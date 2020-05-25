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Новини Коронавірус і карантин
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США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн

США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн

США стануть першою країною, яка знайде вакцину проти коронавірусу.

Про це в ефірі програми телеканалу NBC "Зустріч з пресою" заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми отримаємо вакцину першими. Ми робимо величезну роботу у розробці ліків та вакцини, і щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом", – заявив посадовець.

О’Браєн каже, що США рухаються швидко, використовуючи американські інновації для того, щоб розробити ліки та вакцину проти COVID-19: "Ми зупинимо спроби Китаю зламати комп’ютерні системи наших університетів, щоб вкрасти цю інформацію. Ми отримаємо вакцину та дамо її усьому світу", – сказав Роберт О’Браєн в ефірі НБС.

Директор Центру вірусології дослідження вакцин, доктор медичних наук та професор Гарвардського університету Ден Барук в цій же програмі закликав міжнародну спільноту до глобальної співпраці для розробки вакцини, додавши, що світу потрібні кілька вакцин, оскільки на планеті живуть сім мільярдів людей.

Читайте також: Молдовська православна церква оголосила війну "сатанинській" вакцинації від коронавірусу

"Це не гонка за першість. Це світова кооперація, у якій багато регіонів та компаній повинні поєднати свої зусилля, щоб розробити вакцини для величезної кількості людей", – сказав професор Барук.

За даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у світі понад 4,3 мільйонів хворих на коронавірус, померло понад 342 тисячі людей.

Нагадаємо, в США випробували на групі добровольців вакцину від коронавірусу. Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про успішне завершення першої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США успішно випробували вакцину від коронавірусу на людях: вироблялися антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу

У той же час, Китай проводить випробування п'яти вакцин від коронавірусу на групі добровольців.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Китаю и Параше не давать. Пущай крепчают.
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25.05.2020 16:34
+4
И место изготовления - тайные подземелья планеты Нубиру!
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25.05.2020 16:48
+3
А на вакцине будет дата изготовления 2019....
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25.05.2020 16:41
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Китаю и Параше не давать. Пущай крепчают.
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25.05.2020 16:34 Відповісти
25 мая 2020Китай обеспечил российскую армию масками

