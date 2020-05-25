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Новини Коронавирус и карантин
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Информацию о массовом заболевании медперсонала Харьковской областной инфекционной больницы проверяет полиция

Информацию о массовом заболевании медперсонала Харьковской областной инфекционной больницы проверяет полиция

Полицейские проводят проверку информации по заболеванию медицинского персонала харьковской больницы. Ее сотрудники Слободского отдела полиции увидели в интернете во время мониторинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в материале отмечается, что в инфекционной больнице, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 5 врачей и 15 медработников заболели коронавирусом.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия данная информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас идет ее проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "в этой ситуации есть признаки массового заболевания", а после проверки возможна квалификация события по Уголовному кодексу Украины.

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Напомним, пресс-служба ХОГА 24 мая сообщила, что диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

Автор: 

карантин (18172) Нацполиция (15163) Харьков (5588) врачи (1287) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Ну, а чо. Чим не лікарі? Вони теж знають де у людей ребра і нирки...
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25.05.2020 17:17 Відповісти
Они проверят сказки Степанова о наличии у медиков достаточного количества одноразовых средств защиты.
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25.05.2020 17:27 Відповісти
Вопрос в том ,что в угоду местным чиновникам скрывается истинная картина с короновирусом. Теперь гни решают в спешном порядке разгрузить инфекционку за счет других больниц ,но зараза расползлась уже по всему городу. Губернатор срочно распродает свое имущество ,наверное решил драпать.Гепа ( главный провокатор и подстрекатель ) залег на дно боится сдохнуть зараза и подшумок выделил еще 400 млн гр на зоопарк ,а медикам как всегда ДУЛЮ
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25.05.2020 17:24 Відповісти
Пашу (главврача), если поправится, посодют. Корсуна за пост в фб уволят (в лучшем случае, если не нашел место в Польше).
А в остальном у нас всё пучком!
Ёганая совдепия с зеленоватым оттенком
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25.05.2020 17:53 Відповісти
А що дебіли поліцаї в хворобах розуміють?
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25.05.2020 20:00 Відповісти
 
 