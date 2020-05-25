Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

Використання президентом Володимиром Зеленським записів можливої розмови експрезидента Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Байденом може становити для України небезпеку погіршення відносин із Америкою.

Про це сказано в редакційній статті The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, якби Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами в листопаді, все це вже відбувається. З України надійшов аудіозапис, який має всі ознаки кремлівської схеми, пише видання, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена. Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу в боротьбі проти Хілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже опублікував все це в соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байдену. На це видання відповідає, що насправді Байден взагалі не відчуває жодного удару від опублікування запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для поширення міфу про "скандальні дії Байдена в Україні", сказано в статті.

The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентарія Андрія Деркача, який, як зазначає американське видання, пов'язаний із російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден тиснув у 2015 році на тодішнього президента України Петра Порошенка, щоб той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена - Хантер.

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Але насправді, як підкреслює The Washington Post, ніде на тому сильно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов'язані з компанією Burisma або з його сином. Американський журнал робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не публікує нічого нового і, схоже, в цьому записі немає нічого скандального про Байдена.

Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова "може бути сприйнята як державна зрада". Втім, увага Зеленського концентрується не на Байдені, а на його політичному опоненті Порошенкові, пише видання. У зв'язку з цим The Washington Post зазначає, що використовуючи "плівки Деркача" у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що чіпляючись до необґрунтованої односторонньої кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною і США.