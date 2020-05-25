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КПВВ на лінії розмежування переходять на літній графік роботи з 1 червня, - Держприкордонслужба

КПВВ на лінії розмежування переходять на літній графік роботи з 1 червня, - Держприкордонслужба

Згідно з розпорядженням Командувача операції об'єднаних сил з 1 червня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній графік роботи - з 6.00 до 20.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Водночас, у зв'язку з урядовим рішенням про продовження загальнодержавного карантину до 22 червня, обмеження на перетин лінії розмежування в КПВВ продовжують діяти.

Перетнути лінію розмежування можна лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил при надзвичайних обставинах гуманітарного характеру. Проте, наявність важливих життєвих обставин і позитивного рішення Командувача об’єднаних сил на пропуск, не гарантує успішного перетину лінії розмежування. Оскільки російські найманці блокують такі спроби та розвертають громадян у так звану "сіру зону".

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"Просимо громадян, врахувати інформацію про зміну режиму роботи КПВВ, карантинні обмеження та дії російських збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5948) КПВВ (330)


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Сколько того лета ? Пусть "кормильцы" до зимы подождут .
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25.05.2020 16:29 Відповісти
Возвращение домой - есть неприложное констиьуционное право любого гражданина Украины. Поэтому нам приодится эвакуировать своих граждан из стран с наиболее худшей санитарно - эпидемиологической обстановкой. Донбасс - это Украина, поэтому сидите б....ди там.
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Конституционное право любого гражданина Украины
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25.05.2020 16:51 Відповісти
 
 