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Новини
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СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді у зв'язку з можливими зловживаннями із запровадженням електронного квитка

СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді у зв'язку з можливими зловживаннями із запровадженням електронного квитка

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Харківській міській раді. Обшуки проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з введенням у міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Харків Times.

Повідомляється, що обшуки проходять у службових кабінетах заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова і директора Департаменту інфраструктури міськради Сергія Дульфана.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура проводить обшуки в Харківській міськраді в межах справи про розкрадання 28 млн

Автор: 

міськрада (478) обшук (1971) СБУ (12790) Харків (5575)


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Топ коментарі
+6
Руки в Харькове у всех бюрократов очень липкие.Есть один депутат.Володя Золоторарёв ,Он умудряется в Белгороде иметь двойник Южкабеля.Ярый поклонник Жёры Жюкова.Вместе с великовозрастным сынком.ждут,не дождутся плешфюрера.бывший комсомолец и коммуняка
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25.05.2020 21:57
+6
Влада в Харкові знаходиться (на сьомому році війни з РФ!!) в руках путінського агента, шизофреніка, організатора антиукраїнської терористичної організації "оплот" - Кернеса і компанії.
Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??
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25.05.2020 22:39
+2
Целое СБУ Ищет Электронный Билет.
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25.05.2020 21:35
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Целое СБУ Ищет Электронный Билет.
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25.05.2020 21:35 Відповісти
Руки в Харькове у всех бюрократов очень липкие.Есть один депутат.Володя Золоторарёв ,Он умудряется в Белгороде иметь двойник Южкабеля.Ярый поклонник Жёры Жюкова.Вместе с великовозрастным сынком.ждут,не дождутся плешфюрера.бывший комсомолец и коммуняка
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25.05.2020 21:57 Відповісти
венедиктова не позволит.
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25.05.2020 22:04 Відповісти
Ее мнение никто не спрашивает, ее должность не является ее заслугой, как-то так...
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25.05.2020 22:19 Відповісти
Она рыговское создание, как и портнов.
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25.05.2020 22:46 Відповісти
Только Украина уже не под РФ, во всяком случае восточный регион и Одесса. Как корона прикажет - там и будет. В независимых играйтесь у себя дома, включая патриотов. Только ведь не задача, патриоты сделали все что могли, а после мужеложенко рапортовал потраху что все вернулись, нас какбы забыли....
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25.05.2020 23:00 Відповісти
Не угадал. роССии у нас уже не будет. От слова совсем.
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25.05.2020 23:19 Відповісти
Влада в Харкові знаходиться (на сьомому році війни з РФ!!) в руках путінського агента, шизофреніка, організатора антиукраїнської терористичної організації "оплот" - Кернеса і компанії.
Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??
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25.05.2020 22:39 Відповісти
Гибридная хотят доить сразу две коровы!
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26.05.2020 09:20 Відповісти
Ничего не найдут. Там все пороблено.
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25.05.2020 22:52 Відповісти
диджитализация не прошла???)))
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25.05.2020 22:57 Відповісти
Начали выдавать эту чушь в конце октября 19г. Тем кто уже почти не выходит---ну 1 группа, за 80 итд. Остальным пенсами по принципу *кому шишки-кому пышки*. По сей день клянчат в собесах таская копии кода, паспорт, пенс-удостоверение и прочую муру. Но и там дрова. С марта тем более. Но убило 40 поездок лимита на трамвай. тралик, М. и автобусы. Если по траликам спалил, плати с 41 поездки. Многие спалили порцию, а трамваем не ездят, нет его в тех местах! Дурь отбитая. Но похоже бабла сняли крепко. Там электронику ставили в транспорте всём. Спасибо кондукторам, не приставали, не проверяли. Пенса нашего видно схода. Очень много вариантов тут. Но есть одна железная примета. Абсолютно не похож не дедов-бабов с Запада. Те в белом, наши в чёрном, сером. коричневом и смотрят в земле. Все такие будете. ПОМНИТЕ!
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25.05.2020 23:07 Відповісти
что сказать то хотел?
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26.05.2020 00:22 Відповісти
Та вроде в двух последних предложениях текста и сказал что хотел. Это же форум. Хотя хочется всегда очень много и сразу. Тут сдержался.
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26.05.2020 01:17 Відповісти
 
 