https://lenta.ru/auth/

Китай обеспечил российскую армию масками, об этом http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-05/25/content_4865747.htm сообщается на сайте министерства национальной обороны КНР.
Отмечается, что 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь войскам России, Монголии и Восточного Тимора. «Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас», - говорится в опубликованном тексте.
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25.05.2020 16:54 Відповісти
И, что, надо плакать от умиления?
Сначала породили этот вирус, а теперь намордники московитам завезли.
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25.05.2020 16:58 Відповісти
зараженные
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25.05.2020 18:32 Відповісти
А на вакцине будет дата изготовления 2019....
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25.05.2020 16:41 Відповісти
И место изготовления - тайные подземелья планеты Нубиру!
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25.05.2020 16:48 Відповісти
Опять ослоумием попахивает.
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25.05.2020 17:32 Відповісти
Должен Вам напомнить - интернет запахи не передает. Это где-то у Вас ослоумием попахивает...
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25.05.2020 17:44 Відповісти
Давайте напишу иначе - ослоумием остроумие не заменяется.
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26.05.2020 14:30 Відповісти
Зря старались - по Вашим постам это и так видно было.
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26.05.2020 14:34 Відповісти
???
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25.05.2020 22:33 Відповісти
Несколько доз вакцины повышенной огульности пришлите для украинских антиваксеров. Счастливой охоты!
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25.05.2020 16:47 Відповісти
Нет первыми и торжественно должны себе вспрыснуть эту бодягу члены секты свидетелей "животворности" вакцин.
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25.05.2020 17:07 Відповісти
Да как два пальца об асфальт! В Вашей мысли, что антиваксеров пропустят к вакцине без очереди, определенное рациональное зерно есть, но все-таки, не настолько же они инвалиды!
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25.05.2020 17:14 Відповісти
Вакцины рассчитаны на малограмотных лохов, поэтому в первых рядах будут исключительно члены Вашей секты. И инвалиды, по мозговым причинам, - это тоже члены секты вакциновпаривателей, им любая вакцина в радость. Колитесь и пойте хором здравицы от радости.
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25.05.2020 17:30 Відповісти
И только Вы, как свидетель Чипа, Дейла и Билла (Гейтса), сохраните девственную гладь коры своего мозга.
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25.05.2020 17:48 Відповісти
Маразм в Вашей голове крепчает. Смотрите мой ответ выше.
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26.05.2020 14:31 Відповісти
Бесплатно никто никому ничего не даст) Пока до нас доедет, цена будет такой, что ее смогут себе позволить только наши слуги.)
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Бесплатно никто не захочет их колоть. Нужно подороже, сначала тысяч 15$ потом 5$ а потом уже всем по сотке
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25.05.2020 19:27 Відповісти
Вы делите шкуру неубитого медведя.
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25.05.2020 22:39 Відповісти
Для этого есть государственные программы и страховые компании. У нас в Штатах некоторые лекарства очень дорогие, но благодаря медицинскому страхованию (гос и не гос) они вполне по карману нуждающимся.
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25.05.2020 22:38 Відповісти
А кто пендосов слушаться не будет,- хрен получит, а не вакцину!
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25.05.2020 16:55 Відповісти
Ты про кацапов? Так при любом раскладе они не получат вакцину, "великая" страна сама должна доказать, что она великая.
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25.05.2020 16:58 Відповісти
У кацапов давно есть вакцина на все существующие болячки....это чистый технарь в комплексе с " Боярышником" который они принимают постоянно и до и после приёма какого нибудь кацапской жратвы- пойла. Побочные действия это настойчивое : блевании , недержание мочи и кала. А при очень большой передозировке наступает "Белая гарячка"...
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25.05.2020 17:19 Відповісти
Ну і "пощастило" нам з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" аж плакати хочеться! прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла або ж ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші криваві у всьому світі и криваві вороги окупанти української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, алкоголіки і наркомани. Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть тубільні дикі племена тумба - юмба!
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25.05.2020 17:28 Відповісти
Это вам Пу-СМИ такое нашептали?
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25.05.2020 22:40 Відповісти
Ага, Америка фьорст для місцевих лохів.
Вакцина на різних стадіях ВЖЕ випробовується в Китаї,Ізраїлі,Британії,Франції...
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25.05.2020 17:07 Відповісти
Идет борьба не за здоровье, а за большие бабки - кто первый снимет всемирный куш.
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25.05.2020 17:09 Відповісти
Алё, нелох, мало ли где она испытывается! Речь о том, у кого она уже появится "испытанная".
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25.05.2020 22:43 Відповісти
Слиш,нєлошара, мені насрать на передвиборчий популізм Трампа і його посіпак.Американці теж не дурні,й якщо готові віддати голос за маразматика Байдена,тільки б не бачити дебілізму теперішнього ,багато про що каже.
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26.05.2020 04:15 Відповісти
Нелох, сначала ты говоришь: "для місцевих лохів.", а теперь переобуваешься и выдаёшь: "Американці теж не дурні".

Теперь по сути:
https://censor.net/news/3196656/v_ssha_uspeshno_ispytali_vaktsinu_ot_koronavirusa_na_lyudyah_vyrabatyvalis_antitela_kotorye_smogli_ostanovit

Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой.
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26.05.2020 06:32 Відповісти
Я ні разу не суперечу собі,теза зрозуміла: той з американців,що не побачив феноменальної тупості й деструктивної діяльності Трампа-дурень.
Й навіщо тобі вакцина ? Приймай гідроксихлорін,як Трамп,і буде тобі щастя.
А якщо вакцину офіційно закінчить випробовувати і почне випускати Китай,Трамп з трампістами всереться ?
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26.05.2020 07:03 Відповісти
Дурень тот, кто не понимает, чем отличается вакцина от гідроксихлоріна и прочих лекарствах, которые помогают при лечении заболеваний.
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27.05.2020 02:38 Відповісти
Я знав,що врешті ви погодитесь.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52718716 Президент США Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі, що нещодавно почав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараження коронавірусом.

"Я приймаю його приблизно півтора тижня, і я все ще тут, я все ще тут", - сказав Трамп.

На питання про докази ефективності препарату Трамп відповів: "Ось мої докази, я отримав багато позитивних відгуків про нього".

