Україна перейшла від стратегії зниження до стратегії стримування захворюваності COVID-19, - Ляшко

Від стратегії зниження захворюваності COVID-19 Україна перейшла до стратегії стримування захворюваності. Головна мета зараз - не допустити зростання захворюваності.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна перейшла від стратегії знижування захворюваності до стратегії стримування. Наша головна мета зараз – не допустити зростання захворюваності. На тому рівні кількості випадків коронавірусної хвороби, які у нас реєструються щодня впродовж місяця, ми показуємо, що система охорони здоров’я готова та справляється з цими викликами", - наголосив він.

За словами головного санлікаря, МОЗ аналізує ситуацію з COVID-19 у країн-сусідів, зокрема у Польщі.

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"У них більш-менш схожа динаміка епідемії з Україною. Вони на два тижні йдуть попереду нас. У них вже 48 днів така стабільна тенденція. Ми це розуміємо, що, якщо ми будемо утримувати країну довше на карантині, це може призводити до негативного впливу на економіку, тому порівнюємо епідемічну складову з економічною складовою і шукаємо певний баланс – потихеньку відпускаємо певні сфери економіки і дивимося, як це впливає на ріст або зниження захворюваності на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.





