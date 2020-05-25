З 25 травня в Дніпрі поновлюється робота метро і наземного громадського транспорту, - Філатов

Від нинішнього дня в Дніпрі поновлюється робота метро і наземного громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Борис Філатов.

"Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція. Метро запускаємо сьогодні о 15-00", - сказано в повідомленні.

За словами Філатова, посилена санітарна обробка вагонів електротранспорту та салонів автобусів не припиняється з кінця лютого.

"І триватиме надалі - поки є така необхідність. Як і дезінфекція зупинок громадського транспорту", - додав мер Дніпра.

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