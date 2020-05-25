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Новини Коронавірус і карантин
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Україна перейшла від стратегії зниження до стратегії стримування захворюваності COVID-19, - Ляшко

Україна перейшла від стратегії зниження до стратегії стримування захворюваності COVID-19, - Ляшко

Від стратегії зниження захворюваності COVID-19 Україна перейшла до стратегії стримування захворюваності. Головна мета зараз - не допустити зростання захворюваності.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна перейшла від стратегії знижування захворюваності до стратегії стримування. Наша головна мета зараз – не допустити зростання захворюваності. На тому рівні кількості випадків коронавірусної хвороби, які у нас реєструються щодня впродовж місяця, ми показуємо, що система охорони здоров’я готова та справляється з цими викликами", - наголосив він.

За словами головного санлікаря, МОЗ аналізує ситуацію з COVID-19 у країн-сусідів, зокрема у Польщі.

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"У них більш-менш схожа динаміка епідемії з Україною. Вони на два тижні йдуть попереду нас. У них вже 48 днів така стабільна тенденція. Ми це розуміємо, що, якщо ми будемо утримувати країну довше на карантині, це може призводити до негативного впливу на економіку, тому порівнюємо епідемічну складову з економічною складовою і шукаємо певний баланс – потихеньку відпускаємо певні сфери економіки і дивимося, як це впливає на ріст або зниження захворюваності на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.


Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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25.05.2020 20:26
+9
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7287
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25.05.2020 20:31
+4
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
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25.05.2020 20:29
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ура! Сегодняшние новости - прямое тому доказательство!
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25.05.2020 20:22 Відповісти
Правительство с 22 декабря перешло к выполнению программы постепенного увеличения светового дня.

Программа продлится до 22 июня.

Пока улучшения налицо.
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25.05.2020 20:52 Відповісти
Таки да, но усилия в этом направлении явно недостаточны. Через 2 недели рост светового дня замедлится, а к 22 июня - дате завершения Программы - и вовсе прекратится. Программа должна быть постоянной ли хотя бы долговременной, а не такой краткосрочной - под краткосрочные программы деньги не выделят.
Правительство должно проявить дальновидность и разработать новую Программу - постепенного увеличения длительности земных суток - в среднем на несколько микросекунд за год. Точное значение не помню, это должны определить наши эксперты, после чего призвать международных инвесторов вкладывать средства в дальнейший рост земных суток - в перспективе (порядка миллиардов лет) земные сутки сравняются с лунными, но это при должном финансировании на весь период.
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26.05.2020 01:19 Відповісти
Никто не находит сродство этого красавца с расейским онищенком?
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25.05.2020 20:23 Відповісти
Что то похожее есть...
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2683
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25.05.2020 20:41 Відповісти
Я навіть знаю чому вони схожі, але це не для цього форуму.
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25.05.2020 20:46 Відповісти
а что делает вова? а в каком бункере оно сидит?
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25.05.2020 20:24 Відповісти
Уберите уже этава лупоглазава!
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25.05.2020 20:24 Відповісти
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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25.05.2020 20:26 Відповісти
А не перешёл бы ты к стратегии похода на йух!
Бо, *****, достал уже всех своим любимым коронавирусом.
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25.05.2020 20:28 Відповісти
Ляшко - короновирусный фетишист? Как он рассказывает про короновирус и карантин - эротический роман писать можно.
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25.05.2020 20:53 Відповісти
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
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25.05.2020 20:29 Відповісти
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7287
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25.05.2020 20:31 Відповісти
Це так Ляшко стримує та інфікує медиків? Чим далі,то тим більше з'являється бажання віддати цього Ляшка під суд!
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25.05.2020 20:32 Відповісти
Кастрировать!
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25.05.2020 20:38 Відповісти
А може змусити жити на мінімальну заробітну плату?
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25.05.2020 20:41 Відповісти
Так,Але для профiлактики-вiдрiзати яйця по-любому!
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25.05.2020 20:51 Відповісти
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2104
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25.05.2020 20:38 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:47 Відповісти
сколько зафиксировано случаев инвалидности после выздоровления от вирусочка?
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25.05.2020 20:51 Відповісти
0.0
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25.05.2020 20:54 Відповісти
Не бойся. Скоро тебе привывку сделают 😁
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25.05.2020 20:55 Відповісти
от шизы сделали вакцину?
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25.05.2020 20:58 Відповісти
ну да. официальное название вакцына от ковид )) в реальности вакцына от шизы
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25.05.2020 21:44 Відповісти
После этого Дэна Эриксона и Артина Массихи пригласили на телеканал Fox News. Врачи рассказали, что они были на сотнях вскрытий умерших от гипертонии, диабета, инсульта и других болезней, но их заставляли писать диагноз "умерли от COVID-19". Калифорнийских врачей поддержал Илон Маск, заметивший, что всё это время калифорнийские больницы наполовину пусты. Маск написал в "Твиттере", что "классифицировать все смерти как от "короны", даже если "корона" не стала причиной смерти, - это просто ложь".
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25.05.2020 22:54 Відповісти
витя ты таки сделал мой день!
от интересно, гарсоны, вы етo специально или такими и родились?
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25.05.2020 20:52 Відповісти
От наступления к обороне и отводу войск. Что на войне с кацапами, что в борьбе с пандемией. "Отличный" главнокомандующий у Украины
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2825
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25.05.2020 20:53 Відповісти
Хде он? На поле? Или в глубокой ....?
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25.05.2020 21:05 Відповісти
дебил 👎
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25.05.2020 20:54 Відповісти
Не купил ни одной маски.
Беру в три слоя марлю и черными ниткам для красоты обшиваю, резинка от трюселей в самый раз, а шо государство мне не дало ни одной маски. Считают, что 1638 грв. должно на все хватить.
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25.05.2020 21:04 Відповісти
За всю жизнь смог собрать так мало? )
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25.05.2020 22:14 Відповісти
Докладніше про "стратегію стримування" https://timeze2019.blogspot.com/
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25.05.2020 21:12 Відповісти
В Харькове областная инфекционная больница парализована Главрач ,начмед ,несколько анестизиологов больны,два завотделениями в тяжелейшем состоянии между жизнью и смертью Всего заболели около 20 сотрудников.Врачи сами себе покупают лекарства на лечение.Больница переполнена,сегодня только разгрузили,назначили ИО.Губернатор -откровенный слабак.Гепа спрятался.,а город открылся.Надолго?
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25.05.2020 21:16 Відповісти
(Дітей, нервових громадян та вагітних жінок краще чимось відволікти від монітора).
Здається, 3,14здєц до нас крадеться.
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25.05.2020 22:58 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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25.05.2020 22:31 Відповісти
Ляшко і стратегія. Хм-м-м... Нагадалося: "Чапаев и пустота".
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25.05.2020 22:54 Відповісти
Обнаружение у 80% и более из числа протестированных лиц бессимптомного носительства или легких форм заболевания covid-19, заканчивающихся самостоятельным выздоровлением - это СРАЗУ характеристика инфекции, которая никак не может находиться в списке опасных. Потому, что опасность инфекции - это ее способность вызывать явные, тяжелые поражения органов и тканей у АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА инфицированных. Т.е. при опасной инфекции 80% и более инфицированных не могут оказать сопротивление болезни и тяжело заболевают, а не живут обычной жизнью, без выраженной реакции на инфекцию со стороны организма.

Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.

И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».

До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
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25.05.2020 23:10 Відповісти
 
 