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Новини Е-декларації держслужбовців
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Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності

Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Також судді скасували накладений постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 25 січня 2018 року арешт на майно, що перебуває у власності Гаврилової. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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Автор: 

електронне декларування (1468) Антикорупційний суд ВАКС (1947) Гаврилова Лідія (20) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+16
тупо порешали!.. Высший Анти(шутка!)Коррупционный суд за взятку тянул дело два года, что бы закрыть по истечению срока давности..
так обычно дела по пьяной езде закрывают (нарушение ПДД).. три месяца админка валяется в канцелярии суда и неназначается, а потом .. хопа!! и дело закрыли спустя три месяца по истечению срока привлечения..
Судей ВысшАнтикорСуда можно выносить на помойку после таких дел!!!
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25.05.2020 19:00
+11
Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности - Цензор.НЕТ 7693
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25.05.2020 19:09
+8
Автор незабываемого посыла о золотых слитках в каждой семье теперь чиста "аки детская слеза"!
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25.05.2020 19:00
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Можно и так.
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25.05.2020 18:59 Відповісти
тупо порешали!.. Высший Анти(шутка!)Коррупционный суд за взятку тянул дело два года, что бы закрыть по истечению срока давности..
так обычно дела по пьяной езде закрывают (нарушение ПДД).. три месяца админка валяется в канцелярии суда и неназначается, а потом .. хопа!! и дело закрыли спустя три месяца по истечению срока привлечения..
Судей ВысшАнтикорСуда можно выносить на помойку после таких дел!!!
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25.05.2020 19:00 Відповісти
Есть такой механизм.

Есть такие механики.

Есть такая женщина.
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25.05.2020 19:04 Відповісти
гаврила взяток не давала!
гаврилова -пересиделя суд!
=========
гаврила всем правду гаварила!
За это суд ее прастил!
================================
Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності - Цензор.НЕТ 8894
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25.05.2020 20:54 Відповісти
Автор незабываемого посыла о золотых слитках в каждой семье теперь чиста "аки детская слеза"!
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25.05.2020 19:00 Відповісти
а заметьте...и слитки целые остались (ну разве может парочку пришлось...подарить))))
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25.05.2020 19:19 Відповісти
всё, шо нажито непосильным трудом, - всё пропало! Магнитофон импортный, пиджак замшевый…Рафик - ни в чем не виноват. Мамой клянусь...
P.S. А срок то истек. И поделом. Догадайтесь кому!!!
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25.05.2020 19:01 Відповісти
Крутяки
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25.05.2020 19:03 Відповісти
Так вот почему так долго длится суды по коррупционным делам, тупо ждут когда выйдет срок и все воруй дальше.
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25.05.2020 19:04 Відповісти
Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности - Цензор.НЕТ 7917

Готова снова приступить к несению непосильной аудиторской службы.
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25.05.2020 19:11 Відповісти
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25.05.2020 19:05 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_192351.html Житомир.info | ​На митному посту «Житомир» виявили спорткар вартістю понад 4 млн грн, який намагались оформити за «липовими» документами

.Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности - Цензор.НЕТ 8350
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25.05.2020 19:05 Відповісти
Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности - Цензор.НЕТ 7693
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25.05.2020 19:09 Відповісти
собачка делает гав,котик делает мяу,коровка делает мууу,только Зеленский ничего не делает.
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25.05.2020 19:17 Відповісти
Поделилась и срок истёк... мля...
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25.05.2020 19:11 Відповісти
Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности - Цензор.НЕТ 8704
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25.05.2020 19:26 Відповісти
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25.05.2020 19:39 Відповісти
Не забудьте ее восстановить в должности,возместить деньги за время вынужденного прогула,и материальный ущерб.
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25.05.2020 20:07 Відповісти
"Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности" - скоро из-за истечения сроков давности закроют дело против бриллиантовых прокуроров.
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25.05.2020 20:25 Відповісти
Сроки давности по всем видам правоотношений должны быть установлены достаточные для привлечения к ответственности / защиты прав. Должно быть хотя бы 5 лет, чтобы власть успевала смениться и можно было достать за старые грехи.

Это ненормально, когда по административным делам 6 месяцев (иски к органам власти), например.
Гражданские дела должны иметь хотя бы лет 5 давность, а лучше 10. В Англии 30, например.
А уголовные не должны быть менее 25 лет. А то прошёл годик-другой-третий и всё, уже не отвечаешь за мелкие преступления.

Как так ?
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25.05.2020 20:58 Відповісти
В данном случае как бы имеет место так называемое "нереабилитирующее основание", то есть она не оправдана.
Но это всё равно не то, на что общество рассчитывает в борьбе с коррупцией
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25.05.2020 21:01 Відповісти
 
 