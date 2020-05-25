Адвокат Кузьменко заявив про відвід судді, в засіданні оголошено перерву на невизначений термін

Адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.

Своє рішення Безпалий аргументував наявністю у нього і його підзахисної сумнівів у неупередженості судді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він попросив призначити іншого суддю для розгляду клопотання групи прокурорів про продовження терміну утримання під вартою для Кузьменко. Суддя після оголошення заяви про відвід оголосив перерву в судовому засіданні на невизначений термін.

У понеділок, 25 травня, в Печерському районному суді розглядали клопотання прокуратури про продовження Юлії Кузьменко утримання під вартою.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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