Другої хвилі коронавірусу вдасться уникнути, якщо імунітет буде у 95% населення, - Ляшко

Україна не зіткнеться із другою хвилею коронавірусу або в разі масової вакцинації й імунітету у 95% населення, або якщо вірус ослабне і перестане викликати захворювання.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уникнути другої хвилі коронавірусної хвороби можна за двох обставин: Перша - під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність…не викликатиме захворювання в людини та піде на спад. Друга - розробка вакцини, масове щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам дійсно вдасться запобігти другій хвилі", - заявив він.

За словами Ляшка, якщо цих двох умов не відбудеться, то в певний період часу вірус буде циркулювати в Україні та світі.

"Це буде призводити до спалахів коронавірусної хвороби, можливі і виникнення епідемій на територіях країн чи пандемії, яка, до речі, до цього часу ще не завершена в загальносвітовому масштабі", - додав головний санлікар.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 25 травня зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.





