.05.2020 16:36 Відповісти
во всём виноват Зе, был бы Петро Алексеич, такого не было бы..
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25.05.2020 16:41 Відповісти
зе вообще не учитывается
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25.05.2020 16:46 Відповісти
Это всё последствия карантина ...
Петр Ляксеявич такого бы не допустил !
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25.05.2020 16:47 Відповісти
при Алексеиче они бы угостили девушку конфетами "рошен" и подвезли домой...это всё Зе....
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25.05.2020 16:53 Відповісти
Ваня ты дурак ?
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25.05.2020 17:17 Відповісти
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25.05.2020 17:04 Відповісти
ну, шо
жиди обосрались
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25.05.2020 16:47 Відповісти
Мне уже интересно, что должно произойти, чтобы Аваков подал в отставку?
Убийство Саши Белого для него не позор, коррупция на рюкзаках тоже фигня ля волосатого армянина, СИЗО для патриотов по надуманным обвинениям легко, теперь изнасилование!
Сколько можно терпеть этого мудака?! Зеленский, ты таки лох!
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25.05.2020 16:48 Відповісти
ЛОШАРА !
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25.05.2020 17:10 Відповісти
Щодня по два мєнтовських урода ловлять на криміналі і саджають за грати або виганяють з роботи. То коли нарешті дійде черга до харківських заробітчан Авакова і Геращенко?
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25.05.2020 16:55 Відповісти
"Кто то іногда у нас порой чесно жить нє хочєт...Ми с німі всєгда вєдьом жестокій бой" - проспівав Нєбитов...
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25.05.2020 16:57 Відповісти
Ушлепок,если полицейский бездарь,то кто его сделал начальником сектора,назови должность и фамилию.
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25.05.2020 16:59 Відповісти
Нет,там не 2 урода,там кубло,которое начальство покрывало годами.
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25.05.2020 17:01 Відповісти
кто в этом мире *****? - путин
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25.05.2020 17:04 Відповісти
Раньше был один , а сейчас стало два !
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25.05.2020 17:11 Відповісти
Не фоне этой мрази короновирус выглядит малоубедительно ,а вот эти подонки факт. Завтра это может быть ваша дочь или ваша жена. Украинцы враг уже ходит по улицам наших городов. Пока ВСУ сдерживает врага на донбасе , мразь поедает нас изнутри.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
Два кандидата в народные депутаты от слуги народа .
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25.05.2020 17:29 Відповісти
Тот орган женщины куда они "плюнули" и есть лицо полиции?
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25.05.2020 17:36 Відповісти
Сам принял их на работу,но как бы ни причём.
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25.05.2020 17:54 Відповісти
я боюсь полиция обплёвана очень давно.
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25.05.2020 17:58 Відповісти
..сигнал всем оставшимся на посту мусорам - живых свидетелей не оставлять, а пещерное правосудие прикроет своих за "кожаровское вознаграждение"
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25.05.2020 18:15 Відповісти
приберіть червоні та зелені кутузки...перед законом повинні всі бути рівні і покарання хай відбувають в одних приміщеннях з тими кого саджали (як в сша)...може це буде зупиняти безстрашних правоохоронців
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25.05.2020 19:09 Відповісти
в вашей сраной полиции только 2 % не уродов. остальные все продажные конченные мусора.
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25.05.2020 20:17 Відповісти
Там таких не двое,там вся полиция плюет в народ,двоих просто выловили.
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25.05.2020 20:57 Відповісти
Это , наверное , последние два урода .Больше не осталось.Плевать нечем .
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25.05.2020 22:15 Відповісти
Всё верно сказал.
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25.05.2020 22:44 Відповісти
 
 