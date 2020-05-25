УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9302 відвідувача онлайн
Новини
1 539 7

З 25 травня в Дніпрі поновлюється робота метро і наземного громадського транспорту, - Філатов

З 25 травня в Дніпрі поновлюється робота метро і наземного громадського транспорту, - Філатов

Від нинішнього дня в Дніпрі поновлюється робота метро і наземного громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Борис Філатов.

"Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція. Метро запускаємо сьогодні о 15-00", - сказано в повідомленні.

За словами Філатова, посилена санітарна обробка вагонів електротранспорту та салонів автобусів не припиняється з кінця лютого.

"І триватиме надалі - поки є така необхідність. Як і дезінфекція зупинок громадського транспорту", - додав мер Дніпра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3264) Метрополітен (1416) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а как же 700 могил, а филя? или ты хрюша?
показати весь коментар
25.05.2020 15:59 Відповісти
Тебе было бы веселей если они заполнились?
показати весь коментар
25.05.2020 23:22 Відповісти
смотря кем. если бы мне разрешили составить списки...
показати весь коментар
25.05.2020 23:45 Відповісти
Выдайте, наконец, Лимаку разрешение на БВР. Иначе вы ещё двадцать лет будете в граните ковыряться, прокладывая метр в неделю.
показати весь коментар
25.05.2020 16:03 Відповісти
Махинации с тестами, почему срочно уволилась первый зам министра здравоохранения Теряева, почему Зеленский начал рассказывать о "будущей второй волне коронавируса"
https://timeze2019.blogspot.com/
показати весь коментар
25.05.2020 16:05 Відповісти
Итак, город Днепр, первым вышел из повиновения зеленскому козлу
показати весь коментар
25.05.2020 17:54 Відповісти
Всё в рамках закона! Город оживает! Основной вред принесли дебилы из СН ОГА и секты со своими сходками. Члены сект сейчас болеют, сборищ нет, город выздоравливает. А зелёный сброд... он и есть сброд, толку с него.
показати весь коментар
25.05.2020 21:18 Відповісти
 
 