За добу 946 нових випадків COVID-19 виявили в Білорусі, померло 5 осіб

За офіційними даними, в Білорусі на 25 травня підтверджено 37 144 випадки COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал МОЗ.

Видання TUT.BY зазначає, що за добу кількість хворих зросла на 946.

При цьому, одужали і виписані 14 449 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19 (плюс 249 за добу). За весь період поширення інфекції на території країни померло 204 пацієнти (плюс 5 за добу).

Всього від початку спалаху проведено 463 004 тести (12 377 за добу). Це означає, що відсоток позитивних результатів - 7,6%. За даними литовського професора Саулюса Чаплінскаса, країна справляється з епідемією, коли кількість позитивних від всіх протестованих за день не більше 3%.

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У Білорусі піку щодо захворюваності на коронавірус не було і не буде: за прогнозом, після плато має бути плавне зниження кількості випадків. Як розповіла TUT.BY заступниця головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я Ірина Глинська, стійке зниження захворювань COVID-19 прогнозується на кінець травня - початок червня.