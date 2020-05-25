УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10625 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
23 983 109

Півтори тисячі найманців ПВК "Вагнер" евакуйовано із зони боїв під Триполі - ЗМІ

Півтори тисячі найманців ПВК

Сили, що підтримують уряд національної єдності (ПНР) Лівії, заявили, що понад тисячу бійців ПВК "Вагнер", що воюють на боці Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтара, вивезено з лінії фронту в районі Триполі.

Про це повідомляє ліванське видання "Дейлі стар", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Військовий транспортний літак Ан-32 приземлився в аеропорту Бені-Валід, щоб відновити евакуацію найманців "Вагнера", які відійшли від південного Триполі в поки що не до кінця підтверджене місце", - наводить видання заяву сил, які виступають на стороні ПНР.

Згідно з їхніми твердженнями, "1500-1600 найманців" відступили від лінії фронту у Триполі до Бені-Валіда, розташованого приблизно за 145 км на південний схід від столиці країни. Також прихильники ПНР напередодні заявляли, що в цьому аеропорту приземлилося сім транспортних літаків, щоб доставити зброю й амуніцію і забрати найманців.

У Лівії вже впродовж тривалого часу панує двовладдя. У країні функціонує визнане ООН ПНР у Триполі і так званий східний уряд, який підтримує Хафтар. З квітня 2019 року його армія штурмує лівійську столицю. За даними західних ЗМІ, Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет. На боці уряду в Триполі, зі свого боку, виступають Туреччина, Катар й Італія.

Читайте також: 2000 бійців російської ПВК "Вагнера" перебувають у Лівії, - Ердоган

Раніше у травні сили ПНР відбили у ЛНА авіабазу "Ватіє" поблизу Триполі і, за даними турецьких ЗМІ, знищили кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" російського виробництва, поставлених ОАЕ силам ЛНА.

У травні низка ЗМІ повідомив з посиланням на доповідь співробітників моніторингової місії комітету ООН з санкцій щодо Лівії про те, що в країні зараз перебувають близько 1,2 тис. найманців з ПВК "Вагнер". За їхніми даними, це громадяни Росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.

На травневому засіданні Радбезу ООН постпред Росії Василь Небензя зазначав, що Росія поки не до кінця вивчила доповідь експертів ООН, що потрапила у ЗМІ, в якій сказано, що на території Лівії присутні бійці з ПВК "Вагнер", проте вже виявила дані, що вказують на те, що вона здебільшого складається зі сфабрикованих даних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир". ВІДЕО+ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган до цього стверджував, що на боці Хафтара, що бореться з ПНР, воюють кілька тисяч бійців ПВК "Вагнер".

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи в січні ці твердження Ердогана, заявив, що, якщо в Лівії перебувають російські громадяни, вони не представляють інтереси держави "і грошей від російської держави не отримують".

Автор: 

Лівія (117) евакуація (2308) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
купил билет на концерт Кабзона..
Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ - Цензор.НЕТ 6665
показати весь коментар
25.05.2020 18:20
+35
Миф о непобедимости России развеяли ее гибридные операции - от Украины до Сирии и Ливии

09:00 | 25.05.2020

Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций. В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта "Слатина" в Приштине.
В свою очередь, этот безрассудный марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку. Как и написано выше - безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями.
Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации. В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008.
Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.
После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара. Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений. Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля.
Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия». Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым.
Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.
Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей. Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается.
Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно - столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными. Операция "Источник мира" в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных.
Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара https://sprotyv.info/news/v-livii-ot-naemnikov-haftara-osvobodili-dve-*******-bazy стала терять один населенный пункт за другим , неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК "Вагнер" и вовсе стали вчера героями социальных сетей.
Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК "Вагнер" из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.
В итоге, что мы видим?
Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, - все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой. Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел.
А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз. Ведь неумение воевать России против равных противников - факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов. И уже никто не боится противостоять ей на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.
Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
показати весь коментар
25.05.2020 18:26
+26
Та не евакуірували вас , а тупо втекли ви воїни засратого *****.

Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ - Цензор.НЕТ 7345
показати весь коментар
25.05.2020 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14


Из https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click #Ливии сообщают, что причиной массовой эвакуации членов https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #русской банды наемников https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Вагнера может быть связано с тем, что https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Турция предупредила https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E?src=hashtag_click #Россию о готовящейся https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Анкарой масштабной воздушной операции против https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Хафтара
показати весь коментар
25.05.2020 21:19 Відповісти
Чому б українським спецслужбам не збити парочку таких літаків з вагнерівцями прямо в Лівії?
показати весь коментар
26.05.2020 07:13 Відповісти
Драпанули "герої". Турки з вами не будуть брататися, у них відповідь одна - на той світ. І не потрібно писати найманці, вони є російські терористи.
показати весь коментар
26.05.2020 08:33 Відповісти
Очень хорошая новость. Очередное развенчание мифа о непобедимости мордвы.
показати весь коментар
26.05.2020 09:33 Відповісти
Поспешили...Поспешили...Только турецкий падишах начал активную утилизация ихтамнетов -дегенератов, и на тебе. А ить их "там небыло".
показати весь коментар
26.05.2020 18:20 Відповісти
Теперь эта падаль снова поползет в луГандонию и домБабве.
показати весь коментар
26.05.2020 18:21 Відповісти
Турки з новою силою почали бити москалів у Лівії. Діти відбирають у них машини зброю,а їх кидають в пустині без води.Російська армія може тільки катувати полонених і проводити масові вбивства цивільних , воювати москалі не здатні ,окрім заградотрядів .

https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1268556369357135874 2h

https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Ливия . После поражения под https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8?src=hashtag_click #Триполи https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Хафтара и русскую банду https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Вагнера совсем перестали уважать. Местные вооруженные группировки в р-не Бани Валид устраивает засады на оступающих наемников Хафтара и русских и отобирают у них оружия и военную технику
показати весь коментар
04.06.2020 20:03 Відповісти
У Лівії сильно б'ть московських наймитів і з Вагнера, свіже відео. https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
показати весь коментар
04.06.2020 23:50 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
показати весь коментар
04.06.2020 23:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 