"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає рішення всіх обласних комісій з ТЕБ і НС, - Криклій
"Укрзалізниця" почне продавати квитки на потяги, коли отримає дозвіл всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця" почне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.
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Да хоть бы и стояли - но строго по графику , и только по решению партии и правительства !
Потому что романтизьм был ...