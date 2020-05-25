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"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає рішення всіх обласних комісій з ТЕБ і НС, - Криклій

"Укрзалізниця" почне продавати квитки на потяги, коли отримає дозвіл всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" почне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.

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Автор: 

квитки (448) Укрзалізниця (6835)


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Так это по моему давно существует - только неофициально...
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25.05.2020 16:24 Відповісти
Судя по мониторингу ситуаци это будет в двух случаях : когда нибудь и после отставки ( или побега запоребрик ослика с его свитой )
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25.05.2020 16:41 Відповісти
А вот при Петре Ляксеиче поезда ходили ... или ездили ?
Да хоть бы и стояли - но строго по графику , и только по решению партии и правительства !
Потому что романтизьм был ...
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25.05.2020 17:18 Відповісти
и шо поезд одесса-москва откладываеца? И надолго?
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25.05.2020 17:21 Відповісти
А вот как ослик убежит , так и прибытие , в 7.40 , строго по графику !
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25.05.2020 17:24 Відповісти
 
 