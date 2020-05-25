В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус, сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС

У Києві в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні сталася пожежа, рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"25 травня о 18:56 було ліквідовано пожежу в підсобному приміщенні в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрівській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1", - сказано в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає. Пожежники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Загалом вогнем пошкоджено електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв.м.

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