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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов

МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов

Робоча група міністерства охорони здоров’я цього тижня обговорюватиме можливість коригування протоколу лікування COVID-19 в Україні. Обговорення стосуватиметься використання у лікуванні гідроксихлорохіну та хлорохіну.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Сергій Дубров, член робочої групи протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає Цензор.НЕТ.

"Препарати гідроксихлорохін (входить до складу препарату під назвою "Плаквеніл". - Ред.) та хлорохін потрапили до українського протоколу лікування, бо робоча група орієнтувалась на лікування COVID-19 у п’ятьох країнах ЄС та у Китаї. Але це дослідження (опубліковане в журналі Lancet. - Ред.) змушує переглянути протокол", — сказав Дубров.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном чи хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого смертельного результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19. Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 го.

Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово зупиняє випробовування препаратів гідроксихлорохін та хлорохін.

Також читайте: Експерти вважають, що ібупрофен можна використовувати для лікування симптомів COVID-19

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
https://censor.net/news/3197903/voz_priostanavlivaet_ispytaniya_preparatov_ot_malyarii_kak_lekarstva_ot_covid19_posle_togo_kak_u_bolnyh
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25.05.2020 22:11
+4
так! і не задешево!!! хоча деякі лікарі (епідеміологи) прохали - не поспішати, уважно вивчати наслідки і дочекатися своїх певних результатів... та наполохані чинуші від медицини, аби їх не звинуватили в бездіяльності поспішали, реагуючи на сумнівні статті сумнівних експертів (не вивчаючи застереженя і переліки ускладнень)
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25.05.2020 22:28
+3
Придурки, на тот момент когда вы его закупили, уже все было известно. Только одно исследование говорило о пользе хлорохина (в группе молодых бессимптомных пациентов), тогда как все другие говорили об обратном. Но вас это не остановило... А теперь просто сопоставьте данные. Вот недавно в новостях писалось, что "корона" дала осложнение на сердце и человек умер. Нет, вы убили его хлорохином при том, что на течение основного заболевания хлорохин не влияет никак.
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26.05.2020 00:25
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Исчо один член,это уже давно-гофно,откат прошел на ура-ога!
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25.05.2020 22:07 Відповісти
https://censor.net/news/3197903/voz_priostanavlivaet_ispytaniya_preparatov_ot_malyarii_kak_lekarstva_ot_covid19_posle_togo_kak_u_bolnyh
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25.05.2020 22:11 Відповісти
ВОЗовские манагеры обосрались, наши, только раскачиваются.
Дальше надо коментировать?
Дебилы б.я (С)
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25.05.2020 22:17 Відповісти
моз за нас всех думает...
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25.05.2020 22:14 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 9536
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25.05.2020 22:16 Відповісти
та будут и дальше пичкать этими препаратами, не выкидывать же .
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25.05.2020 22:17 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 7613
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25.05.2020 22:18 Відповісти
Аднако )))
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25.05.2020 22:21 Відповісти
Бооорн ту би вааайлд Степпенволфа сверху , кул.
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25.05.2020 22:54 Відповісти
Україна певно закупила повні закрома цієї гидоти...
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25.05.2020 22:20 Відповісти
А идиоты даже употребляли эту заразу внутрь. Вместе с ношением масок и мойкой перчаток антисептиком.
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25.05.2020 22:24 Відповісти
Мвски в общественных местах точно нужны. Маска дает некоторый процент защиты, выше нуля.
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25.05.2020 22:30 Відповісти
Бред, полный бред . Это вирусобесие в чистом виде....
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25.05.2020 22:32 Відповісти
Маску от пыли (например, строительной), никогда не носили?
В армии не были, ОЗК с противогазом не надевали, не выслушивали лекции по защите от биологического оружия?
Тогда восполните этот пробел, уже пора.
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25.05.2020 22:38 Відповісти
Разве шо противогаз. Носи. Привыкай к рабству. Потом не ной.
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25.05.2020 23:03 Відповісти
Безумству храбрых поем мы песню. Только храбрость нужно показывать на фронте, а в тылу - держать себя в боеготовности?
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25.05.2020 23:21 Відповісти
Какое отношение имеет маска для защиты от пыли к вирусам??? И что дает ношение противогаза? А самый главный вопрос - зачем вообще защищаться от Ковида? С какой целью?
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25.05.2020 23:04 Відповісти
Вирус Ковид - не чума и не "испанка", но достаточно смертоносен, особенно для слабых.
Есть такой термин - "ошибка выжившего" (погуглите, почитайте), в двух словах: "если это не произошло со мной - значит, не происходит со всеми". По-другому: люди рассказывали, как дельфины из спасали, толка к берегу. А те,кого они толкали в противоположную сторону, ничего нам не рассказали...
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25.05.2020 23:25 Відповісти
Чувствуется огромный недостатток образования и знаний. Ставить рядом чуму и грипп (бактерию и вирус) могут только или провокаторы или идиоты (слабоумные) , уж извините за резкость. Почитайте хоть вики если учебники в школе читать не было возможности.
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25.05.2020 23:29 Відповісти
Я их объединил для сравнения величины угрозы. Когда (если) Вы заболеете, Вам не нужно знать, вирус это или бактерия (врач разберется). А соблюдать меры безопасности - мыть руки и носить маску в общественных местах - должен каждый слабоумный. Дабы своим слабоумным поведением не нести угрозу окружающим, нормальным людям.
Номинантам на премию Дарвина - можно.

