"Де справедливість, пане президенте?" - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники двох десятків ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь прийшли 25 травня під Офіс президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Планується, що захисники обвинувачених у "Справі Шеремета" передадуть офіційні вимоги Володимиру Зеленському.

Як повідомляють організатори, вже 164 дні триває історія зі "Справою Шеремета", заручниками якої "призначили" висококваліфікованого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко, відомого музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка і військову медсестру Яну Дугарь.









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Учасники запалили фаєри, а потім вирушили до Печерського райсуду, де відбувається засідання у "Справі Шеремета".













Фото, фідео: Олег Богачук

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