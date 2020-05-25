УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини
3 520 10

Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС

Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС

Україна і Туреччина обговорюють відновлення авіаційного сполучення і туристичних подорожей. Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмур Гюльдере.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За підсумками зустрічі було домовлено розпочати процедури, пов'язані з відновленням авіасполучення між Україною і Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країн щодо туристичних мандрівок.

Також окрему увагу було приділено реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.

Зокрема, обговорювалися масштабні інфраструктурні проєкти в Україні і будівництво житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які покинули територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд повернеться до питання відновлення авіаперевезень після 15 червня, - Шмигаль

Автор: 

Туреччина (3496) авіасполучення (3065)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Как актуальненьтко!
показати весь коментар
25.05.2020 20:20
+1
среди моих знакомых в этом году никто никуда не идет.
показати весь коментар
25.05.2020 20:22
+1
От ран тирании Зеленского хорошо помогают конфетки Рошен .
Есть такое мнение ...
показати весь коментар
25.05.2020 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У багатьох нема бажання їхати на відпочинок, бо невідомо які там умови щодо дезінфекції короновірусу.
показати весь коментар
25.05.2020 20:19 Відповісти
уже отменяют обязательный 2 недельный карантин по прибытию
Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/25/7110330/ Европейская правда " со ссылкой на El Pais.
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.
Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.
показати весь коментар
25.05.2020 21:33 Відповісти
Как актуальненьтко!
показати весь коментар
25.05.2020 20:20 Відповісти
среди моих знакомых в этом году никто никуда не идет.
показати весь коментар
25.05.2020 20:22 Відповісти
Договорились пока на пробную партию дельтапланеристов .
Лети , лети мой дельтаплан ...
показати весь коментар
25.05.2020 20:58 Відповісти
И оголодавший и отгеноцидленный непосильным карантином народ рванёт к турецкому солнцу, зализывать раны, нанесённые ему тиранией Зеленского...
показати весь коментар
25.05.2020 21:00 Відповісти
От ран тирании Зеленского хорошо помогают конфетки Рошен .
Есть такое мнение ...
показати весь коментар
25.05.2020 21:05 Відповісти
Багато людей їдуть в Туреччину з метою лікування і проведення хірургічних операцій, а не тільки на відпочинок, тому авіасполучення для них важливе.
показати весь коментар
25.05.2020 22:46 Відповісти
сравнила цены в Турции нормальный отель 3* с All с ценами в хорошей гостиницей в Кирилловке. Кирилловка идет лесом.
показати весь коментар
26.05.2020 11:23 Відповісти
 
 