Общественные места - там, где рядом с вами в закрытом помещении долго находятся другие люди.
Офис, транспорт, магазин. Там маска нужна.
На прогулке по улице или в парке - нет. Но лучше иметь ее на подбородке, - вдруг доведется куда-то зайти.
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25.05.2020 23:39 Відповісти
Все эти религиозные постулаты ковидианства уже надоели буквально всем. И не надо делать вид, что эти рекомендации имеют под собой научную основу или капельку здравого смысла. Это ровно религиозные постулаты и более ничего. Религиозный фанатизм в чистом виде. Слабоумные, верующие в Вирус Всемогущий, могут ходить хоть в трусах на голове, но не имеют права свои религиозные правила переносить на других и требовать их соблюдения.
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26.05.2020 00:09 Відповісти
Это элементарные несложные гигиенические меры. Вы не верите - но Вам несложно - соблюдайте гигиенические меры, уважайте других.
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26.05.2020 00:39 Відповісти
Носить намордник - гигиеническая мера? С какого єто перепугу и зачем? Ну а руки моют все нормальные люди перед едой, не надо записывать ковидианство в первооткрыватели.
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26.05.2020 00:55 Відповісти
Чтобы бессимптомный носитель не распространял вирус наружу.
И если найдется такой носитель без маски - то здоровому человеку уберечься от возможного вирусняка этого безответственного товарища.
Посмотри 4 картинка ниже, кстати. И видео.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dISWVGdL1xc&feature=emb_logo
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26.05.2020 01:20 Відповісти
Еще раз . Медицинская маска задерживает на выхлоп 50 процентов в течении одного часа при соблюдении ряда условий. Респиратор на выхлоп не задерживает ничего. Носить маски - полностью бессмысленной и глупое занятие с точки зрения науки и здравого смысла. Маски нужны хирургам в операционных и больным открытой формой тубика, и это все. Эти ковидианские ритуалы с ношением намордников оставьте себе.
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26.05.2020 01:35 Відповісти
в течении одного часа - в этом и суть. Это тот самый критический час, когда ты в магазине или транспорте. Постоянно носить ее точно не нужно и вредно.
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26.05.2020 12:47 Відповісти
Свидетели Ковида хотят заставить всех ходить в намордниках до конца Жизни. Это глупое и тупое занятие, ничего у вас не получится. Ходи сам в тряпочке. Кстати, повторю - "50 процентов в течении часа" , то есть даже в течении часа носки стерильной новой маски выделяется 50 процентов вирусов. Смысла носить маску нет вообще никакого.
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26.05.2020 13:25 Відповісти
Жизни с большой буквы - ты верующий?
выделяется 50 процентов вирусов - выделяется куда и откуда? С какой поверхности маски - внутренней, внешней? Откуда эти цифры, кто источник информации?
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26.05.2020 17:47 Відповісти
Якщо користуватися Вашою логікою, то вірусні загрози вібуваються повсякчас і повсюди. Отже все населення України постійно повинно ходити в масках. Але набагато продуктивніше успішно перехворіти тією інфекцією один раз і забути про неї надовго. Навіть змінений вірус вже не так шкодить організму який хворів подібним у минулому. Як не як а організм ще з дитинства тренований на сппротив.
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26.05.2020 07:47 Відповісти
Ко многим вирусным инфекциям люди приспособились, мы живем с этим.
А ковид - новая инфекция, на которую организм реагирует непредсказуемо: от вообще ничего не почувствовал - до смертельного исхода.
Желаете поиграть в рулетку, для себя и людей, с которыми постоянно контактируете?
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26.05.2020 12:50 Відповісти
Население всего мира можно пугать и задвигать невероятную хрень, если люди привыкли к клиповому мышлению, воспринимают информацию картинками в готовом пережеванном виде. Когда не требуется размышлять - требуется лишь выполнять то, что тебе прикажут.
Ведь в абсолютно всех странах мира происходит примерно одно и то же: выступают реальные ученые, но их голос тонет под обывательскими воплями "мы все умрем".
Зато на ура идут всевозможные страшилки, классика самой продающейся рекламы "секс, кровь и смерть".
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25.05.2020 23:33 Відповісти
Правильно пишете, про "клиповость сознания", про перегруз сознания.
Нужно селектировать источники информации, отсекать инфо-мусор, находить достоверную информацию, и думать самостоятельно.

