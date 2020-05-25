У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль

Шведский инвестор, владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен заявил о необоснованных нападениях нескольких народных депутатов на отрасль зеленой энергетики, которые пытаются остановить ее развитие, заявляя якобы о наличии монополии у компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью изданию Лига.Бизнес.

"Нужно прекращать кидаться на инвесторов, как это сейчас делают [Александр] Дубинский и Андрей Герус. По нашим данным, у Ахметова сейчас - 14%, Дубинский писал о 60%", - сказал Стурен.

Вместе с тем, игрок рынка подчеркнул, что его компания является одним из крупнейших в Украине производителей электроэнергии из ветра, при этом доля его компании на рынке зеленой энергетики составляет всего 4%.

При этом он отметил, что в секторе зеленой энергетики более 1200 инвесторов и международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, а также Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC, США).

"В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс. Но, для этого нужно системно работать", - сказал инвестор.

В то же время он сообщил, что ожидаемое подписание меморандума по зеленой энергетике возложит одинаково сильные обязательства как на инвесторов, так и государство.

"Мне очень понравились слова премьер-министра: "Мы обязательно найдем компромисс, которым никто не будет доволен". Потому что всем нужно будет чем-то пожертвовать, и никто из ситуации не выйдет победителем", - добавил Стурен.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По информации СМИ, премьер-министр Украины Д.Шмыгаль представил президенту Украины В.Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению зеленых тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе зеленых электростанций в Украине.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов, и таким образом избежать арбитражных разбирательств.