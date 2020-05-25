СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді у зв'язку з можливими зловживаннями із запровадженням електронного квитка

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Харківській міській раді. Обшуки проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з введенням у міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Харків Times.

Повідомляється, що обшуки проходять у службових кабінетах заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова і директора Департаменту інфраструктури міськради Сергія Дульфана.

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