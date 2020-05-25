Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов вкрай різко та емоційно відреагував на резонансне зґвалтування і катування жінки поліцейськими в Кагарлику.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Два "виродки", які за свою службу у правоохоронних органах нічого суттєвого не зробили, не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця", - охарактеризував Нєбитов підозрюваних.

Шеф обласної поліції наголосив, що поліцейські і до цього резонансного випадку мали плями на репутації. За його словами, один з них вже був "на виході" і мав дисциплінарне стягнення - неповну посадову відповідність.

"Вони просто "плюнули" в обличчя усім поліцейським, які у цілодобовому режимі ведуть боротьбу зі злочинністю, охороняють публічний порядок, намагаються завоювати довіру і підтримку громадян у правоохоронній діяльності. Відверто - соромно та огидно! Відмежовуйте цих "покидьків" від Національної поліції України, вони не варті того, щоб їх навіть ототожнювали з нею", - підсумував Нєбитов.

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Він додав, що перші управлінські та кадрові рішення вже ухвалено.

"Деяких поліцейських буде притягнуто до кримінальної та дисциплінарної відповідальності. Деякі керівники будуть звільнені із займаних посад. Попри все, ми зобов’язані продовжувати "чистити" систему від подібних "негідників", таврувати їх і показувати усім, що правопорушник обов`язково постане перед Законом" , - написав Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.