Соцпрацівники у зв'язку з коронавірусом отримають доплати в розмірі до 100% зарплати, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачені доплати до заробітної плати в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19: соціальний педагог/фахівець із соціальної роботи, фахівець із соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, фахівець з фізичної реабілітації та практичний психолог/психолог.

"Законом України № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, оприлюдненому в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

На виконання закону постановою уряду встановлено доплату таким працівникам в граничному розмірі до 100% заробітної плати.

Зазначається, що персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

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