ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель

Під час віртуального виступу на щорічній конференції німецьких послів у Берліні високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав дипломатів допомогти Євросоюзу здолати глобальні виклики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"На сході ми маємо підтримати Україну і, безумовно, зміцнити зв'язки з усіма країнами Східного партнерства. Але ми також повинні провести відверте обговорення, що робити з Росією, яка здатна кинути виклик важливим загальним інтересам європейської безпеки. Ми маємо проводити вибіркове залучення Росії в тих сферах, які цікаві для нас. Це не суперечить тому, щоб бути твердими. Нам потрібен розумний баланс між жорсткістю і санкціями щодо Росії з обережними спробами залучення в обраних сферах", - серед іншого заявив високий представник ЄС.

Він нагадав, що в енергетиці є взаємозалежність, зокрема, це стосується поставок газу, який "нам потрібно купувати", а "їм потрібно продавати". Боррель закликав вкладатися в краще розуміння один одного, щоб діяти спільно.

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