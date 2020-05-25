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Новини Коронавірус і карантин
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Другої хвилі коронавірусу вдасться уникнути, якщо імунітет буде у 95% населення, - Ляшко

Другої хвилі коронавірусу вдасться уникнути, якщо імунітет буде у 95% населення, - Ляшко

Україна не зіткнеться із другою хвилею коронавірусу або в разі масової вакцинації й імунітету у 95% населення, або якщо вірус ослабне і перестане викликати захворювання.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уникнути другої хвилі коронавірусної хвороби можна за двох обставин: Перша - під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність…не викликатиме захворювання в людини та піде на спад. Друга - розробка вакцини, масове щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам дійсно вдасться запобігти другій хвилі", - заявив він.

За словами Ляшка, якщо цих двох умов не відбудеться, то в певний період часу вірус буде циркулювати в Україні та світі.

"Це буде призводити до спалахів коронавірусної хвороби, можливі і виникнення епідемій на територіях країн чи пандемії, яка, до речі, до цього часу ще не завершена в загальносвітовому масштабі", - додав головний санлікар.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 25 травня зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.


Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Орать он может что угодно со вселенской тупостью. С него станется. Если бы не было иммунитета заразившиеся не выздоравливали бы. Поголовно помирали. Ни вентиляция легких, ни лекарства не убивают вирус. Его убивают иммунные механизмы человека. Все остальное просто облегчает борьбу организма с вирусом.
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25.05.2020 21:26
+8
Второй волны коронавируса удастся избежать, если иммунитет будет у 95% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7371
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25.05.2020 21:25
+6
продолжает запугивать глиста лопоухая. до чего же мерзко: все зассали и отдали страну на растерзание придурковатому врачиле.
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25.05.2020 21:20
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Буга-га-шеньки.... Так вот для чего они 20% врачей уже заразили!
Ну так надо больше простых людей заражать! Послать больльных врачей в массы!
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26.05.2020 00:22 Відповісти
Чтобы иммунитет появился, эти 95% должны переболеть - естественным путем или через вакцину.
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26.05.2020 01:07 Відповісти
Как понять это заявление? Обычное ковидобесие? Нет, тут как раз все правда, ведь иногда нужно говорить правду, типа я говорю вот правду, может и раньше правду говорил. Но что это означает? Это означает, что якобы карантин и все что с ним не нужны были от слова совсем. Ведь заявленная цель - не дать заразе распростаняться. Ну не дали, и что? Теперь говорят что будет еще 50 волн Пандемии потому что не все переболели, а как же они могут переболеть если с Вирусом встретиться нельзя?
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26.05.2020 01:16 Відповісти
КЕП,мойо почтєніє !
Другої хвилі коронавірусу вдасться уникнути, якщо імунітет буде у 95% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2193
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26.05.2020 05:31 Відповісти
Я вважаю, що другої хвилі саме цього штамму вірусу вже не буде (більшість вже перехворіла непомітно для себе). А от трохи модифікований може бути цілком можливий. А якщо ще й вакцинацію почнуть проводити, то вже точно буде й третя, й інші.
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26.05.2020 08:12 Відповісти
Людина, що отримала диплом лікаря в Україні, не може працювати лікарем у жодній країні 1-го світу. Повинна пересдавати.
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26.05.2020 09:05 Відповісти
а 95% будуть мати імунітет тільки якщо перехворіють. То що, карантин- зло?
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26.05.2020 11:37 Відповісти
потрібно підтримати Трампа в питанні розслідування, як джерел виникнення ковід так, і причин ковідобєсія.
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26.05.2020 11:40 Відповісти
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