Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Левін залишиться в СІЗО СБУ до липня, - прокурор Сенюк

Підозрюваного в організації нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) залишили під вартою до липня.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Сенюк та адвокат Левіна Ігор Мокін, пише Цензор.НЕТ.

За словами прокурора, Левіна просили залишити під вартою саме в ізоляторі тимчасового тримання СБУ через ризики втечі, тиску на свідків, переховування, знищення або спотворення доказів.

Захист назвав ризики не обґрунтованими та просив обрати запобіжний захід із можливості внесення застави. Суд розглянув обидві сторони та залишив Левіна під вартою до липня без можливості внесення застави.

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Крім того, під час судового засідання у ролі вільного слухача був адвокат Владислава Магнера Дмитро Ільченко. Він не є захисником Левіна.

Зазначимо, що зараз із Левіном не проводять слідчих дій. За інформацією прокуратури, він відмовився від будь-яких слідчих дій. Зараз йде ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

24 квітня СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".