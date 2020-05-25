Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА
До 21:00 понеділка, 25 травня, дощ у Києві досягне критерію "значний" (I рівень небезпеки, жовтий).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
"Як зазначили в КК "Київавтодор", готові ліквідувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - сказано в повідомленні.
У разі виявлення місць підтоплень у КМДА закликали звертатися в цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.
Топ коментарі
+24 вау
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+14 Maksim Perepelitca
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Опять Порошенко виноват ?
Он же не может как Кучма встать и уйти .....
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Зеленский номер 2 от Пинчука...
Якщо піду, візьму в команду не гумористів, а фахівців - Сергій Притула про вибори мера Києва
2016 год бои на промке,Авдеевка и светлодарка гибнут наши парни.
- Зеленский и его блевотная шобла снимает это ......
***
Липецкая кококо, фабрика кококо, бизнес на крови кококо.
Так что, товарисчи Зе, как и кто теперь бизнес на крови ведёт ?
Кто с оккупантами сотрудничает ?
Милого літа в нас теж щось таке було, навіжена гроза, навіть таксисти замовлення не брали, бо вода вище дверей стояла.
Особливо стало затоплювати після деяких "вдалих" реконструкцій та ремонтів
Киев , голосуй за велюрового Коку .!! Он поклялся ,, что на работу теперь будет ездить только так .. .
.
Наверное у него денег нет , а депутатским значком только прикрылся . !! .
Вот свидетельства водилы .https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/3209594155751969/UzpfSTEwMDAwNDQ0ODg4MzkzMTo2ODIzMzg2NDkyMTQwNjc/ https://www.facebook.com/
Так что там за "жёлтый уровень опасности" от дождя? Опасности выявления косяков Киевавтодора, что ли?