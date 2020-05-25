СБУ підтвердила, що відкрила справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - "Укрінформ"

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23.04.2020 та на підставі звернення від 13.03.2020 народного депутата України Володимира В’ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось", - сказано у документі, наданому агентству.

Крім того, відповідно до ст.222 КПК, детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають, додали в СБУ.

23 квітня народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливого скоєння державної зради головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і другим президентом України, представником країни в ТКГ стосовно Донбасу Леонідом Кучмою.

13 березня В'ятрович написав на Кучму і Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. Депутат вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.

Йдеться про підписані в Мінську домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.