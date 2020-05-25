Павловський удванадцяте не з'явився на засідання у справі Гандзюк, заявивши про "погане самопочуття"
У Приморському районному суді Одеси вкотре не відбулося засідання у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в якому мав брати участь Ігор Павловський, раніше заарештований за іншою кримінальною справою.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання в Одесі, на якому суд повинен розглянути законність укладеної угоди між Ігорем Павловським (організатором вбивства, дії якого перекваліфікували в "приховування злочину") та прокуратурою, знову не відбулось. І знову по вині Павловського", - сказано в повідомленні.
Активісти нагадують, що суд погодив участь Павловського в засіданні по відеозв'язку, проте 4 травня засідання не відбулося, тому що в СІЗО, де утримується Павловський, був відсутній інтернет.
"Цього ж разу він просто відмовився брати участь у засіданні через погане самопочуття. І цього було достатньо, щоб перенести засідання. Для прокурорів це виявилось цілком аргументованою причиною, тому вони не попросили медичної довідки про стан здоров'я Павловського та не вимагають обов'язкової доставки з СІЗО на наступне засідання. Тобто не роблять елементарних дій, щоб уникнути чергового зриву засідання. Ми бачимо, що Павловський всіляко намагається затягнути початок розгляду справи. Потерпілим не дають змоги зайти в процес. Ймовірно це відбувається за погодженням Офісу генпрокурора. Бо ж з прокуратурою без потерпілих домовлятись простіше", - зазначають учасники ініціативи.
Також наголошується, що це вже 12 засідання, яке не відбулося через неявку Павловського.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
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