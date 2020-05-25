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Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ

Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ

У Ворочові на Закарпатті, де виявили 28 інфікованих коронавірусом, люди не хочуть дотримуватися карантину.

Про це "Укрінформу" повідомив голова Перечинської об'єднаної територіальної громади Іван Погоріляк, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Ворочові напружена. Учора село закрили на карантин через 28 інфікованих коронавірусом осіб, у кого підтвердився діагноз методом ПЛР-дослідження. Але люди збуджені, вони конфліктують з владою та поліцією, кажуть, що їх обманюють і ніякого коронавірусу у них в селі немає," - сказав Погоріляк.

З його слів, у більшості інфікованих — легка форма захворювання, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Троє людей були доправлені в Ужгород до лікарень.

"Епідеміологи визначили 35 контактних осіб, маємо вогнища вірусу в окремих родинах в селі, мова про дев'ять родин. Населення Ворочова — 800 осіб" - додав голова ОТГ.

Він наголосив, що всі ці люди повинні знаходитися на самоізоляції, але вже сьогодні було два випадки, коли жителі спробували виїхати з села. "Їх зупинили правоохоронці на блок-посту, що встановлений на в'їзді/виїзді з села" - розповів Погоріляк.

Він розповів, що сьогодні до лікарів 7 осіб зверталися з ознаками захворювання, скаржилися на температуру.

"Учора ще в селі був значний рух, багато людей на вулицях. Сьогодні після того, як провели дезінфекцію вулиць, лавок біля воріт, людей на вулицях Ворочева немає. Але все одно, люди незадоволені, вони не вірять ні владі, ні лікарям, і кажуть, що у них ніякого коронавірусу нема і їм обмежують права," - говорить голова ОТГ.

Наразі, за його словами, знайти спільну мову з людьми не вдається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочово

Автор: 

ОТГ (144) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+10
странно ожидать доверия к власти, которая делала только три вещи: врала, врала и врала
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25.05.2020 18:15
+6
Они просто не смотрели сериал "Слуга народа"
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25.05.2020 18:36
+6
"В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям." https://www.bbc.com/russian/av/media-52128149 BBC
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25.05.2020 18:52
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Да и блокпостов нет. Надо ехать и давить. Это все галюцинации.
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25.05.2020 18:08 Відповісти
ни хрена не понял. кому надо ехать? кого давить? чем давить? не поясните?
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25.05.2020 18:13 Відповісти
Надо ехать на блокпосты автомобилем и давить.
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25.05.2020 18:14 Відповісти
прорываться?
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25.05.2020 18:17 Відповісти
нарываться!
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25.05.2020 19:53 Відповісти
добивать штиком і прикладом
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25.05.2020 18:12 Відповісти
правильно! я всегда так говорю!))))
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25.05.2020 20:02 Відповісти
ну у нас не чп и не вп так что в х... им свиснете
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25.05.2020 18:14 Відповісти
странно ожидать доверия к власти, которая делала только три вещи: врала, врала и врала
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25.05.2020 18:15 Відповісти
А где этой псевдовласти верят???
Назовите хоть одно село,город.
Эта власть за год уже себя так зарекомендовала,что повесить их,четвертовать и затем расстрелять и то будет мало.
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25.05.2020 18:23 Відповісти
В Киев приезжай,здесь верят
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25.05.2020 18:56 Відповісти
Село неасфальтоване...
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25.05.2020 18:33 Відповісти
В новости про "деревню" написано
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26.05.2020 09:10 Відповісти
То каліки писали. У нас немає "дєрєвєнь".
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26.05.2020 09:23 Відповісти
Они просто не смотрели сериал "Слуга народа"
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25.05.2020 18:36 Відповісти
Чогось на думку спало поняття "Чумні бараки".
І до чого вони до новини про те, що люди не хочуть дотримуватись карантину?
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25.05.2020 18:37 Відповісти
14 днів.. карантин по периметру села. псляцьоь тестування всіх і черговий карантин.. Звичайно-щоб муха не пролетіла..
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25.05.2020 18:39 Відповісти
Какая безответственность !
А ведь уже скоро вторая волна !
Ведь между первой и второй перерывчик небольшой ...
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25.05.2020 18:42 Відповісти
"В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям." https://www.bbc.com/russian/av/media-52128149 BBC
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25.05.2020 18:52 Відповісти
Для этой власти - одна надежда на страх народа перед вирусом.
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25.05.2020 18:55 Відповісти
а страх єто ото видео, где тьотка сльозно плачет не палить ей дом за то, что приехав из польши, всех позаражала.
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25.05.2020 20:02 Відповісти
ну и не надо! подумаешь! каждый сам распоряжается своей судьбой
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25.05.2020 19:24 Відповісти
Худоба.
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25.05.2020 19:26 Відповісти
нет, все-то Украина)) пора уже привыкнуть)) нас вчать пишатися нашою проєвропейсько налаштованою нацією
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25.05.2020 20:01 Відповісти
Какой там в баню вирус,там цуйка правит миром)
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25.05.2020 19:28 Відповісти
Цыгане ?
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25.05.2020 19:47 Відповісти
Китайці таких мешканців відстрілювали , як біологічних терористів-убивць . Україна не Китай , але якийсь тюремний срок хоча б за тероризм і зумисне зараження людей мусить бути . Суспільство має бути захищене від подібних дикунів .
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25.05.2020 19:50 Відповісти
Тогда Герег надо пустить в расход первыми? Да ты никак еврейские погромы задумал?уг... молодец!
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25.05.2020 19:54 Відповісти
Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ - Цензор.НЕТ 8231
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25.05.2020 23:50 Відповісти
 
 