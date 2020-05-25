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Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА

Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію

До 21:00 понеділка, 25 травня, дощ у Києві досягне критерію "значний" (I рівень небезпеки, жовтий).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

"Як зазначили в КК "Київавтодор", готові ліквідувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - сказано в повідомленні.

У разі виявлення місць підтоплень у КМДА закликали звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

Також читайте: Штормове попередження оголошено в Києві - очікується випадання місячної норми опадів

Автор: 

дощі (108) Київ (19436) негода (757)


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Топ коментарі
+24
Нові віяння с кацапщіни ...

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4271
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25.05.2020 19:14
+14
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 153.
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25.05.2020 20:34
+11
Ни кто не слышал что по поводу дождей говорит наш президент ?
Опять Порошенко виноват ?
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5068
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25.05.2020 19:32
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Нові віяння с кацапщіни ...

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4271
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25.05.2020 19:14 Відповісти
Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
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25.05.2020 19:16 Відповісти
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 153.
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25.05.2020 20:34 Відповісти
Зараз не дуже сильний дощ.
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25.05.2020 19:20 Відповісти
В Хмельницькому взагалі нема дощу))
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25.05.2020 19:39 Відповісти
Хмельницький далеко від Києва. Дощі тепер йдуть майже щодня!
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25.05.2020 19:45 Відповісти
шо там готовитись та думати? Треба відразу виїзжати на О.Телиги бо там під мостом відразу і затопить...бо друзі Кличка ...так побудували))
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25.05.2020 19:23 Відповісти
ну там топило и до клЯчка !
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25.05.2020 19:30 Відповісти
Кличко знає, що ти його так називаєш?
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25.05.2020 21:17 Відповісти
не до Кличка (хоча він теж причетний), а до славнозвісної "Автомагістраль-йух" з напів-одеськими та напів-ростовськими корнями.
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25.05.2020 21:20 Відповісти
https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/surface/level/overlay=precip_3hr/orthographic=30.79,46.59,3000/loc=30.789,46.587 Смотрим прогноз
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25.05.2020 19:28 Відповісти
Ни кто не слышал что по поводу дождей говорит наш президент ?
Опять Порошенко виноват ?
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5068
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25.05.2020 19:32 Відповісти
100%, бо з дебілами небезпечно працювати!
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25.05.2020 19:36 Відповісти
Ну а что он может зделать если его 73% дебилов выбрали ?
Он же не может как Кучма встать и уйти .....
***
Зеленский номер 2 от Пинчука...
Якщо піду, візьму в команду не гумористів, а фахівців - Сергій Притула про вибори мера Києва

Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 422
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25.05.2020 19:45 Відповісти
Його кияни не будуть обирати, бо у нас тепер поганий гумор.
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25.05.2020 19:48 Відповісти
С творчеством Зеленского и его Квартала 95 надо знакомить всё большие массы украинцев.
2016 год бои на промке,Авдеевка и светлодарка гибнут наши парни.
- Зеленский и его блевотная шобла снимает это ...... Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5388
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25.05.2020 19:53 Відповісти
Я знайомлю, а його виборці ображаються. Краще їх познайомить Шмигаль з новою ціною на електрику!
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25.05.2020 19:54 Відповісти
На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі" - його ще у 2016 році зняла студія "Квартал-95", а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

***
Липецкая кококо, фабрика кококо, бизнес на крови кококо.
Так что, товарисчи Зе, как и кто теперь бизнес на крови ведёт ?
Кто с оккупантами сотрудничает ?
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25.05.2020 19:59 Відповісти
Товарісчі Зе це добре знають, але одразу переключаються на Порошенка, щоб не відповідати за бубочкіни справи.
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25.05.2020 20:02 Відповісти
Воно все життя для них працювало і працює - бізнес.
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26.05.2020 02:10 Відповісти
при чому жодного разу він не жартував у подібному стилі ані про євреїв ані про мордовців
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25.05.2020 21:22 Відповісти
хай краще підалька буде знов
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25.05.2020 21:09 Відповісти
Ще одні граблі. Кличко краще бо замість тупого гумору може добряче опоненту в пику затопити.
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26.05.2020 02:06 Відповісти
А в чому небезпека від дощу ?
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25.05.2020 19:39 Відповісти
Є місця, які сильно підтоплює. Я сьогодні навіть на переході не зміг перейти дорогу!
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25.05.2020 19:47 Відповісти
Такі сильні дощі ?
Милого літа в нас теж щось таке було, навіжена гроза, навіть таксисти замовлення не брали, бо вода вище дверей стояла.
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Дощ не дуже сильний, але він дуже довго йде. Завтра буде гроза...
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25.05.2020 19:56 Відповісти
Київ побудований на холмистій місцевості і в низинах час від часу затоплює.
Особливо стало затоплювати після деяких "вдалих" реконструкцій та ремонтів
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25.05.2020 21:24 Відповісти
с такими ценами на отопление как бубочка сделал то пусть лучше бананы круглый год растут в Украине !
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25.05.2020 19:54 Відповісти
В Україні можна ці банани вирощувати у теплицях, але вигідніше вирощувати полуницю...
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25.05.2020 20:00 Відповісти
Спізнився, треба було хоч в лютому місяці просити.
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25.05.2020 20:25 Відповісти
наши синоптики на высоте. Дождь к вечеру просто кончился.
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25.05.2020 19:59 Відповісти
Та синоптики недалеко від політиків відішли, спагетті також можуть навішати.
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25.05.2020 20:27 Відповісти
Чего только не сделаешь , на какие жертвы не пойдёшь , ради мерского кресла .!! .
Киев , голосуй за велюрового Коку .!! Он поклялся ,, что на работу теперь будет ездить только так .. .
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 6912 .
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25.05.2020 21:01 Відповісти
интересно оно хоть одну остановку проехало или после фото сразу вышло?)
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25.05.2020 21:12 Відповісти
Проехалo с охранником аж одну остановку , пофоткалось , вылезло и пересело в "мерина " ,, не заплатив за проезд . Сказало шо депутатам - платить за проезд не положено .

Наверное у него денег нет , а депутатским значком только прикрылся . !! .

Вот свидетельства водилы .https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/3209594155751969/UzpfSTEwMDAwNDQ0ODg4MzkzMTo2ODIzMzg2NDkyMTQwNjc/ https://www.facebook.com/
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25.05.2020 21:43 Відповісти
С утра лило целый день,с короткими перерывами.Норм.такая погода..
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25.05.2020 21:55 Відповісти
Ну вот вечер и где дождь ? Даже дождь свиснули.
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25.05.2020 22:10 Відповісти
23:00 - особого дождя в центре нет.

Так что там за "жёлтый уровень опасности" от дождя? Опасности выявления косяков Киевавтодора, что ли?
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25.05.2020 23:11 Відповісти
ГидромониторА....де ви бл...вчились
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26.05.2020 00:17 Відповісти
 
 