Думать! (с)
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25.05.2020 23:42 Відповісти
Голодным - самонаесться
Мертвым - самозакопатьс
Обнаружение у 80% и более из числа протестированных лиц бессимптомного носительства или легких форм заболевания covid-19, заканчивающихся самостоятельным выздоровлением - это СРАЗУ характеристика инфекции, которая никак не может находиться в списке опасных. Потому, что опасность инфекции - это ее способность вызывать явные, тяжелые поражения органов и тканей у АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА инфицированных. Т.е. при опасной инфекции 80% и более инфицированных не могут оказать сопротивление болезни и тяжело заболевают, а не живут обычной жизнью, без выраженной реакции на инфекцию со стороны организма.

Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.

И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».

До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
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26.05.2020 00:10 Відповісти
Типичная "ошибка выжившего", я написал выше.
Были такие, храбрились, а потом писали: я убил свою маму....
Потому что сам перенес легко, и не заметил, а маму убил вирусом, который принес в дом.
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26.05.2020 00:37 Відповісти
типичній трепло и сказочник.
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26.05.2020 00:50 Відповісти
Не убей свою маму.
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26.05.2020 00:55 Відповісти
ты реально идиотина)) если не видишь очевидного) откуда такие коронапсихозные берутся? та твой вирус реально никого не убивает в большинстве случаев. а все эти списаные жертвы онкологий, диабетов, пневмоний которые всегда были- превратились в жертв короны засчет сомнительных тестов. эврика вот так и делается пандемия) для картинки поставим палатки) рефрежаторы и сфоткаем гробы)
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26.05.2020 01:02 Відповісти
Жаль, что твои мозги уже убитые)
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26.05.2020 01:06 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 12
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26.05.2020 01:10 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 2764
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26.05.2020 01:10 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 9085
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26.05.2020 01:12 Відповісти
Во молодец. Правильные картинки. Может у тебя и есть шанс победить параною коронапсихозную. Ты главное со страха не умри.
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26.05.2020 01:13 Відповісти
Для тебя не поленился, скопировал.
Это все фейк, конечно. А не фейк, так заговор.
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26.05.2020 01:15 Відповісти
МОЗ розгляне можливість зміни протоколу лікування COVID-19, куди входять гідроксихлорохін і хлорохін, - член робочої групи МОЗ Дубов - Цензор.НЕТ 9840
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26.05.2020 01:12 Відповісти
Что ты хочешь сказать?) Я должен верить какому-то койоту?))) Без каких либо доказательств?) Думаешь тяжело организовать такой фейк по принципу " человек не верил - потом у него кто-то умер" типичный приемчик пропаганды. Без каких либо доказательств. Пипл схавает)
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26.05.2020 01:16 Відповісти
И у меня к тебе последний вопрос: какими источниками информации пользуешься, под влиянием которых сформировалось такое твое мнение?
Шмарием балуешься?
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26.05.2020 01:14 Відповісти
Источники. В основном учёные, доктора, которых система не сламала и которые не продались.
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26.05.2020 01:17 Відповісти
Ааа, заговор властей и врачей, власти скрывают...
Ну что ж, бывает и такое.

