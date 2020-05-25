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Новини Коронавірус і карантин
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Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ

Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ

У міру ослаблення карантину італійська влада хоче створити групу з 60 тис. волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримання заходів проти поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляють у понеділок італійські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ідея створити таку службу волонтерів належить міністру у справах регіонів Франческо Бочче і меру міста Барі Антоніо Декаро, який також обіймає посаду президента Асоціації італійських муніципалітетів.

"На цьому новому етапі вони (волонтери. - Ред.) допоможуть контролювати доступ до парків або ринків, рахуватимуть кількість тих, хто заходять і виходять, а також допоможуть у поясненні правил доступу до пляжів, коли ті відновлять роботу", - сказано в заяві Декаро.

Волонтери також відповідатимуть на запитання людей, нагадуватимуть про дотримання правил соціального дистанціювання і про необхідність носіння маски в людних місцях. Зазначається, що у волонтерів не буде права виписувати людям штрафи.

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За словами Декаро, деякі з потенційних членів нової волонтерської служби вже "допомагали в доставці продуктів або ліків тим, хто не міг вийти з дому під час кризи".

Зазначається, що в групу волонтерів увійдуть пенсіонери і безробітні. Набором персоналу займеться управління цивільної оборони.

Деяка влада, зокрема, мер міста Кальярі на Сардинії Паоло Труцци, привітали ідею Бочче і Декаро.

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Водночас деякі чиновники не підтримали такі нововведення.

"Як можна подумати, що 60 тис. осіб, знайдених незрозуміло де, навчених незрозуміло де, ходитимуть Італією і розповідатимуть італійцям, що робити, згідно з правилами, яких ніхто не розуміє?" - написав у твіттері колишній міністр економічного розвитку Італії Карло Календа.

"Чи нормально і чи законно це в демократичній країні?" - додав Календа.

Станом на 25 травня в Італії виявлено майже 230 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 32 тис. осіб померло.

Автор: 

Італія (1565) карантин (18172) волонтери (1329) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Юные друзья милиции"... Кто тогда жил, тот меня поймёт.
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25.05.2020 18:32
+3
Такое количество (добровольных) "стукачей" можно только в Германии набрать (да и в паРашке тоже), они все там периодически "постукивают" друг на друга (особенно на соседей), традиция такая давняя еще с конца 30-х годов прошлого века!
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25.05.2020 18:39
+3
Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1560
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25.05.2020 18:46
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http://www.bagnet.org/news/world/1282969/mer-berlina-hochet-prinyat-u-sebya-bolnyh-koronavirusom-rossiyan Мэр Берлина хочет принять у себя больных коронавирусом россиян
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1169856503366437&set=p.1169856503366437&type=3&av=100010262946037&eav=AfbMF6KWgUQQS75GiasTLWIViraAv9mMbpcL3fK7LESoaDX_z9qi3Nyz5UFC-4n7jRk&__cft__[0]=AZV4VWyaRUnv02Zgr-isacNu0pA7S_hNXJEhZGCe6jdwDa06k_3UiDlmy75az_SFs5J-KgTz19Cw9_jQyyHdpBxqv3KNBq7u6NAK_HCmyocswkEeTrieoPPMCTsZ4GQpI5kwj3IpEXVR2D4jlmJ2qzud&__tn__=R]-R Италия набирает 60 тысяч волонтеров, которые будут следить за соблюдением мер против коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 6093 .
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25.05.2020 18:31 Відповісти
"Юные друзья милиции"... Кто тогда жил, тот меня поймёт.
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25.05.2020 18:32 Відповісти
вот тебе и система стукачества)) демократия навязывает диктатуру. очень интересно) в интересные времена живем)
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25.05.2020 19:45 Відповісти
это не демократия. это такая же "демократия", как то "яйцо", скорлупу которого прокололи иголочкой и через маленькую дырочку высосали всё содержимое
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25.05.2020 19:50 Відповісти
Такое количество (добровольных) "стукачей" можно только в Германии набрать (да и в паРашке тоже), они все там периодически "постукивают" друг на друга (особенно на соседей), традиция такая давняя еще с конца 30-х годов прошлого века!
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25.05.2020 18:39 Відповісти
В США стучат. И между прочим правильно делают. В стране, где соблюдается закон это не то же самое, что при тоталитарном режиме.
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25.05.2020 19:10 Відповісти
стукач - он и в Тувалу стукач... у нас по-твоему режим тоталитарный?
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25.05.2020 19:45 Відповісти
Не тоталитарный, но здесь отсутствует закон, поэтому стукачество и не может дать никаких плодов.
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Хер вам в опу, пойду сейчас набухаюсь и накашляю кругом.
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25.05.2020 18:39 Відповісти
Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1560
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25.05.2020 18:46 Відповісти
Не знаю как там в Италии, а у нас судя по наблюдениям люди с "послаблением" №1 и №2 забили уже на карантин совершенно, а после 1 июня вообще бросят его выполнять. Ни кто ничего не контролирует , одни разговоры. ( власть которая выдает постановления, издает законы и не может их притворить в жизнь, теряет остатки авторитета и постепенно "обнуляется").
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25.05.2020 18:49 Відповісти
этот дурантин был мёртворождённым. его просто не надо было затевать.
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25.05.2020 18:58 Відповісти
Вот в России его точно не стоило затевать.
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25.05.2020 19:13 Відповісти
ну почему же. вечный дурантин с особым садизмом... был бы очень кстати.... может и развалился бы кацапстан
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25.05.2020 19:18 Відповісти
ну Белорусь не затевала, и все живы и здоровы. Что-то не наблюдаем военных грузовиков, падающих на улице людей, не на блюдаем самолетов с гуманитаной помощью, не наблюдаемо горы гробов, не наблюдаем рефрежераторов и хоккейных площадок переделаных в морг. интересно есть ли там палатки такие как в Украине))
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Ну и слава Богу. Но в данном случае лучше перебдеть чем недобдеть.
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25.05.2020 19:54 Відповісти
поверь в италии так же люди много просыпаются и понимают, что это вирус это развод для лохов. когда статистика говорит что 96% всех умерших реально умерли от серьезных супуствующих заболеваний то это о многом говорит. Итальянцы многие уже не верят властям
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25.05.2020 19:58 Відповісти
ВОТ ТЕБЕ еще Италия: https://youtu.be/AIXUDchVNSQ?t=81 Заседание камеры депутатов, выступление Сары Куниал,
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25.05.2020 20:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ILY63DKmFTs С. Куниаль обращение к президенту. Цифровое порабощение и геноцид.

Браслеты и чипы для школьников, самокаты и планшеты в обмен на свободу человека! Обращение Сары Куниаль с просьбой прекратить цифровое порабощение человечества. https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0 #ямынецифра https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0 #мынецифра https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F #италия https://www.youtube.com/results?search_query=%23covid19 #covid19 https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 #биллгейтс https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #мироваяполитика https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%81%D0%BC%D0%B8 #сми
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25.05.2020 20:09 Відповісти
Представляю себе... Сидишь это ты наконец с рагаццой, с которой тебя подонки дурантинщики разлучили на пару месяцев. Сидишь в укромном месте... И тут всплывает такое чувырло и начинает тебе напоминать... Им бесплатных стоматологов обещали?
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25.05.2020 19:54 Відповісти
К сожалению, малограмотные личности есть во власти не только унас. И народ там тоже их заложник.
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25.05.2020 20:25 Відповісти
Шукають рабів для штрафбату.
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26.05.2020 08:47 Відповісти
 
 