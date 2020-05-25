Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС

Україна і Туреччина обговорюють відновлення авіаційного сполучення і туристичних подорожей. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмур Гюльдере.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За підсумками зустрічі було домовлено розпочати процедури, пов'язані з відновленням авіасполучення між Україною і Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країн щодо туристичних мандрівок.

Також окрему увагу було приділено реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.

Зокрема, обговорювалися масштабні інфраструктурні проєкти в Україні і будівництво житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які покинули територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

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