...
Странная и страшная жизнь началась у этого человека с минуты, как он понял, что за ним следят. Непривычное чувство скованности и несвободы возникло уже давно и очень тяготило его. И вдруг в мгновение ока, как озарение, явилась мысль о преследовании. Он даже почувствовал облегчение - теперь, по крайней мере, кончилась гнетущая неизвестность. Следила шайка бандитов-злоумышленников, сплотившаяся во всемогущую организацию. Они не жалели средств на шпионов, агентов и сыщиков, попадавшихся человеку на каждом шагу. Они поклялись его убить, и все окружающие уже знали об этом. Люди стали хуже к нему относиться, громко шептались на каждом углу, подвергая насмешкам и осуждению его поступки, подавая друг другу тайные знаки.
Шайка ходила за ним по пятам, но теперь он постоянно был настороже. В трамвае женщина как-то странно глянула на него и поправила прическу. Знак! Мужчина рядом полез в карман. За оружием! Вытащил носовой платок? Что-то помешало.
Преследователи купили специальный аппарат, несчастного изо дня в лень облучали электрической энергией - он чувствовал, как электричество растекается по телу. С ног до головы по нему пробегали токи. Прохожий как-то странно хлопнул зонтиком, - возможно, там и спрятан аппарат? Снова внимательно смотрит женщина, будто хочет что-то сказать. Предупредить?
А аппарат облучает электричеством не случайно. Все сведения о нем передаются в специальный телецентр - он знает, что такой есть, да и голоса сказали ему об этом. Неизвестные доброжелатели, не показываясь на глаза (и не надо, а то бы он и их заподозрил), сообщают ему голосами из невидимых укрытий, что делают преследователи. А он по усилению токов и сам чувствует момент, когда включается телецентр. Улавливаются и тут же становятся известными все его мысли. Малейшее движение, жест немедленно фотографируются для передачи. А деревья, улицы, дома снабжены невидимыми экранами - на них вся шайка постоянно видит всю его жизнь.
....
http://booksonline.com.ua/view.php?book=167133&page=15
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26.05.2020 01:25 Відповісти
Прискорбно понимать, что есть столько запуганных идиотов.
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26.05.2020 01:19 Відповісти
Відчувається володіння медицинськими знаннями: И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
Старий педіатр саме так лікував дітей ( і мого внука теж): ходить певна зараза по дітям, картина приблизно однакова. То навіщо кожному брати мазок і виявляти який саме вірус поселився у внука. Назначив те саме що іншим і діло в шляпі. Погано лише те, що у діда-педіатра мабуть і інтернета нема. Бо деякі препарати не підходили дітям менше 4 років. А якби вмів користуватися пошуком у гуглі, то знав би і такі тонкощі.
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26.05.2020 07:55 Відповісти
так! і не задешево!!! хоча деякі лікарі (епідеміологи) прохали - не поспішати, уважно вивчати наслідки і дочекатися своїх певних результатів... та наполохані чинуші від медицини, аби їх не звинуватили в бездіяльності поспішали, реагуючи на сумнівні статті сумнівних експертів (не вивчаючи застереженя і переліки ускладнень)
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25.05.2020 22:28 Відповісти
Повторяю что написал три месяца назад - противовирусные лекарства есть только для герпеса и гриппа. Все.
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25.05.2020 23:15 Відповісти
Гепатит С тоже успешно лечится.
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26.05.2020 00:10 Відповісти
Да, существует рибавирин проявляющий антивирусную активность ко всем известным вирусам.. Но токсичность его настолько высока, что вы убьете себя с вероятностью 95 процентов попринимав его в домашних условиях. Так что все верно я сказал, не надо выискивать малейших блох и пытаться выставить меня дураком. Дураки - это те кто верил во всякие чудо лекарства и азитромицин при вирусных инфекциях.
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26.05.2020 00:22 Відповісти
Ничего подобного даже не подразумевал - просто уточнил. Вирусы лечить все же можно. Само собой, что с кучей побочек и далеко не со 100% гарантией. И само собой, что лекарства от нового вируса в ближайшие пару лет не будет, а может его и совсем никогда не будет. Азитромицин - рабочий препарат. Само собой, что на вирусы он никакого влияния не оказывает, но не дает присоединиться бактериальной инфекции. Лучше жрать его, чем хлорохин.
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26.05.2020 00:37 Відповісти
Применение антибиотиков в качестве профилактической меры при вирусных инфекциях увеличивает риск ти частоту бактериальных осложнений. И вирусы лечить нельзя, ни один из вирусов. Окончательно может вылечить вирусную инфекцию только иммунитет, любые лекарства могут только помочь. Это азбучные истины доковидной Науки.
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26.05.2020 00:58 Відповісти
Неправда, ни один нормальный врач при вирусном заболевании не выпишет антибиотик в качестве превентивной меры. При вирусной пневмонии - да, но она есть далекоооо не у каждого.
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26.05.2020 07:36 Відповісти
Я говорю именно о вирусной пневмонии при COVID19. Кроме того, я не говорил, что азитромицин обязательно нужно назначать. Просто это назначение выглядит более логичным, чем назначение хлорохина. Я вообще не пойму, как кому-то в голову могла прийти подобная идея? Самое интересное, что без каких-либо серьезных исследований эту идею подхватили врачи многих стран.
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Это китайцы начали.
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26.05.2020 14:07 Відповісти
И хинины, судя по протоколу, не только при пневмонии назначают, правда, под наблюдением, бо о его стремности знают.
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26.05.2020 14:10 Відповісти
Китайцы были первыми, поэтому они вообще перепробовали все препараты: и американские, и японские, даже кацапские. У них как бы выбора не было. А потом какой-то французский докторишко начал пропихивать хлорохин, опробовав его на "легких" пациентах. Случилось "чудо" - никто из них не умер, так как в подобных группах вообще кто-то редко умирает. Но потом лечение хлорохином начали обкатывать в Италии, США и Франции (это при том, что никаких серьезных экспериментов не было). И кроме увеличения летальности ничего не добились. А к рекламе препарата почему-то присоединился Трамп (не удивлюсь, если у него был свой материальный интерес).

