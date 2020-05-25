США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн
США стануть першою країною, яка знайде вакцину проти коронавірусу.
Про це в ефірі програми телеканалу NBC "Зустріч з пресою" заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми отримаємо вакцину першими. Ми робимо величезну роботу у розробці ліків та вакцини, і щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом", – заявив посадовець.
О’Браєн каже, що США рухаються швидко, використовуючи американські інновації для того, щоб розробити ліки та вакцину проти COVID-19: "Ми зупинимо спроби Китаю зламати комп’ютерні системи наших університетів, щоб вкрасти цю інформацію. Ми отримаємо вакцину та дамо її усьому світу", – сказав Роберт О’Браєн в ефірі НБС.
Директор Центру вірусології дослідження вакцин, доктор медичних наук та професор Гарвардського університету Ден Барук в цій же програмі закликав міжнародну спільноту до глобальної співпраці для розробки вакцини, додавши, що світу потрібні кілька вакцин, оскільки на планеті живуть сім мільярдів людей.
"Це не гонка за першість. Це світова кооперація, у якій багато регіонів та компаній повинні поєднати свої зусилля, щоб розробити вакцини для величезної кількості людей", – сказав професор Барук.
За даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у світі понад 4,3 мільйонів хворих на коронавірус, померло понад 342 тисячі людей.
Нагадаємо, в США випробували на групі добровольців вакцину від коронавірусу. Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про успішне завершення першої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.
У той же час, Китай проводить випробування п'яти вакцин від коронавірусу на групі добровольців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://lenta.ru/auth/
Китай обеспечил российскую армию масками, об этом http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-05/25/content_4865747.htm сообщается на сайте министерства национальной обороны КНР.
Отмечается, что 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь войскам России, Монголии и Восточного Тимора. «Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас», - говорится в опубликованном тексте.
Сначала породили этот вирус, а теперь намордники московитам завезли.
Вакцина на різних стадіях ВЖЕ випробовується в Китаї,Ізраїлі,Британії,Франції...
Теперь по сути:
https://censor.net/news/3196656/v_ssha_uspeshno_ispytali_vaktsinu_ot_koronavirusa_na_lyudyah_vyrabatyvalis_antitela_kotorye_smogli_ostanovit
Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой.
Й навіщо тобі вакцина ? Приймай гідроксихлорін,як Трамп,і буде тобі щастя.
А якщо вакцину офіційно закінчить випробовувати і почне випускати Китай,Трамп з трампістами всереться ?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52718716 Президент США Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі, що нещодавно почав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараження коронавірусом.
"Я приймаю його приблизно півтора тижня, і я все ще тут, я все ще тут", - сказав Трамп.
На питання про докази ефективності препарату Трамп відповів: "Ось мої докази, я отримав багато позитивних відгуків про нього".
"Ви здивуєтеся, як багато людей його приймає, особливо ті, хто працює на передовій епідемії - багато хто приймає його", - сказав він журналістам.
бо насправді це хороший дохід на довгий період часу із за відсутності необхідних науково-технічних ресурсів, які ще необхідно буде розробити
і саме по цій прихованій науковцями причині найближчих 15-20 років не буде ні вакцини ні ліків від COVID-19
скажемо так, в даний час з теперішніми досягненнями, будуть поодинокі випадки щодо нових ліків від covid-19, але вони будуть не ефективні на 100% і будуть мати побічні дії.
изучайте совид, и время вам все покажет и раскажет
Нема такого, Є висловлювання політиків для оправдання фінансових витрат.
+++Найвирогідніший варіант, при теперішній ситуації це Затяжна пандемія COVID-19 на 3-7 років, а то і 10 років.
пс. вважаю обговорення закінченим.
А на счет ничего подобного, Это время лечит.
Более объективна статистика смертности от коронавируса не среди заражённых, а среди всего населения: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries
Штаты на 12-м месте по смертности на 1М. "Впереди" нас и Испания, и Великобритания, и Италия, и Франция, и Швеция, и Бельгия, и Голандия, и Ирландия...
Правда, в отличие от касабов, у амеров таки реально что-то получается иногда. Касабы же лишь только на словах первые =)