"Ви здивуєтеся, як багато людей його приймає, особливо ті, хто працює на передовій епідемії - багато хто приймає його", - сказав він журналістам.
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27.05.2020 05:47 Відповісти
Да мне плевать, что принимает Трамп! Речь не о нём, а о вакцине, к изобретению которой ближе всех американская компания Mоderna.
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27.05.2020 07:40 Відповісти
Свою дозу отдаю зебилу
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25.05.2020 17:09 Відповісти
Легко отдавать то , чего у тебя нет и не будет ...
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25.05.2020 17:30 Відповісти
Та не переживай - будут еще гоняться за тобой, чтобы дозу вколоть))) все впереди
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25.05.2020 17:33 Відповісти
Вам, зехейтер, пока ещё никто и ничего не предложил.
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25.05.2020 22:47 Відповісти
Рыжик же хотел перекупить какуюто немецкую компанию что бы только для них делали. Уже передумал?
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25.05.2020 18:30 Відповісти
Что-то я сомневаюсь. Корона быстро мутирует. Может, лучше БЦЖ повторять? В Штатах пишут, что привитые от туберкулеза как правило выживают.
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25.05.2020 18:38 Відповісти
а наши ж суки-иноверцы будут нам продавать втридорога
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25.05.2020 19:15 Відповісти
То Великобританія, то США і навіть Франція вступили в естафету хто перший,
бо насправді це хороший дохід на довгий період часу із за відсутності необхідних науково-технічних ресурсів, які ще необхідно буде розробити

і саме по цій прихованій науковцями причині найближчих 15-20 років не буде ні вакцини ні ліків від COVID-19
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25.05.2020 21:44 Відповісти
Откуда такой вывод про отсутствие ресурсов и 15-20 лет?!
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25.05.2020 22:50 Відповісти
генна інженерія поки не сягнула необхідного рівня

скажемо так, в даний час з теперішніми досягненнями, будуть поодинокі випадки щодо нових ліків від covid-19, але вони будуть не ефективні на 100% і будуть мати побічні дії.
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26.05.2020 01:19 Відповісти
A при чём здесь генная инженерия, если другие вакцины были созданы без неё?!
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26.05.2020 03:48 Відповісти
если спрашиваете, значет далеки
изучайте совид, и время вам все покажет и раскажет
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27.05.2020 22:56 Відповісти
Да нет, это вы далеки от понимания того, что вакцины существуют.
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28.05.2020 09:38 Відповісти
вакцина от COVID-19, Где? если не секрет))) где этот владелец сироватки из будущего?
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28.05.2020 22:34 Відповісти
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Источник: https://censor.net/n3197821
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01.06.2020 16:11 Відповісти
Наївні
Нема такого, Є висловлювання політиків для оправдання фінансових витрат.

+++Найвирогідніший варіант, при теперішній ситуації це Затяжна пандемія COVID-19 на 3-7 років, а то і 10 років.

пс. вважаю обговорення закінченим.
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13.06.2020 02:57 Відповісти
Ничего подобного! Есть информация от известной фармакологической компании с хорошей репутацией, а политики лишь ссылаются на эту информацию.
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14.06.2020 01:40 Відповісти
Вы вдумайтесь что вы написали "известной фармакологической компании с хорошей репутацией")
А на счет ничего подобного, Это время лечит.
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22.06.2020 00:52 Відповісти
У вас есть негативная информация об исследовательской деятельности этой компании? Поделитесь.
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23.06.2020 15:28 Відповісти
Вот такого рода статистика не очень объективна: "США имеют самый высокий показатель смертности: на 1,6 миллиона зараженных - более 97 тысяч умерших."
Более объективна статистика смертности от коронавируса не среди заражённых, а среди всего населения: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries

Штаты на 12-м месте по смертности на 1М. "Впереди" нас и Испания, и Великобритания, и Италия, и Франция, и Швеция, и Бельгия, и Голандия, и Ирландия...
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25.05.2020 22:57 Відповісти
у сша какой-то психосексуальный бзик на эту тему, типа быть первыми во всем, "we will prevail!", "the greatest nation on earth" и прочим из этого ряда - и этим они очень сильно напоминают касабов и ихний эсэрэсэр.
Правда, в отличие от касабов, у амеров таки реально что-то получается иногда. Касабы же лишь только на словах первые =)
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04.08.2020 23:39 Відповісти
 
 