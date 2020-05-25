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ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель

ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель

Під час віртуального виступу на щорічній конференції німецьких послів у Берліні високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав дипломатів допомогти Євросоюзу здолати глобальні виклики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"На сході ми маємо підтримати Україну і, безумовно, зміцнити зв'язки з усіма країнами Східного партнерства. Але ми також повинні провести відверте обговорення, що робити з Росією, яка здатна кинути виклик важливим загальним інтересам європейської безпеки. Ми маємо проводити вибіркове залучення Росії в тих сферах, які цікаві для нас. Це не суперечить тому, щоб бути твердими. Нам потрібен розумний баланс між жорсткістю і санкціями щодо Росії з обережними спробами залучення в обраних сферах", - серед іншого заявив високий представник ЄС.

Він нагадав, що в енергетиці є взаємозалежність, зокрема, це стосується поставок газу, який "нам потрібно купувати", а "їм потрібно продавати". Боррель закликав вкладатися в краще розуміння один одного, щоб діяти спільно.

Читайте також: Санкції проти РФ повинні зберігатися до повного виконання нею мінських угод, - Боррель

Автор: 

газ (10415) Німеччина (7336) росія (65007) Євросоюз (13359) Боррель Жозеп (1074)


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Поэтому пока на России не прекратят публичную пропаганду вражды со странами Запада и бывшего тоталитарного совка, пока не освободят оккупированные территории, санкции надо продолжать и углублять. Агрессор должен быть наказан.
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25.05.2020 18:12 Відповісти
ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель - Цензор.НЕТ 6638
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25.05.2020 18:17 Відповісти
ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель - Цензор.НЕТ 9503
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25.05.2020 18:24 Відповісти
Поэтому, что делать с расеей, вопрос риторический.
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25.05.2020 19:09 Відповісти
Неякої надії на головнокомандувача в Україні немає. Тільки на ЄС, США, і Канаду.
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25.05.2020 18:25 Відповісти
У Борреля бред. Надо бы сдать тест на коронвирус.
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25.05.2020 18:34 Відповісти
Да никто никому ничего не должен. Эти разборки, ув., оставьте для базаров в своей подворотне.
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26.05.2020 08:06 Відповісти
 
 