ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус
Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупиняє випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.
Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Він нагадав, що 22 травня медичний журнал Lancet опублікував результати дослідження про дієвість лікування коронавирусной хвороби препаратами гідроксихлорохін і хлорохін, використовуваних проти малярії і ревматологічних захворювань.
Вчені з'ясували, що препарати збільшують ризик виникнення ускладнень у пацієнтів, зокрема з серцево-судинною системою, створюють додаткову загрозу смерті.
"Виконавча група тимчасово зупинила випробування групи ліків на основі гідроксихлорохіну, поки висновки вчених перевірить Рада з моніторингу безпеки даних", - зазначили в ВООЗ.
В організації пообіцяли надати нові висновки щодо безпеки використання протималярійних препаратів для лікування COVID-19.
Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном чи хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.
Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - в США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% - жінки.
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По результатам анализа разных ученых гидроксихлорохин имеет смысл принимать как множно раньше, минимум при появлении первых симптомов. Так же рекомендуется комбинировать з цикном и несколькими днями позже добавлять азитромицин.
Хлорохины применяются уже 50 лет для лечения других болезней малярии, волчанки, артритов и никаких криков о вреде не было.
Есть подозрения что Gilead Sciences просто лоббируют свой препарат. Кто будет покупать курс ремдесевира стоимостью сотни долларов. Если можно купить полный курс гидроксихлорохина за 220 грн. На нем особо денег не подымишь.
Только официально как минимум 8 человек в руководстве National Institutes of Health в сша являются зарегистрированными лобистами Gilead Sciences
Ну такі вони політики та манагери(
ВОЗ
Пусть покажет, как ему полегчало.
Невже те,про що попереджала Супрун ще третього квітня,та МІСЯЦЬ тому,виявилось правдою ???
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2616456345305583/?type=3 НЕБЕЗПЕКА ПРОТОКОЛУ МОЗ ЩОДО ЛІКУВАННЯ COVID-19
https://prm.ua/eksperimentalne-likuvannya-koronavirusu-v-chomu-nebezpeka-zastosuvannya-plakvenilu/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ: В ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАКВЕНІЛУ Уляна Супрун