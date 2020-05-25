Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС
Україна і Туреччина обговорюють відновлення авіаційного сполучення і туристичних подорожей. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмур Гюльдере.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
За підсумками зустрічі було домовлено розпочати процедури, пов'язані з відновленням авіасполучення між Україною і Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країн щодо туристичних мандрівок.
Також окрему увагу було приділено реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.
Зокрема, обговорювалися масштабні інфраструктурні проєкти в Україні і будівництво житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які покинули територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
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Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/25/7110330/ Европейская правда " со ссылкой на El Pais.
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.
Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.
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