У будинку-інтернаті для осіб похилого віку на Рівненщині триває спалах коронавірусу - інфіковано 28 осіб, один помер, - ОДА

У Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів кількість хворих на коронавірус зросла до 28, зафіксовано один летальний випадок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Від часу спалаху в Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів зроблено майже 300 ПЛР-тестів. COVID-19 зафіксовано у 28 осіб (11 співробітників та 17 підопічних), померла 72-річна жінка. В інтернаті діє КПП, в закладі працюють вахтовим методом", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення з розслідування спалаху в будинку-інтернаті буде прийнято в середу, 27 травня.

Як повідомлялося, 21 травня глава ОДА Віталій Коваль підписав розпорядження про створення комісії з метою службового розслідування спалаху захворювання в установі. Станом на 23 травня в будинку-інтернаті було 24 інфікованих коронавірусом (8 співробітників і 16 підопічних). На в'їзді\виїзді установи було встановлено контрольно-пропускний пункт.

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