УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9505 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 641 4

Соцпрацівники у зв'язку з коронавірусом отримають доплати в розмірі до 100% зарплати, - Мінсоцполітики

Соцпрацівники у зв'язку з коронавірусом отримають доплати в розмірі до 100% зарплати, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників соціальної сфери, яким передбачені доплати до заробітної плати в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19: соціальний педагог/фахівець із соціальної роботи, фахівець із соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, фахівець з фізичної реабілітації та практичний психолог/психолог.

"Законом України № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики, оприлюдненому в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

На виконання закону постановою уряду встановлено доплату таким працівникам в граничному розмірі до 100% заробітної плати.

Зазначається, що персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Також читайте: Цього року інтернам першого року навчання вперше виплачуватимуть кошти з держбюджету, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) допомога (8322) Міністерство соціальної політики (1269) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если уже решено включить станок, то можно всем обещать любые доплаты...
"да бери все - я себе ещё нарисую" (с)
показати весь коментар
25.05.2020 16:10 Відповісти
А они что работали??
показати весь коментар
25.05.2020 16:43 Відповісти
Получат как врачи, лапшу на уши от Квартала 95
показати весь коментар
25.05.2020 19:00 Відповісти
Директори цих центрів напишуть цю зарплату потрібним людям і собі особисто в карман )) От зелені дуріки....
показати весь коментар
25.05.2020 21:02 Відповісти
 
 