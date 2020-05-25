Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА

До 21:00 понеділка, 25 травня, дощ у Києві досягне критерію "значний" (I рівень небезпеки, жовтий).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"Як зазначили в КК "Київавтодор", готові ліквідувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - сказано в повідомленні.

У разі виявлення місць підтоплень у КМДА закликали звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

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