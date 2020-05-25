РФ создала в Европе сеть агентов влияния для дискредитации расследования JIT о катастрофе MH17

Российская Федерация создала в Европе целую сеть, участники которой ведут активную кампанию по дискредитации выводов Объединенной следственной группы об ответственности Москвы за катастрофу Боинга MH17.

Об этом пишет издание News Participation, информирует Цензор.НЕТ.

8 июня в здании окружного суда Гааги продолжатся слушания по делу малазийского Боинга рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

В мае 2018 Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к этой катастрофе, а уже в июне 2019 JIT (Объединенная следственная группа. — Ред.) назвала имена четырех граждан РФ, непосредственно причастных к атаке на самолет.

Позиция России по этому делу останется неизменной – Кремль продолжает полностью отрицать свою причастность к катастрофе и пытается дискредитировать собранные JIT факты.

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Основная тактика Кремля заключается в том, чтобы поставить под сомнение доказательства, собранные JIT, сфабриковать альтернативные версии и переложить ответственность на другие страны.

Ранее Москва для генерации и распространения фейков о катастрофе активно использовала созданную ею интернет-платформу Bonanza Media. Этот ресурс был основан прокремлевским нидерландским журналистом Максом ванн дер Верффом и бывшей журналисткой канала RT Яной Ерлашовой, которая покинула телеканал российской пропагандистки Маргариты Симоньян ради "независимой журналистики" и посвятила себя "опровержению причастности России к гибели МН17".

К дискредитации расследования JIT и дезинформационной кампании также активно подключились организация "Глобальные права мирных людей" (Global rights of peaceful people) и нидерландская политическая партия "Форум за демократию" (FvD). Именно последняя была одним из инициаторов референдума по вопросу ассоциации Украина-ЕС.

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В последнее время Россия не стесняется использовать любые возможности в распространении лживых фактов о МН17, идущих в разрез с официальной версией следователей. Одной из таких "возможностей" стал почетный генеральный консул РФ в Маастрихте Константин ван Флотен (van Vloten) — давний лоббист интересов Кремля в Европе. Он принимает активное участие в организации мероприятий, проводимых посольством РФ в Нидерландах, а также содействует работе Bonanza Media и GRPP.

Примечательно, что ван Флотен имеет продолжительные "деловые связи" с Россией и тесно знаком с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день он владеет сетью ресторанов в российских музеях – в Петергофе, Царском Селе, Эрмитаже, Екатерининском и Меньшиковском дворцах, Павловском и Русском музеях. Руководит сетью жена ван Флотена Надежда, русская по национальности.

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Эти рестораны ван Флотен открывал с личного одобрения Владимира Путина – его подпись стоит на свидетельстве о регистрации совместного предприятия во времена, когда он возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Именно благодаря этим "деловым связям" нидерландец действует полностью в фарватере российской идеологии – он одобряет оккупацию Крыма Россией, осуждает санкционное давление на Москву, называет еврочиновников "блохами на медведе". Кроме этого, в декабре 2019 года на открытии очередного ресторана ван Флотен угощал гостей шоколадками с портретом Сталина.

Преданность кремлевским кураторам была оценена. В 2018 году он получил благодарность за оказанное содействие избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

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Очевидно, успехи на пропагандистском поприще вдохновляют ван Флотена на дальнейшие подвиги. Он собирается расширять свой бизнес и открыть ресторан в оккупированном Крыму, а также международный финансовый центр в Калининграде.

И это лишь небольшая доля "активных" усилий Москвы, пытающейся с помощью проплаченных марионеток обелить Россию в деле о крушении малазийского Боинга. Хотя бюджетные средства были потрачены в пустую – официальная позиция Нидерландов остается прежней.

Причастность России к атаке на авиалайнер доказана: российское руководство должно понести ответственность за размещение на оккупированной части Донбасса ракетной установки "Бук", которую использовали для уничтожения МН17. И это не субъективное мнение: с выводами международных экспертов официально согласились следственные группы в Нидерландах, Австралии, Соединенных Штатах, странах G7, ЕС и НАТО.