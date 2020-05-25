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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус

ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупиняє випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він нагадав, що 22 травня медичний журнал Lancet опублікував результати дослідження про дієвість лікування коронавирусной хвороби препаратами гідроксихлорохін і хлорохін, використовуваних проти малярії і ревматологічних захворювань.

Вчені з'ясували, що препарати збільшують ризик виникнення ускладнень у пацієнтів, зокрема з серцево-судинною системою, створюють додаткову загрозу смерті.

"Виконавча група тимчасово зупинила випробування групи ліків на основі гідроксихлорохіну, поки висновки вчених перевірить Рада з моніторингу безпеки даних", - зазначили в ВООЗ.

Читайте також: Новий епіцентр COVID-19 - Південна Америка, - ВООЗ

В організації пообіцяли надати нові висновки щодо безпеки використання протималярійних препаратів для лікування COVID-19.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном чи хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.

Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - в США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% - жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) ліки (1314) лікування (607) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ВОЗ - китайская проститутка, ВОЗ веры нет.
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25.05.2020 21:01
+4
шо так? - доня он жрет с двух рук....
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25.05.2020 21:01
+4
ВОЗ себя окончательно скомпрометировала, чтобы они не предсказали, воспринимается как бред зажравшихся ни на что не годных коррупционеров.
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25.05.2020 21:07
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шо так? - доня он жрет с двух рук....
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25.05.2020 21:01 Відповісти
Как можно верить ВОЗ, если эта организация говорит одно потом другое, а думает третье? Кто ее финансирует? Билл Гейтс и тут есть уже конфликт интересов, так как ВОЗ всегда будет поддерживать больные фантазии психопата Гейтса. А наш Минздрав свято верит ВОЗ. И хочет чтобы украинцы верили минздраву? Степанов, ты кому веришь, кому подчиняешься и кому служишь?
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25.05.2020 23:35 Відповісти
ВОЗ - китайская проститутка, ВОЗ веры нет.
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25.05.2020 21:01 Відповісти
а кому есть?
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25.05.2020 21:06 Відповісти
от вы лично, Макс, хоть кому то верите?
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25.05.2020 21:13 Відповісти
Трампу веры больше.
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25.05.2020 21:18 Відповісти
ето тока потому шо вы за 12 чаcов лета отсюда?
доверчивый вы аднако...
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25.05.2020 21:42 Відповісти
Вам белизны в стаканчик ляпнуть? Ну, по его совету)
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25.05.2020 22:12 Відповісти
Вы ЛГБТ-активист?
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25.05.2020 23:05 Відповісти
Он пианист
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26.05.2020 00:36 Відповісти
А при чем тут ЛГБТ, болезный? Оранжевый дед заявлял что хлорокс и лисол (белизна, хлорка), употребляемые вовнутрь помогают против коронавируса. Так жахнешь или зассал?)
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26.05.2020 11:34 Відповісти
просто все ЛГБТ ненавидят Трампа, я думаю и ты один из них. и фейки их таскаешь сюда.
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26.05.2020 12:51 Відповісти
Вниманию медиков. Есть небезосновательные данные, что результаты испытаний по гидроксихлорохину представляют в слишком негативном свете, в то время как мнимые успехи ремдесевира (даже в проплаченных исследованиях максимум пользы удалось выявить что человек болеет на 2 дня меньше) приподносятся до небес (и не слово о побчках).
По результатам анализа разных ученых гидроксихлорохин имеет смысл принимать как множно раньше, минимум при появлении первых симптомов. Так же рекомендуется комбинировать з цикном и несколькими днями позже добавлять азитромицин.
Хлорохины применяются уже 50 лет для лечения других болезней малярии, волчанки, артритов и никаких криков о вреде не было.

Есть подозрения что Gilead Sciences просто лоббируют свой препарат. Кто будет покупать курс ремдесевира стоимостью сотни долларов. Если можно купить полный курс гидроксихлорохина за 220 грн. На нем особо денег не подымишь.
Только официально как минимум 8 человек в руководстве National Institutes of Health в сша являются зарегистрированными лобистами Gilead Sciences
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28.05.2020 09:35 Відповісти
Все як завжди, спочатку насрали, потім обісрались.
Ну такі вони політики та манагери(
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25.05.2020 21:07 Відповісти
ВОЗ себя окончательно скомпрометировала, чтобы они не предсказали, воспринимается как бред зажравшихся ни на что не годных коррупционеров.
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25.05.2020 21:07 Відповісти
ВОЗу уже никто в мире не верит, кроме нашего Минздрава и Степанова. Они как попугаи выполняют предписания ВОЗ. Пора бы их уже попросить освободить свои кресла.
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25.05.2020 23:38 Відповісти
А що там з приводу того, що ковід спричиняє тромбування кровоносних судин, а значить лікується розрідженням крові?.. Там щось було про лікування звичайним аспіріном.
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25.05.2020 21:18 Відповісти
Тогда чем лечат, зачем метро открыли. Осложнения плохо, но лучше чем сдохнуть. Зеленко в Нью-Йорке удачно принимал, посмотрите его страницу
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25.05.2020 21:22 Відповісти
Да грошей у них нема, брешуть як і всі.
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25.05.2020 21:23 Відповісти
а сколько денег вбухали на его закупку??? и сколько теперь на остатке этой "панацеи" ?
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25.05.2020 21:24 Відповісти
А Трампуша говорит, что клёвое лекарство и ему в кайф.
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25.05.2020 21:25 Відповісти
ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7968
ВОЗ
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25.05.2020 21:29 Відповісти
Испытывать надо на Геврейсусе.
Пусть покажет, как ему полегчало.
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25.05.2020 22:07 Відповісти
ВОЗ перетворилась на статистичне управління.
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25.05.2020 22:14 Відповісти
https://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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25.05.2020 22:37 Відповісти
"ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус" - http://vlasti.net/news/317241 В Черногории вылечились все больные коронавирусом
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25.05.2020 22:32 Відповісти
крысиный яд, говорят, помогает. Ляшко сам проверял.
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25.05.2020 23:13 Відповісти
Ляшко ты шо ли!?
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26.05.2020 00:37 Відповісти
Та ладно ! Трамп ті хлорохіни п'є,ширяється,і ходить здоровий,як бугай.
Невже те,про що попереджала Супрун ще третього квітня,та МІСЯЦЬ тому,виявилось правдою ???
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2616456345305583/?type=3 НЕБЕЗПЕКА ПРОТОКОЛУ МОЗ ЩОДО ЛІКУВАННЯ COVID-19

https://prm.ua/eksperimentalne-likuvannya-koronavirusu-v-chomu-nebezpeka-zastosuvannya-plakvenilu/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ: В ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАКВЕНІЛУ Уляна Супрун
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26.05.2020 05:27 Відповісти
Дядко Білл продасть вакцину і вшиє чіп в сідницю.
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26.05.2020 07:27 Відповісти
 
 