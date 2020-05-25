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В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус, сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС

В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус, сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС

У Києві в підсобному приміщенні Олександрівської клінічної лікарні сталася пожежа, рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"25 травня о 18:56 було ліквідовано пожежу в підсобному приміщенні в 6 корпусі на 6 поверсі в Олександрівській клінічній лікарні на вул. Шовковичній 39/1", - сказано в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає. Пожежники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Загалом вогнем пошкоджено електричний щит і вхідні двері в підсобне приміщення на площі 2 кв.м.

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Автор: 

лікарня (1357) пожежа (4316)


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в щитке коротнуло?
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25.05.2020 19:46 Відповісти
Таке регулярно трапляється у старих будівлях. Ще можливо давно не міняли трансформатор, а він теж має обмеження по терміну використання!
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25.05.2020 19:53 Відповісти
Відправити на гасіння Утрехтського крисолова та інших "дурантинщиків".
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25.05.2020 19:52 Відповісти
по какому закону, кац из-под немецкого прокси?
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25.05.2020 20:08 Відповісти
А Зе туда, случайно, не приезжал?
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25.05.2020 20:02 Відповісти
Там багато було високопосадовців, можливо і Зе там був!
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25.05.2020 20:03 Відповісти
На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі" - його ще у 2016 році зняла студія "Квартал-95", а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус, сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4607

Так что там с Липецкой фабрикой и кто сегодня зарабатывает на войне ???
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25.05.2020 20:03 Відповісти
Це кацапи вас "мирно" закликають до "миру". Закрийте кордон і не впускайте тих злочинців до нас, перекрийте інтернетресурси і виявляйте тут їх посібників, а не мисливство на патріотів і волонтерів.
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26.05.2020 08:35 Відповісти
 
 