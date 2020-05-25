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СБУ підтвердила, що відкрила справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - "Укрінформ"

СБУ підтвердила, що відкрила справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, -

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23.04.2020 та на підставі звернення від 13.03.2020 народного депутата України Володимира В’ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось", - сказано у документі, наданому агентству.

Крім того, відповідно до ст.222 КПК, детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають, додали в СБУ.

23 квітня народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України розпочати розслідування можливого скоєння державної зради головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і другим президентом України, представником країни в ТКГ стосовно Донбасу Леонідом Кучмою.

13 березня В'ятрович написав на Кучму і Єрмака заяви в СБУ, НАБУ і ДБР. Депутат вважає, що Леонід Кучма і Андрій Єрмак винні в державній зраді через те, що підписали в Мінську документ про створення "консультативної ради" з терористами.

Йдеться про підписані в Мінську домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Автор: 

Кучма Леонід (495) СБУ (12790) В’ятрович Володимир (237) державна зрада (1680) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+37
СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 4539
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25.05.2020 20:23
+32
Кучму давно вже потрібно було закрити на довічне, як найбільшого державного зрадника за всю історію України!
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25.05.2020 20:05
+26
Не вірю, що при цій владі буде розслідування!
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25.05.2020 20:10
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Кучму давно вже потрібно було закрити на довічне, як найбільшого державного зрадника за всю історію України!
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25.05.2020 20:05 Відповісти
як він може спати.. той кто порізав всю промишлленость украіни на металлолом.. і чи не сниться йому гонгадзе по ночам...йому місце в тюрьмі пожизнено..
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25.05.2020 20:20 Відповісти
слова справедливі, але чому стільки русизмів та написання прізвища Георгія з малої літери?
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25.05.2020 20:49 Відповісти
ЦЕ СТАРЕ БИДЛО ЖИВЕ У ІНШОМУ ВИМІРІ!!!
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26.05.2020 10:25 Відповісти
Толку було з тих покинутих заводів які трималися на зв'язках з рашою.
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26.05.2020 11:13 Відповісти
и обязательно конфискацию рыжему
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25.05.2020 21:24 Відповісти
А Єрмаку-"Козирю" -- кулю в лоба.
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26.05.2020 11:17 Відповісти
что не понимать - это им на руку , так как какой будет "расследование" - и так понятно , но зато это для них в дальнейшем " увольнительная" по ответственности за ...
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25.05.2020 20:05 Відповісти
А СБУ не хочет поинтересоваться каким образом и по чьему приказу секретная инфа из #ОПЫ попала в руки фсб? Тем более, шо чистосердечное признание человека, который отдал приказ, уже имеется.
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25.05.2020 20:08 Відповісти
СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 4539
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25.05.2020 20:23 Відповісти
Не вірю, що при цій владі буде розслідування!
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25.05.2020 20:10 Відповісти
не треба бути сбеушніком щоб бачити кто віддав наказ....у нас при владі дворовая команда..де кожен хоче підсидіти другого і без разніци чи з помощью путіна чи ще когось..просто обмеженое умственое развітіе.. воини ще досі в кварталі а в руках ціла держава...це дуже опасно для нас украінців...
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25.05.2020 20:18 Відповісти
Про це і мова.
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25.05.2020 20:22 Відповісти
ни при какой не будет
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25.05.2020 20:18 Відповісти
А при Порошенко выполнялись Минские соглашения, не говоря уже о формуле Штайнмайера?
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25.05.2020 22:24 Відповісти
А была ли цель их выполнять? Настоящей целью минских соглашений было сковывание рук РФ. После их подписания дело оставалось за малым - дожидаться пока Питун сдохнет. Бубочка и в этом малом опрудонился.
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26.05.2020 10:28 Відповісти
бубочку тоже можно поздравить, но с другим праздником.... он долго искал мир в глазах путена и наконец-то его нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=FNA0hbB8IOE )))
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25.05.2020 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BoLf3qDgluY В Ливии Панцирь-С1 сбил четыре БПЛА (свои). ЧВК Вагнера самолётами драпает из Ливии.
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25.05.2020 20:22 Відповісти
ну так на чому тренувались - те і збивали найкраще
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25.05.2020 20:43 Відповісти
Ніхто Єрмака і Кучму не посадить... Не Українські продажні печерські суди ((
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25.05.2020 20:22 Відповісти
шо тут надо делать? Ржать или смеяться?
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25.05.2020 20:24 Відповісти
По моему в независимой Украине еще ни разу сбу не было независимой, так что результат разборок можно выиграть пари с кем угодно, на любую сумму.
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25.05.2020 20:25 Відповісти
Ну по доброму як раз прокуратура, ВР та СБУ повинні мати всі важелі для запобігання анти-державним та антиконституційним діям навіть найвищих керівників держави.
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25.05.2020 20:45 Відповісти
Открыть справу и расследовать ее ---это две большие разницы...
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25.05.2020 21:59 Відповісти
-Похоже что филиал ФСБ - СБУ уже открыла дело о возможной госизмене, и похоже что сепаратистов - капитулянтов Ермака и Кучмы. И уже экстренно рассмотрела , и уже закрыла дело возможной госизмене этих кремлёвских янычар - выродков. Видно про-российское СБУ закрыла глаза на эту преступную измену. Так как измена , капитуляция Украины...это как раз тот курс который взяла к исполнению наша сгорела бы она высшая продажная власть ЗЕилов капитулянтов со своим главарём экс-клоуном продажным ...резидентом и видно что верного слуги кремля.
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25.05.2020 22:05 Відповісти
Мой отец мне сказал, когда убили Черновола- всё, пи*дец этой стране. На мой вопрос- а чего ты ещё здесь делаешь? Ответил- может поумнеют до следующего. Не поумнели до сих пор.
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25.05.2020 22:18 Відповісти
Лично мне результат расследования уже известен -" в предательских действиях Дерьмака состав преступления отсутствует."
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25.05.2020 22:19 Відповісти
Заспокоюють. Бо перелякані акцією під конторою зелених землепроданців.
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26.05.2020 07:14 Відповісти
Відмазали РФ від її участі її в окупаціях Донбасу і Криму. Якщо це не зрада то що є зрада?
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26.05.2020 07:16 Відповісти
Все изменники должны получить наказание. Как по мне - заключение на 15 лет.
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26.05.2020 09:43 Відповісти
Это не в Украине.Это в Австрии на 14-ть лет за такое сажают.https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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26.05.2020 10:08 Відповісти
Понты. Нельзя нормально расследовать это при ручном СБУ...
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26.05.2020 09:54 Відповісти
Предателям место на нарах! Нужно их еще кинуть в туберкулезные тюряги, чтобы они сдохли гниды!
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26.05.2020 10:10 Відповісти
В'ятровичу лайк як завжди. Людина була і є на своєму місці.
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26.05.2020 10:24 Відповісти
ШАНОВНІ ДРУЗІ, патріоти України, це потрібно довести до кінця!! Щоб Пінчукам. Медведчукам і б. їнш. по ночах снились муки в аду!!!
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26.05.2020 10:28 Відповісти
Не могут представлять интересы Украины - враги Украины!
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26.05.2020 10:54 Відповісти
Главное бубочку не трогайте. Он для Путлера всё.
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26.05.2020 10:56 Відповісти
 
 