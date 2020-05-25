Півтори тисячі найманців ПВК "Вагнер" евакуйовано із зони боїв під Триполі - ЗМІ

Сили, що підтримують уряд національної єдності (ПНР) Лівії, заявили, що понад тисячу бійців ПВК "Вагнер", що воюють на боці Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтара, вивезено з лінії фронту в районі Триполі.

Про це повідомляє ліванське видання "Дейлі стар", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Військовий транспортний літак Ан-32 приземлився в аеропорту Бені-Валід, щоб відновити евакуацію найманців "Вагнера", які відійшли від південного Триполі в поки що не до кінця підтверджене місце", - наводить видання заяву сил, які виступають на стороні ПНР.

Згідно з їхніми твердженнями, "1500-1600 найманців" відступили від лінії фронту у Триполі до Бені-Валіда, розташованого приблизно за 145 км на південний схід від столиці країни. Також прихильники ПНР напередодні заявляли, що в цьому аеропорту приземлилося сім транспортних літаків, щоб доставити зброю й амуніцію і забрати найманців.

У Лівії вже впродовж тривалого часу панує двовладдя. У країні функціонує визнане ООН ПНР у Триполі і так званий східний уряд, який підтримує Хафтар. З квітня 2019 року його армія штурмує лівійську столицю. За даними західних ЗМІ, Хафтара підтримують Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет. На боці уряду в Триполі, зі свого боку, виступають Туреччина, Катар й Італія.

Читайте також: 2000 бійців російської ПВК "Вагнера" перебувають у Лівії, - Ердоган

Раніше у травні сили ПНР відбили у ЛНА авіабазу "Ватіє" поблизу Триполі і, за даними турецьких ЗМІ, знищили кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" російського виробництва, поставлених ОАЕ силам ЛНА.

У травні низка ЗМІ повідомив з посиланням на доповідь співробітників моніторингової місії комітету ООН з санкцій щодо Лівії про те, що в країні зараз перебувають близько 1,2 тис. найманців з ПВК "Вагнер". За їхніми даними, це громадяни Росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.

На травневому засіданні Радбезу ООН постпред Росії Василь Небензя зазначав, що Росія поки не до кінця вивчила доповідь експертів ООН, що потрапила у ЗМІ, в якій сказано, що на території Лівії присутні бійці з ПВК "Вагнер", проте вже виявила дані, що вказують на те, що вона здебільшого складається зі сфабрикованих даних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир". ВІДЕО+ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган до цього стверджував, що на боці Хафтара, що бореться з ПНР, воюють кілька тисяч бійців ПВК "Вагнер".

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи в січні ці твердження Ердогана, заявив, що, якщо в Лівії перебувають російські громадяни, вони не представляють інтереси держави "і грошей від російської держави не отримують".