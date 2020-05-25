Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.
Також судді скасували накладений постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 25 січня 2018 року арешт на майно, що перебуває у власності Гаврилової. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Топ коментарі
+16 Шрек Баблокат
показати весь коментар25.05.2020 19:00
+11 вау
показати весь коментар25.05.2020 19:09
+8 Artem Oskorbin
показати весь коментар25.05.2020 19:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так обычно дела по пьяной езде закрывают (нарушение ПДД).. три месяца админка валяется в канцелярии суда и неназначается, а потом .. хопа!! и дело закрыли спустя три месяца по истечению срока привлечения..
Судей ВысшАнтикорСуда можно выносить на помойку после таких дел!!!
Есть такие механики.
Есть такая женщина.
гаврилова -пересиделя суд!
=========
гаврила всем правду гаварила!
За это суд ее прастил!
================================
P.S. А срок то истек. И поделом. Догадайтесь кому!!!
Готова снова приступить к несению непосильной аудиторской службы.
.
Это ненормально, когда по административным делам 6 месяцев (иски к органам власти), например.
Гражданские дела должны иметь хотя бы лет 5 давность, а лучше 10. В Англии 30, например.
А уголовные не должны быть менее 25 лет. А то прошёл годик-другой-третий и всё, уже не отвечаешь за мелкие преступления.
Как так ?
Но это всё равно не то, на что общество рассчитывает в борьбе с коррупцией