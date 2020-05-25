Павловський удванадцяте не з'явився на засідання у справі Гандзюк, заявивши про "погане самопочуття"

У Приморському районному суді Одеси вкотре не відбулося засідання у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в якому мав брати участь Ігор Павловський, раніше заарештований за іншою кримінальною справою.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання в Одесі, на якому суд повинен розглянути законність укладеної угоди між Ігорем Павловським (організатором вбивства, дії якого перекваліфікували в "приховування злочину") та прокуратурою, знову не відбулось. І знову по вині Павловського", - сказано в повідомленні.

Активісти нагадують, що суд погодив участь Павловського в засіданні по відеозв'язку, проте 4 травня засідання не відбулося, тому що в СІЗО, де утримується Павловський, був відсутній інтернет.

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"Цього ж разу він просто відмовився брати участь у засіданні через погане самопочуття. І цього було достатньо, щоб перенести засідання. Для прокурорів це виявилось цілком аргументованою причиною, тому вони не попросили медичної довідки про стан здоров'я Павловського та не вимагають обов'язкової доставки з СІЗО на наступне засідання. Тобто не роблять елементарних дій, щоб уникнути чергового зриву засідання. Ми бачимо, що Павловський всіляко намагається затягнути початок розгляду справи. Потерпілим не дають змоги зайти в процес. Ймовірно це відбувається за погодженням Офісу генпрокурора. Бо ж з прокуратурою без потерпілих домовлятись простіше", - зазначають учасники ініціативи.

Також наголошується, що це вже 12 засідання, яке не відбулося через неявку Павловського.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.



