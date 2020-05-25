Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ

У міру ослаблення карантину італійська влада хоче створити групу з 60 тис. волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримання заходів проти поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляють у понеділок італійські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ідея створити таку службу волонтерів належить міністру у справах регіонів Франческо Бочче і меру міста Барі Антоніо Декаро, який також обіймає посаду президента Асоціації італійських муніципалітетів.

"На цьому новому етапі вони (волонтери. - Ред.) допоможуть контролювати доступ до парків або ринків, рахуватимуть кількість тих, хто заходять і виходять, а також допоможуть у поясненні правил доступу до пляжів, коли ті відновлять роботу", - сказано в заяві Декаро.

Волонтери також відповідатимуть на запитання людей, нагадуватимуть про дотримання правил соціального дистанціювання і про необхідність носіння маски в людних місцях. Зазначається, що у волонтерів не буде права виписувати людям штрафи.

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За словами Декаро, деякі з потенційних членів нової волонтерської служби вже "допомагали в доставці продуктів або ліків тим, хто не міг вийти з дому під час кризи".

Зазначається, що в групу волонтерів увійдуть пенсіонери і безробітні. Набором персоналу займеться управління цивільної оборони.

Деяка влада, зокрема, мер міста Кальярі на Сардинії Паоло Труцци, привітали ідею Бочче і Декаро.

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Водночас деякі чиновники не підтримали такі нововведення.

"Як можна подумати, що 60 тис. осіб, знайдених незрозуміло де, навчених незрозуміло де, ходитимуть Італією і розповідатимуть італійцям, що робити, згідно з правилами, яких ніхто не розуміє?" - написав у твіттері колишній міністр економічного розвитку Італії Карло Календа.

"Чи нормально і чи законно це в демократичній країні?" - додав Календа.

Станом на 25 травня в Італії виявлено майже 230 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 32 тис. осіб померло.