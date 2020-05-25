МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов

Робоча група міністерства охорони здоров’я цього тижня обговорюватиме можливість коригування протоколу лікування COVID-19 в Україні. Обговорення стосуватиметься використання у лікуванні гідроксихлорохіну та хлорохіну.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Сергій Дубров, член робочої групи протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає Цензор.НЕТ.

"Препарати гідроксихлорохін (входить до складу препарату під назвою "Плаквеніл". - Ред.) та хлорохін потрапили до українського протоколу лікування, бо робоча група орієнтувалась на лікування COVID-19 у п’ятьох країнах ЄС та у Китаї. Але це дослідження (опубліковане в журналі Lancet. - Ред.) змушує переглянути протокол", — сказав Дубров.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном чи хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19. Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 го.

Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово зупиняє випробовування препаратів гідроксихлорохін та хлорохін.

Також читайте: Експерти вважають, що ібупрофен можна використовувати для лікування симптомів COVID-19