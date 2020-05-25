Прокуратура встановила 600 осіб, які постраждали від катувань терористів на Луганщині

Прокуратура Луганської області встановила близько 600 осіб, які постраждали від катувань підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомив прокурор Луганської області Олексій Ляшенко.

Дані внесено до реєстру постраждалих від злочинів осіб, скоєних в умовах збройної агресії Росії проти України.

За даними Олексія Ляшенка, зараз відомство розглядає більш ніж 6 тисяч кримінальних злочинів, скоєних незаконними збройними формуваннями.

"Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво в більш ніж 6 тис. кримінальних проваджень щодо правопорушень, вчинених незаконними збройними формуваннями, які перебувають під контролем окупаційної адміністрації Росії. З метою систематизації та акумуляції даних про постраждалих від злочинів фізичних і юридичних осіб прокуратура запустила відповідний реєстр", - зазначив обласний прокурор.

Нагадаємо, в жовтні 2019-го в Генпрокуратурі створили департамент стосовно злочинів в умовах збройного конфлікту.

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