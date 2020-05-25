СБУ про ЗМІ в "Л/ДНР": у кожного видання куратор від ФСБ, писати про корупцію та беззаконня заборонено

Усі засоби масової інформації, органи державної влади та бізнес в окупованих Донецьку і Луганську контролюються так званим "МДБ", а відповідно ФСБ РФ. Бойовики вказують журналістам про що і як вони повинні писати. Контент в ОРДЛО - це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем.

Про це Службі безпеки України розповів один з колишніх керівників одного з пропагандистських каналів Горлівки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після втечі з окупованої території чоловік прийшов до СБУ. Він підтвердив, що на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу за кожним каналом, радіо та видавництвом закріплений свій куратор. Донедавна цими процесами керував Александр Казаков – ексрадник Захарченка, який насправді тримав під контролем усі силові та владні структури терористів. Щомісяця усіх керівників ЗМІ та працівників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни. Журналістам наголошують, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Закриття шахт, страйки, безгрошів`я, повальна корупція та беззаконня – в ОРДЛО табу. Крім того робітників ЗМІ відправляють до Ростова в Донський державний технічний університет. Там вони проходять курси підвищення кваліфікації з ведення інформаційної війни всередині країни. Зокрема, від усіх ЗМІ вимагають постійні сюжети про начебто жахливу ситуацію в Україні. Всі матеріали обов`язково затверджуються в "Мінінформі ДНР" кураторами з РФ", - розповіли в СБУ.

За даними інформатора, незгодних, а також людей, які можуть зашкодити репутації, бойовики тримають під наглядом.

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"Через постійний пресинг з ОРДЛО масово втікають як посадовці, так і пересічні громадяни. Багато з них звертаються за допомогою до Служби безпеки. Наразі всі зібрані українською спецслужбою свідчення долучені до величезної доказової бази про агресивну війну проти України та злочини окупантів у "Л/ДНР"", - йдеться в повідомленні.