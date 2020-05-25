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Новини
15 012 211

Зеленський з "плівками Деркача" ставить під загрозу українсько-американські відносини, - The Washington Post

Зеленський з

Використання президентом Володимиром Зеленським записів можливої розмови експрезидента Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Байденом може становити для України небезпеку погіршення відносин із Америкою.

Про це сказано в редакційній статті The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, якби Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами в листопаді, все це вже відбувається. З України надійшов аудіозапис, який має всі ознаки кремлівської схеми, пише видання, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена. Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу в боротьбі проти Хілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже опублікував все це в соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байдену. На це видання відповідає, що насправді Байден взагалі не відчуває жодного удару від опублікування запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для поширення міфу про "скандальні дії Байдена в Україні", сказано в статті.

The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентарія Андрія Деркача, який, як зазначає американське видання, пов'язаний із російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден тиснув у 2015 році на тодішнього президента України Петра Порошенка, щоб той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена - Хантер.

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Але насправді, як підкреслює The Washington Post, ніде на тому сильно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов'язані з компанією Burisma або з його сином. Американський журнал робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не публікує нічого нового і, схоже, в цьому записі немає нічого скандального про Байдена.

Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова "може бути сприйнята як державна зрада". Втім, увага Зеленського концентрується не на Байдені, а на його політичному опоненті Порошенкові, пише видання. У зв'язку з цим The Washington Post зазначає, що використовуючи "плівки Деркача" у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що чіпляючись до необґрунтованої односторонньої кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною і США.

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) Зеленський Володимир (23729) Порошенко Петро (15166) США (22643)


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Топ коментарі
+85
Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2661
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25.05.2020 17:07
+67
Зебилы с кацапскими методиками по пленкам гробят отношения с США
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25.05.2020 17:06
+65
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
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25.05.2020 17:06
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У США и Украины всё хорошо, у Трампа и Зе полное взаимопонимание. У Байдена и Пе - не очень хорошо.
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25.05.2020 22:49 Відповісти
Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019), голова правління українського кризового медіа-центру Валерій Чалий в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів, як вплине на стосунки США та України заява президента Володимира Зеленського щодо "плівок Деркача".
"Президенту треба замислитися, куди його штовхають. Було очевидно, що такі спроби робилися вже раніше. Я знав це. Це не було публічно, але такі спроби робилися постійно. На жаль, у цих спробах були задіяні не тільки команда нового президента, а й деякі люди з колишньої команди. Які радили в свій час Порошенку йти таким шляхом, але він ніколи не робив необережних кроків. Навіть коли пробували це робити", - сказав Чалий.
Він додав: "Зараз я бачу величезні загрози. Що це може бути непоправний крок. Я його називав тим, що може призвести до незворотних наслідків для України, для нас з вами. Тому що наш союзник США може подивитися на нас зовсім по-іншому. І неважливо, з ким ми працюємо: Трамп чи демократи. Тут зовсім інше питання. До нас будуть ставитися по-іншому".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/u-ssha-do-nas-budut-stavytysia-po-inshomu-chalyi-pro-naslidky-reaktsii-zelenskoho-na-plivky-derkacha-215805.html
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25.05.2020 23:58 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський веде до влади реваншистів, заявив ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в ефірі "Прямого" .
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.
https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
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26.05.2020 00:09 Відповісти
C зеленским решается все просто. Необходимо конфисковать все его счета за рубежом, включая имущество. При въезде в любую страну Евросоюза, США или Британию будет арестован и предам анафеме, как Лазаренко.
И все, он будет паенька.
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26.05.2020 06:44 Відповісти
Ну,еслы байданутые WP пердаки взорвались,то и это https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4 признание Байды тоже подчистят и удалят,как Хилля свой мессенджер.
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26.05.2020 06:51 Відповісти
Ви ж нічого не зрозуміли - Зєля єшо тот юрист - одразу дав кваліфікацію - "державна зрада"! цікаво, що скажуть юристи, після закінчення його терміну враховуючи усі його діяння?
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26.05.2020 07:20 Відповісти
Як казав великий філософ і літературознавець Микола Бімба - " йому *****!" там головне буде гоніння за Порошенко.
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26.05.2020 08:40 Відповісти
після оприлюднення "плівок Деркача" минув тиждень.Трамп і республіканці цієї "події" навіть не помітили. Не відкоментували. Їм - нецікаво.
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26.05.2020 10:24 Відповісти
Кремлёвские уши торчат из Зеленского.
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26.05.2020 13:26 Відповісти
Вашингтонпост чтобы что то утверждать должна была проверить аутентичность плёнок! А так получилось, что распространяет слухи.
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26.05.2020 13:53 Відповісти
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