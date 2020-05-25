Адаптивний карантин: після пом'якшення Вінниця наближається до "червоної межі" за одним з показників, - міськрада

Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у Вінниці показник інцидентності в області зріс до 11 і наблизився до критичної межі введення адаптивного карантину, 12.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"На четвер, на момент введення адаптивного карантину, показник інцидентності по місту був 26, а по області – 9. І це дозволило Кабінету міністрів включити Вінницький регіон в число тих, де може бути застосовано адаптивний карантин. Станом на неділю ми бачимо, що у місті збільшується кількість нових випадків. І якщо така динаміка буде продовжуватись, то ми перейдемо за "червону межу" показника інцидентності", - цитує відомство директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександра Шиша.

За його словами, за останні три дні показник інцидентності в області зріс на дві одиниці - до 11.

Станом на 25 травня у Вінниці лабораторно підтверджено вже 514 випадків інфікування COVID-19. Через два тижні після травневих свят кількість тих, хто хворіє на коронавірусну інфекцію, почала стрімко переважати над тими, хто одужав. Причиною такої динаміки стало нехтування містянами правил карантину.

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Наразі майже 78 % захворілих мають легкий, або безсимптомний перебіг хвороби і перебувають вдома. З ними працюють сімейні лікарі. Інтенсивно досліджуються контакти між членами їхніх сімей. За час роботи знято з карантину і не захворіло 1410 осіб.

У місті працює 16 мобільних бригад, які здійснили більш як три тисячі виїздів і відібрали понад шість тисяч зразків для тестування (ПЛР). Враховуючи те, що захворювання на запалення легень віднесено до підозр на COVID-19, у Вінниці проводиться моніторинг усіх вінничан, які лікують цю недугу і в амбулаторних, і стаціонарних умовах.

Всього за час епідемії у місті Вінниці померли сім вінничан, всі вони мали обтяжливу супутню патологію, практично у всіх була гіпертонічна хвороба, ожиріння і серцево-судинні захворювання.