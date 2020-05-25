Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ

Тестування на ВІЛ і вірус гепатиту С в Україні проводитимуть людям, які мають підвищений ризик інфікування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, в рамках проекту HealthLink "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІД в Україні" відібрано установи охорони здоров'я, на базі яких проводитимуться тестування. Вони розміщені на карті.

В основних групах ризику - люди, що вживають наркотики ін'єкційно, секс-працівники та працівниці; партнери людей, що живуть із ВІЛ; реципієнти крові (люди, яким переливали кров), люди, у яких були хірургічні операції та інші.

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