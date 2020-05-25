Адаптивний карантин: після пом'якшення Вінниця наближається до "червоної межі" за одним з показників, - міськрада
Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у Вінниці показник інцидентності в області зріс до 11 і наблизився до критичної межі введення адаптивного карантину, 12.
Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"На четвер, на момент введення адаптивного карантину, показник інцидентності по місту був 26, а по області – 9. І це дозволило Кабінету міністрів включити Вінницький регіон в число тих, де може бути застосовано адаптивний карантин. Станом на неділю ми бачимо, що у місті збільшується кількість нових випадків. І якщо така динаміка буде продовжуватись, то ми перейдемо за "червону межу" показника інцидентності", - цитує відомство директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександра Шиша.
За його словами, за останні три дні показник інцидентності в області зріс на дві одиниці - до 11.
Станом на 25 травня у Вінниці лабораторно підтверджено вже 514 випадків інфікування COVID-19. Через два тижні після травневих свят кількість тих, хто хворіє на коронавірусну інфекцію, почала стрімко переважати над тими, хто одужав. Причиною такої динаміки стало нехтування містянами правил карантину.
Наразі майже 78 % захворілих мають легкий, або безсимптомний перебіг хвороби і перебувають вдома. З ними працюють сімейні лікарі. Інтенсивно досліджуються контакти між членами їхніх сімей. За час роботи знято з карантину і не захворіло 1410 осіб.
У місті працює 16 мобільних бригад, які здійснили більш як три тисячі виїздів і відібрали понад шість тисяч зразків для тестування (ПЛР). Враховуючи те, що захворювання на запалення легень віднесено до підозр на COVID-19, у Вінниці проводиться моніторинг усіх вінничан, які лікують цю недугу і в амбулаторних, і стаціонарних умовах.
Всього за час епідемії у місті Вінниці померли сім вінничан, всі вони мали обтяжливу супутню патологію, практично у всіх була гіпертонічна хвороба, ожиріння і серцево-судинні захворювання.
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А как их вычислили? Я почему спрашиваю, в Житомире например тест делают только если человеку плохо.