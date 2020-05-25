Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post
Використання президентом Володимиром Зеленським записів можливої розмови експрезидента Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Байденом може становити для України небезпеку погіршення відносин із Америкою.
Про це сказано в редакційній статті The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, якби Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами в листопаді, все це вже відбувається. З України надійшов аудіозапис, який має всі ознаки кремлівської схеми, пише видання, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена. Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу в боротьбі проти Хілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже опублікував все це в соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байдену. На це видання відповідає, що насправді Байден взагалі не відчуває жодного удару від опублікування запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для поширення міфу про "скандальні дії Байдена в Україні", сказано в статті.
The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентарія Андрія Деркача, який, як зазначає американське видання, пов'язаний із російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден тиснув у 2015 році на тодішнього президента України Петра Порошенка, щоб той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена - Хантер.
Але насправді, як підкреслює The Washington Post, ніде на тому сильно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов'язані з компанією Burisma або з його сином. Американський журнал робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не публікує нічого нового і, схоже, в цьому записі немає нічого скандального про Байдена.
Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова "може бути сприйнята як державна зрада". Втім, увага Зеленського концентрується не на Байдені, а на його політичному опоненті Порошенкові, пише видання. У зв'язку з цим The Washington Post зазначає, що використовуючи "плівки Деркача" у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що чіпляючись до необґрунтованої односторонньої кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною і США.
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"Президенту треба замислитися, куди його штовхають. Було очевидно, що такі спроби робилися вже раніше. Я знав це. Це не було публічно, але такі спроби робилися постійно. На жаль, у цих спробах були задіяні не тільки команда нового президента, а й деякі люди з колишньої команди. Які радили в свій час Порошенку йти таким шляхом, але він ніколи не робив необережних кроків. Навіть коли пробували це робити", - сказав Чалий.
Він додав: "Зараз я бачу величезні загрози. Що це може бути непоправний крок. Я його називав тим, що може призвести до незворотних наслідків для України, для нас з вами. Тому що наш союзник США може подивитися на нас зовсім по-іншому. І неважливо, з ким ми працюємо: Трамп чи демократи. Тут зовсім інше питання. До нас будуть ставитися по-іншому".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/u-ssha-do-nas-budut-stavytysia-po-inshomu-chalyi-pro-naslidky-reaktsii-zelenskoho-na-plivky-derkacha-215805.html
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.
https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
И все, он будет паенька.