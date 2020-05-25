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С 1 июня в вузах возможно проведение экзаменов в группах не более 10 человек, - Мандзий

С 1 июня в вузах возможно проведение экзаменов в группах не более 10 человек, - Мандзий

С 1 июня в учреждениях высшего образования Украины возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц", - подчеркнула Мандзий.

Однако, по ее словам, все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС.

И.о. министра образования добавила, что если показатели в области позволят ослаблять карантинные меры, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - сказала Мандзий.

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Автор: 

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25.05.2020 17:22 Відповісти
А як з інших міст студенти будуть добиратися??? Спочатку запустіть Укрзалізницю, регіональні потяги. А вже через тиждень проводьте іспити.
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25.05.2020 17:23 Відповісти
Мозгов, как на члене сала....процентов 60-70 студентов приезжие, общаги закрыты, где жить во время сессии...добираться на метле ? Дебилы, мля....
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25.05.2020 17:49 Відповісти
А площадь или объем помещения значения не имеет?

Что за дурни пишут и устанавливают такие дебильные "правила"!?
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25.05.2020 20:41 Відповісти
И эта Мандзий хочет стать министром?
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25.05.2020 21:00 Відповісти
 
 