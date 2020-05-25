Україна перейшла від стратегії зниження до стратегії стримування захворюваності COVID-19, - Ляшко
Від стратегії зниження захворюваності COVID-19 Україна перейшла до стратегії стримування захворюваності. Головна мета зараз - не допустити зростання захворюваності.
Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Україна перейшла від стратегії знижування захворюваності до стратегії стримування. Наша головна мета зараз – не допустити зростання захворюваності. На тому рівні кількості випадків коронавірусної хвороби, які у нас реєструються щодня впродовж місяця, ми показуємо, що система охорони здоров’я готова та справляється з цими викликами", - наголосив він.
За словами головного санлікаря, МОЗ аналізує ситуацію з COVID-19 у країн-сусідів, зокрема у Польщі.
"У них більш-менш схожа динаміка епідемії з Україною. Вони на два тижні йдуть попереду нас. У них вже 48 днів така стабільна тенденція. Ми це розуміємо, що, якщо ми будемо утримувати країну довше на карантині, це може призводити до негативного впливу на економіку, тому порівнюємо епідемічну складову з економічною складовою і шукаємо певний баланс – потихеньку відпускаємо певні сфери економіки і дивимося, як це впливає на ріст або зниження захворюваності на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.
Нагадаємо, станом на ранок 25 травня в Україні зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.
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Программа продлится до 22 июня.
Пока улучшения налицо.
Правительство должно проявить дальновидность и разработать новую Программу - постепенного увеличения длительности земных суток - в среднем на несколько микросекунд за год. Точное значение не помню, это должны определить наши эксперты, после чего призвать международных инвесторов вкладывать средства в дальнейший рост земных суток - в перспективе (порядка миллиардов лет) земные сутки сравняются с лунными, но это при должном финансировании на весь период.
Бо, *****, достал уже всех своим любимым коронавирусом.
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
от интересно, гарсоны, вы етo специально или такими и родились?
Беру в три слоя марлю и черными ниткам для красоты обшиваю, резинка от трюселей в самый раз, а шо государство мне не дало ни одной маски. Считают, что 1638 грв. должно на все хватить.
Здається, 3,14здєц до нас крадеться.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.
И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.