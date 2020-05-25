Одним із претендентів на пост глави Нацслужби здоров'я є екснардеп Яринич, - ЗМІ

Головним претендентом на посаду голови Національної служби здоров'я є екснардеп Костянтин Яринич.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua стало відомо з джерел в системі охорони здоров'я. Сам Яринич у коментарі підтвердив, що дійсно планує подавати документи на цю посаду.

"Я давно стежу за тим, як проходить реформа охорони здоров'я, і не тільки стежу, а й живу в ній, тому що на цю мить я генеральний директор Кіровоградського обласного онкоцентру, і я бачу когнітивний дисонанс між тим, що говорить міністр, а міністр абсолютно правильно говорить, що потрібно з обережністю підходити до ухвалення рішень у питаннях реформування, і тим, що НСЗУ продовжує продукувати свою політику, яка незрозуміла практикуючим лікарям і адміністраторам", - сказав Яринич.

У відповідь на запитання, чи мається на увазі під політикою НСЗУ ухвалена в лютому урядом Програма медичних гарантій, Яринич відповів, що виконати програму за нинішнього рівня фінансування неможливо: "Програму медичних гарантій неможливо виконати без закладеного в ній фінансування на рівні в 6% ВВП. А сказати пацієнтам, що ось приходьте, лікуєтеся, все безкоштовно, так не можна. Це налаштовувати пацієнтів проти лікарів, це остання справа. Тому що грошей вистачить тільки на 60% того, що задекларовано як безкоштовне".

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За словами Яринича, потрібно "правильно і прозоро розрахувати тарифи і виконувати тільки те, на що вистачає фінансування. А з наступного року фінансування має бути збільшено до 5-6% ВВП, і ми зможемо розширити програму, охопити більше пакетів. А в 2022 році ще більше розширити".

На запитання про те, хто буде цього року оплачувати ті медичні послуги, на які за такої схеми фінансування не вистачить, Яринич відповів: "Вони будуть фінансуватися так само, як і раніше. Тобто або з кишені пацієнтів, або з держбюджету, хоча посеред року провести зміни до держбюджету звичайно буде дуже складно".

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