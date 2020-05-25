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Новини Окуповані території
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СБУ про ЗМІ в "Л/ДНР": у кожного видання куратор від ФСБ, писати про корупцію та беззаконня заборонено

СБУ про ЗМІ в

Усі засоби масової інформації, органи державної влади та бізнес в окупованих Донецьку і Луганську контролюються так званим "МДБ", а відповідно ФСБ РФ. Бойовики вказують журналістам про що і як вони повинні писати. Контент в ОРДЛО - це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем.

Про це Службі безпеки України розповів один з колишніх керівників одного з пропагандистських каналів Горлівки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після втечі з окупованої території чоловік прийшов до СБУ. Він підтвердив, що на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу за кожним каналом, радіо та видавництвом закріплений свій куратор. Донедавна цими процесами керував Александр Казаков – ексрадник Захарченка, який насправді тримав під контролем усі силові та владні структури терористів. Щомісяця усіх керівників ЗМІ та працівників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни. Журналістам наголошують, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Закриття шахт, страйки, безгрошів`я, повальна корупція та беззаконня – в ОРДЛО табу. Крім того робітників ЗМІ відправляють до Ростова в Донський державний технічний університет. Там вони проходять курси підвищення кваліфікації з ведення інформаційної війни всередині країни. Зокрема, від усіх ЗМІ вимагають постійні сюжети про начебто жахливу ситуацію в Україні. Всі матеріали обов`язково затверджуються в "Мінінформі ДНР" кураторами з РФ", - розповіли в СБУ.

За даними інформатора, незгодних, а також людей, які можуть зашкодити репутації, бойовики тримають під наглядом.

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"Через постійний пресинг з ОРДЛО масово втікають як посадовці, так і пересічні громадяни. Багато з них звертаються за допомогою до Служби безпеки. Наразі всі зібрані українською спецслужбою свідчення долучені до величезної доказової бази про агресивну війну проти України та злочини окупантів у "Л/ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

пропаганда (2798) СБУ (12790) Донбас (22354)


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СБУ о СМИ в "Л/ДНР"? - все спасиба...
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25.05.2020 16:12 Відповісти
ничего особенного. пришло вирусобесие. свобода слова ушла. все, кто сомневается в животворной силе дурантина автоматически зачисляются в местные враги народа. обычно в кацапы. а в кацапстане в "хохлотролли"
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25.05.2020 16:13 Відповісти
СБУ о СМИ в "Л/ДНР": у каждого издания куратор от ФСБ, писать о коррупции и беззаконии запрещено - Цензор.НЕТ 4272
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25.05.2020 16:14 Відповісти
зате їм бандерівці не забороняють жоржевську стрічку носити
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25.05.2020 16:15 Відповісти
Гавноед мордовский, тебе из "омериги" виднее.
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25.05.2020 16:47 Відповісти
От цікаво, касаби з лугандонцями вже на Сонце висадились чи тільки на підльоті?
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25.05.2020 17:04 Відповісти
Я рад за наше сми, если б еще работало сбу, прокуроры и суды, то мы, наверно, жили бы чуть лучше в самой богатой стране Европы (потенциально).
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25.05.2020 21:05 Відповісти
 
 