За добу 946 нових випадків COVID-19 виявили в Білорусі, померло 5 осіб
За офіційними даними, в Білорусі на 25 травня підтверджено 37 144 випадки COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МОЗ.
Видання TUT.BY зазначає, що за добу кількість хворих зросла на 946.
При цьому, одужали і виписані 14 449 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19 (плюс 249 за добу). За весь період поширення інфекції на території країни померло 204 пацієнти (плюс 5 за добу).
Всього від початку спалаху проведено 463 004 тести (12 377 за добу). Це означає, що відсоток позитивних результатів - 7,6%. За даними литовського професора Саулюса Чаплінскаса, країна справляється з епідемією, коли кількість позитивних від всіх протестованих за день не більше 3%.
У Білорусі піку щодо захворюваності на коронавірус не було і не буде: за прогнозом, після плато має бути плавне зниження кількості випадків. Як розповіла TUT.BY заступниця головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я Ірина Глинська, стійке зниження захворювань COVID-19 прогнозується на кінець травня - початок червня.
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Какие ещё "доказательства" есть в твоих инфантильных фантазиях, зеб?
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О каких адекватных ты говоришь ? О тех которые на каждом углу кричат о мировом заговоре , о тех кто винит во всем Гейтса , о тех кто вышки валит ? Кому мне верить ? Этим идиотам ? Или собственной жене , которая 15 лет работает в госпитале и более 2 месяцев отпахала в реанимации с ковидниками ? Идиот !
- 117 умерших в Минске от пневмоний только в реанимациях за один месяц апрель 2020 года
- 71 человек умер от пневмоний в Минске за весь 2018 г.
- 54 человека умерло от пневмоний в Минске в 2017 г.
- 61 человек умер от пневмоний в Минске в 2016 г.
- 66 человек умерло от пневмоний в Минске в 2015 г.
Сегодня в нашем проекте работает почти 70 психологов. Каждый час на линии могут находиться до четырех специалистов. Обратиться за помощью можно анонимно и круглосуточно по телефонам 7-19-7 (только для абонентов А1, звонок бесплатный), +375 29 194-88-49 (для абонентов life и МТС). Но что мы получаем? Пока - 1-2 звонка на всех дежурных специалистов в час. Мы точно знаем, что психологическая помощь врачам нужна - это понятно по разговорам с теми, кто к нам обратился, по публикациям в прессе и социальных сетях, по сарафанному радио, рассказывающему о выгорании родственников и друзей-врачей на работе. Почему тогда они не обращаются к нам?
Предполагаю, многие из них уже перешли в ту стадию, когда энергии настолько мало, что психика позволяет тратить ее только на очень конкретные вещи - поддержание жизнедеятельности, работу, ряд механических действий. Да, именно про таких людей иногда говорят: «живет как зомби» или «работает как робот». Просто уже не хватает батарейки на то, чтобы делать что-то большее за рамками обыденного функционала.
Забота о своей психике, умение и желание видеть ситуацию со стороны - это работа мозга, требующая не механического мышления, и на это не хватает сил.
Поэтому очень важно, чтобы вы, имея рядом знакомого или родственника-медика, были внимательнее к нему, наблюдали, происходят ли в его поведении, настроении перемены в худшую сторону. Если подобное имеет место быть, предложите человеку обратиться за помощью к профессионалам. Повторюсь: мы - представители волонтерского движения, занимающиеся такими консультациями безвозмездно, по собственной инициативе. Мы очень щепетильно относимся к вопросам конфиденциальности и никогда не навредим позвонившему нам. Что произойдет, если вы позвоните? Наша задача - выслушать человека, которому тяжело, помочь ему разобраться со своими страхами и тревогами, оформить проблемы в более конкретную форму, вместе искать конкретные возможности преодоления кризиса.
Если же вы медик и понимаете, что справляться с происходящим становится все тяжелее, просто попробуйте нам позвонить. Уверяю вас, это решение может оказаться для вас очень полезным. Инна Карней, https://people.onliner.by/opinions/2020/05/25/ustavshie-mediki-rabotayut-na-avtomate onliner.by
И не стыдно, а?