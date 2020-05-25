ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупиняє випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він нагадав, що 22 травня медичний журнал Lancet опублікував результати дослідження про дієвість лікування коронавирусной хвороби препаратами гідроксихлорохін і хлорохін, використовуваних проти малярії і ревматологічних захворювань.

Вчені з'ясували, що препарати збільшують ризик виникнення ускладнень у пацієнтів, зокрема з серцево-судинною системою, створюють додаткову загрозу смерті.

"Виконавча група тимчасово зупинила випробування групи ліків на основі гідроксихлорохіну, поки висновки вчених перевірить Рада з моніторингу безпеки даних", - зазначили в ВООЗ.

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В організації пообіцяли надати нові висновки щодо безпеки використання протималярійних препаратів для лікування COVID-19.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном чи хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.

Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - в США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% - жінки.

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