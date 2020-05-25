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Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів

Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листами до керівників телерадіоорганізацій із проханням пояснити їхню редакційну політику щодо обов'язкової частки звучання в ефірі української мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається в мінімальному відсотковому співвідношенні", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, регуляторний орган занепокоєний такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення діючих норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремих положень Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З оригіналом листа можна ознайомитися на сайті Національної ради.

Під час засідання 21 травня голова Нацради Ольга Герасим'юк заявила, що вони занепокоєні дотриманням мовних квот за мінімальними показниками. За її словами, така редакційна політика означає потенційний ризик порушення діючих норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому, після набрання чинності окремих положень закону, оскільки деякі норми вступають в силу з 16 липня 2024 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд. ВIДЕО

Автор: 

квоти (242) Нацрада ТРМ (458) українська мова (833) мова (741)


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Топ коментарі
+16
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 3366
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25.05.2020 21:19
+14
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 9349
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25.05.2020 21:20
+12
Кацапская ЗЕбанда при власти чего удивляца. Ну и хохлы малороссы 73% рады дружить с мышебратьями...
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25.05.2020 21:00
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При нынешней советской власти Украины,украинскому народу безразлично уже всё ,потому что государство понесло в сторону Мацквы.
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25.05.2020 21:00 Відповісти
"государство понесло в сторону Мацквы",
можна промазать і зупиниться в Венесуелі
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25.05.2020 21:35 Відповісти
Если народу безразлично, то кто же даст по рукам власти?
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25.05.2020 22:52 Відповісти
И почемуто начал репрессии с Еспрнсо ТВ.
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25.05.2020 21:00 Відповісти
Неужели?
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25.05.2020 21:16 Відповісти
Кацапская ЗЕбанда при власти чего удивляца. Ну и хохлы малороссы 73% рады дружить с мышебратьями...
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25.05.2020 21:00 Відповісти
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 3366
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25.05.2020 21:19 Відповісти
Петлюра помилився. Від московських вошей можуть бути лише московські гниди. А тезу, що ворогами українців є самі українці придумали у московських кабінетах. Внутрішнім ворогом є зовнішній ворог, який пробрався всередину. Для українців вже 300 років ним є Русскій Міръ. І що тут може ще здаватись?!
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25.05.2020 22:00 Відповісти
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"(с)
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26.05.2020 05:33 Відповісти
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 9349
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25.05.2020 21:20 Відповісти
Потонула в зеленому бруді прихильників зеленського.
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25.05.2020 22:19 Відповісти
Поэтому давайте мочить Эспрессо ТВ. А Ведмедчук-ТВ прост напишем письмо "для разъяснений". Да и вообще, какая разница?
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25.05.2020 21:06 Відповісти
Турбуються,стурбовані.Та ОДИН раз,ОДИН канал позбавити ліцензії-інші й не писнуть !
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25.05.2020 21:09 Відповісти
Інші просто поховають цих позбавляльщиків на щирій українській мові.
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25.05.2020 22:43 Відповісти
Нужно собирать активистов.
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25.05.2020 21:17 Відповісти
Які Канали ???, - Боїтеся Медведчука, Рабіновича. Чи не Вони.
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25.05.2020 21:31 Відповісти
Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів - Цензор.НЕТ 8384
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25.05.2020 21:55 Відповісти
МВС занепокоєно високим рівнем злочинності і вимагає пояснень від злочинців.
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25.05.2020 22:01 Відповісти
Нічого дивного в тому, що при цій владі, підкацапники, плюють на закон. Цікаво, як ви будете з цим ватним скотством розбиратися
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25.05.2020 22:13 Відповісти
А ніяк. Будуть чіплятись до Прямого, 5, Еспресо.
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25.05.2020 22:20 Відповісти
Кстати, была в Одессе недавно -местное ФМ крутит украинскую песню РАЗ В ЧАС
А ТАК то Земфира, то мумий троль , то импорт
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25.05.2020 22:43 Відповісти
Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів - Цензор.НЕТ 6131
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25.05.2020 22:43 Відповісти
У зелёного ***** спрашивать нужно, а не у каналов
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25.05.2020 23:06 Відповісти
Нац .рада занепокоєна ? Та вона повинна бити у всі дзвони і двері силових структур , якщо вона в Державі УКРАЇНА дійсно НАЦІОНАЛЬНА ! бо інакше вона рада національної меншини.
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26.05.2020 00:04 Відповісти
ще мовний обмундсмен повинен працювати, а йому навыть свый офыс не дають сформувати. тому дамочка ы звыльнилася, нову ширму шукають.
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26.05.2020 08:21 Відповісти
Заголовок обманчив, создает мнение, что квоты не соблюдаются. Но в самой новости ясно сказано: квоты соблюдаются, но впритык к установленной норме, что, собственно, вызвало обеспокоенность. Как говорят, заголовок хайповый, но не соответствует сути новости.
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26.05.2020 01:20 Відповісти
Вони, ще не зрозуміли, що тут іде тихий проросійський реванш. Вже Кучма і Єрмак вивели РФ з Мінського процесу як окупанта, вона та РФ тепер мироточить, а всередині реставрація бурбонів завгара. Зелені землепроданці все здають ворогам.
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26.05.2020 07:26 Відповісти
прямо по-европейски: "обеспокоен", бл. Закрывайте вражі канали.
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26.05.2020 07:40 Відповісти
А поясненні одне - кого вибрали? Він проповідує мову криворіжжя-расейськозековську. ХавайТЕ!
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26.05.2020 08:24 Відповісти
нацсовет вкупе з олюськой герасимьюк обеспокоены квотой мовы. Ну надо же! а контент их не смущает, все эти ток-шоу с уродами, сериальчики. Можно "сватов" , "слугу народа" и даже говноквартал дублировать на украинский язык, но всю эту дрянь не переводить и титровать, а убирать нафиг из эфира! Нацсовет - известные бездельники и дармоеды
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26.05.2020 09:13 Відповісти
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмами к руководителям телерадиоорганизаций с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
регуляторный орган обеспокоен такой ситуациейИсточник: https://censor.net/n3197902

Як це мило та по європейськи - висловлювати занепокоєність та посилати листи з проханням ...
Ні щоб - наложити мільйонні штрафи , закрити (позбавити ліцензії) , посадити керівництво каналів на пару років куда треба
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26.05.2020 15:31 Відповісти
 
 