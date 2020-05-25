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"Де справедливість, пане президенте?" - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Представники двох десятків ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь прийшли 25 травня під Офіс президента.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Планується, що захисники обвинувачених у "Справі Шеремета" передадуть офіційні вимоги Володимиру Зеленському.
Як повідомляють організатори, вже 164 дні триває історія зі "Справою Шеремета", заручниками якої "призначили" висококваліфікованого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко, відомого музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка і військову медсестру Яну Дугарь.
Учасники запалили фаєри, а потім вирушили до Печерського райсуду, де відбувається засідання у "Справі Шеремета".
Топ коментарі
+46 oleg1966
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+34 вау
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Про яку справедливість ви питаєте....
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуємо єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил. Зєля - російський шпигун.