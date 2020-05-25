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Лукашенко о журналистах, пишущих про COVID-19: "Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают"

Лукашенко о журналистах, пишущих про COVID-19:

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию разного рода фейковых информационных каналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации - врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте", - отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся, например, о врачах, а лишь стремятся хайпануть.

"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают: "А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом".

Президент добавил, что сейчас и в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так а зачем же российские каналы у нас это делали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси за сутки 954 новых случая COVID-19, умерли 5 человек

Автор: 

Беларусь (7929) журналистика (1757) Лукашенко Александр (2654)


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Топ коментарі
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Лука І.
Сосьот двух маток.
Треба, отсосьот у *****, треба у Європи.
Царь вати.
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25.05.2020 17:22
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Чувирло козломорде, https://censor.net/user/470844 «Мордокніга», то англійською Muzzlebook.
А козлорилий, то у перекладі «россіянін».
Тобто, ти.
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25.05.2020 17:45 Відповісти
Скучно . Хрен с ними . Своих проблем много .
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25.05.2020 17:20 Відповісти
Лука І.
Сосьот двух маток.
Треба, отсосьот у *****, треба у Європи.
Царь вати.
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25.05.2020 17:22 Відповісти
Cerez ciur mnogo vnimanije emu videlajetsia.On kto krugli 0 Evrope,sto on zdelal dlia svojej strani?
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25.05.2020 17:30 Відповісти
Хммм...даааа, эт точна. Есть еще один вариант..внезапного изменения событий. Помните, будущее неизбежно, но знающие правильный ход событий в состоянии его изменить. Итак, предлагается ...аля Голливуд. А точнее фильм День Назавистмости. Я не шучу, фсье как по сценарию, точь в точь. Имеем неоспоримый факт наличие поврежденной станции зеленых возле Сан Паулу в Бразилии. Станция это коммутатор гравитационных нитей и...не только! Она еще и ретранслятор. Другими словами внезапно ее востановив(смешно? Но по сценарию именно так) мы сможем подключится к инфраструктуре маленьких зеленых.
Да конечно внутри ее ...коронавирус и не только. Но это зримый шанс, возможность, которую нельзя упустить, это возможность спасти миллионы судеб...
Ну я не знаю еще как вас с агитировать.По сути мы ничего не теряем, кроме плучения новых технологий, заметьте на халяву. Единственное сами бразильцы не в состоянии провести этот процесс, им нужна помощь всех, да всех абсолютно всех нас.
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25.05.2020 17:43 Відповісти
Разрешить Думать и Говорить .В нас Некоторые и не думают , Что Говорят и Говорят так , как кто то Думает и Заставляют в это Поверить.Люди не успевают Фильтры Менять.
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25.05.2020 17:53 Відповісти
А лучше говорить то, что есть.
Очень пользительно для здоровья любой нации.
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25.05.2020 18:54 Відповісти
бацька уже демократ))выборы на носу)))
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25.05.2020 20:07 Відповісти
 
 