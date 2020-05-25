Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Також судді скасували накладений постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 25 січня 2018 року арешт на майно, що перебуває у власності Гаврилової. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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