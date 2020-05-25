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Новини
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Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ

Тестування на ВІЛ і вірус гепатиту С в Україні проводитимуть людям, які мають підвищений ризик інфікування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, в рамках проекту HealthLink "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІД в Україні" відібрано установи охорони здоров'я, на базі яких проводитимуться тестування. Вони розміщені на карті.

В основних групах ризику - люди, що вживають наркотики ін'єкційно, секс-працівники та працівниці; партнери людей, що живуть із ВІЛ; реципієнти крові (люди, яким переливали кров), люди, у яких були хірургічні операції та інші.

Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Україні виявили понад 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, зареєстрували 733 смерті, зумовлені СНІДом, - ЦГЗ

Автор: 

гепатит (63) МОЗ (5391) ВІЛ (51)


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Зелена зараза дісталася і до Енергоатому .....

Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2496
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25.05.2020 19:06 Відповісти
Шо за вранье?!
Эти анализы можно сделать в лбом учреждении!
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25.05.2020 19:13 Відповісти
Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9559
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25.05.2020 19:15 Відповісти
Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9935
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25.05.2020 19:22 Відповісти
был сильно вражэнный, когда узнал об этом, вроде бы и, от адекватных людей (как мне казалось)
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25.05.2020 20:18 Відповісти
та да... грусть-печаль
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25.05.2020 20:17 Відповісти
Правильно.
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25.05.2020 23:24 Відповісти
 
 