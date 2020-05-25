У Чернігівському СІЗО з'явилися платні камери, на черзі Харків і Одеса, - Мін'юст
Плату за такі послуги надаватимуть після подачі заяви і перерахування коштів на рахунок спеціального фонду слідчого ізолятора, який використовуватиметься для поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміна сантехніки, електрики та інші подібні поліпшення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту, про це повідомила заступниця голови відомства Олена Висоцька.
У Чернігівському СІЗО вартість платних камер становитиме: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.
"За цю плату ув'язненим надаватимуться місця в камерах із побутовими умовами, покращеними порівняно з тими, які є зараз у звичайних камерах. Це платні камери зі збільшеною нормою площі на одного ув'язненого, з відгородженою санвузловою зоною і мінімальним набором необхідних побутових умов", - зазначила Висоцька.
Заступник голови Мін'юсту нагадала, що плату за такі послуги надаватимуть після подачі заяви і перерахування коштів на рахунок спеціального фонду слідчого ізолятора, який використовуватиметься для поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміна сантехніки, електрики та інші поліпшення.
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нехай кожен...собі...як для себе)))) ремонтує-будує ))))
Думаю що це БРЄД - замість того щоб будувати нові тюрми як у ЄС вони в старих роблять люкс номери. Та і то прибуток буде як і завжди осідати у кишені місцевого "князька" - начальника тюрми/зони
Більш успішні, і грошовиті урки, і вбивці, тепер будуть мати ОФІЦІЙНО, більш комфортні умови чалення на тюрмах.
Стимул однако для молодьожі.
Цікаво, а по Світу, де ще таке є ?
И будут ЗЕ помнить, как Кравчука за кравчучки и Яныка за шапки.