СБУ проводить обшуки в Харківській міськраді у зв'язку з можливими зловживаннями із запровадженням електронного квитка
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в Харківській міській раді. Обшуки проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з введенням у міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Харків Times.
Повідомляється, що обшуки проходять у службових кабінетах заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова і директора Департаменту інфраструктури міськради Сергія Дульфана.
Топ коментарі
+6 Mischa #467040
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+6 stanis nasvaiko
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+2 Володимир Вовкодав #421631
показати весь коментар25.05.2020 21:35
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Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??