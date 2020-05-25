"Укрзалізниця" відкриє продаж квитків, коли отримає рішення всіх обласних комісій з ТЕБ і НС, - Криклій

"Укрзалізниця" почне продавати квитки на потяги, коли отримає дозвіл всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" почне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.

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