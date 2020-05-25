США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн

США стануть першою країною, яка знайде вакцину проти коронавірусу.

Про це в ефірі програми телеканалу NBC "Зустріч з пресою" заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми отримаємо вакцину першими. Ми робимо величезну роботу у розробці ліків та вакцини, і щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом", – заявив посадовець.

О’Браєн каже, що США рухаються швидко, використовуючи американські інновації для того, щоб розробити ліки та вакцину проти COVID-19: "Ми зупинимо спроби Китаю зламати комп’ютерні системи наших університетів, щоб вкрасти цю інформацію. Ми отримаємо вакцину та дамо її усьому світу", – сказав Роберт О’Браєн в ефірі НБС.

Директор Центру вірусології дослідження вакцин, доктор медичних наук та професор Гарвардського університету Ден Барук в цій же програмі закликав міжнародну спільноту до глобальної співпраці для розробки вакцини, додавши, що світу потрібні кілька вакцин, оскільки на планеті живуть сім мільярдів людей.

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"Це не гонка за першість. Це світова кооперація, у якій багато регіонів та компаній повинні поєднати свої зусилля, щоб розробити вакцини для величезної кількості людей", – сказав професор Барук.

За даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у світі понад 4,3 мільйонів хворих на коронавірус, померло понад 342 тисячі людей.

Нагадаємо, в США випробували на групі добровольців вакцину від коронавірусу. Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про успішне завершення першої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

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У той же час, Китай проводить випробування п'яти вакцин від коронавірусу на групі добровольців.