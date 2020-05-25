Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ

У Ворочові на Закарпатті, де виявили 28 інфікованих коронавірусом, люди не хочуть дотримуватися карантину.

Про це "Укрінформу" повідомив голова Перечинської об'єднаної територіальної громади Іван Погоріляк, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Ворочові напружена. Учора село закрили на карантин через 28 інфікованих коронавірусом осіб, у кого підтвердився діагноз методом ПЛР-дослідження. Але люди збуджені, вони конфліктують з владою та поліцією, кажуть, що їх обманюють і ніякого коронавірусу у них в селі немає," - сказав Погоріляк.

З його слів, у більшості інфікованих — легка форма захворювання, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Троє людей були доправлені в Ужгород до лікарень.

"Епідеміологи визначили 35 контактних осіб, маємо вогнища вірусу в окремих родинах в селі, мова про дев'ять родин. Населення Ворочова — 800 осіб" - додав голова ОТГ.

Він наголосив, що всі ці люди повинні знаходитися на самоізоляції, але вже сьогодні було два випадки, коли жителі спробували виїхати з села. "Їх зупинили правоохоронці на блок-посту, що встановлений на в'їзді/виїзді з села" - розповів Погоріляк.

Він розповів, що сьогодні до лікарів 7 осіб зверталися з ознаками захворювання, скаржилися на температуру.

"Учора ще в селі був значний рух, багато людей на вулицях. Сьогодні після того, як провели дезінфекцію вулиць, лавок біля воріт, людей на вулицях Ворочева немає. Але все одно, люди незадоволені, вони не вірять ні владі, ні лікарям, і кажуть, що у них ніякого коронавірусу нема і їм обмежують права," - говорить голова ОТГ.

Наразі, за його словами, знайти спільну мову з людьми не вдається.

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