Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листами до керівників телерадіоорганізацій із проханням пояснити їхню редакційну політику щодо обов'язкової частки звучання в ефірі української мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається в мінімальному відсотковому співвідношенні", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, регуляторний орган занепокоєний такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення діючих норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремих положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З оригіналом листа можна ознайомитися на сайті Національної ради.

Під час засідання 21 травня голова Нацради Ольга Герасим'юк заявила, що вони занепокоєні дотриманням мовних квот за мінімальними показниками. За її словами, така редакційна політика означає потенційний ризик порушення діючих норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому, після набрання чинності окремих положень закону, оскільки деякі норми вступають в силу з 16 липня 2024 року.

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