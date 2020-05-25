Російські найманці 8 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

У понеділок російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведені від лінії розмежування сторін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості й точності військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються" , - сказано в повідомленні.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування. Українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник випустив декілька мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Пісків.

Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у районі Павлополя в ранковий час агресор з різних напрямків здійснив дві збройні провокації, використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти.

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Також тричі під ворожі обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські військові неподалік Богданівки, а з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів противник обстріляв опорні пункти неподалік Тарамчука.

"У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються", — додали в штабі.