А вообще в мире многие препараты назначают при различных заболеваниях. Разрабатывают антибиотик, к примеру. А он не проявляет антибактериальных свойств. А деньги на разработку потрачены. Что делать? Начинают у препарата судорожно искать другие полезные свойства. И иногда препарат удается впихнуть на рынок под видом какого-нибудь успокоительного, к примеру. Но это не значит, что препарат работает.

А с хлорохином дело не в стремности, а в том, что он абсолютно никак не влияет на течение основного заболевания (что уже доказано институтами США и Германии). А в первых французских экспериментах утверждали, что он даже вирусную нагрузку уменьшал. Это наталкивает на мысль, что исследования были сфальсифицированы. Сколько народу убили, а отвечать за это никто не будет.
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26.05.2020 14:30 Відповісти
Он как раз обладает кардиотоксичностью, а на вирус - да, не действует.
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26.05.2020 14:33 Відповісти
Да. И это было ясно еще при первых экспериментах. Более того, результаты этих исследований публиковались. Но несмотря на это многие страны ,в том числе и Украина, умудрились этот препарат закупить (и даже внести в протоколы). Вот и возникает вопрос: это просто тупость или материальная выгода?
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26.05.2020 14:39 Відповісти
Диверсия это имхо.
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26.05.2020 14:40 Відповісти
.
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25.05.2020 22:26 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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25.05.2020 22:33 Відповісти
Население всего мира можно пугать и задвигать невероятную хрень, если люди привыкли к клиповому мышлению, воспринимают информацию картинками в готовом пережеванном виде. Когда не требуется размышлять - требуется лишь выполнять то, что тебе прикажут.
Ведь в абсолютно всех странах мира происходит примерно одно и то же: выступают реальные ученые, но их голос тонет под обывательскими воплями "мы все умрем".
Зато на ура идут всевозможные страшилки, классика самой продающейся рекламы "секс, кровь и смерть".
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25.05.2020 23:33 Відповісти
И воскресит тех, кого убил "лечением"...
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25.05.2020 22:38 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3185384/01921508-8187-73a3-9ae3-4873dd2d3b75

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25.05.2020 22:53 Відповісти
Зачет!
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25.05.2020 23:06 Відповісти
украинские клованы на рашистсую методу лечения вируса клюнули ,хоть толку с нее нуль целых куй десятых,не исключеночто лечение этим препаратом еще и приносило вред здоровью людей...
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25.05.2020 22:52 Відповісти
Трамп пьет, он что дурак. В Украине небольшая смертность если это правда. Пока не будет другого,говорить не принимайте не правильно
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25.05.2020 23:47 Відповісти
Придурки, на тот момент когда вы его закупили, уже все было известно. Только одно исследование говорило о пользе хлорохина (в группе молодых бессимптомных пациентов), тогда как все другие говорили об обратном. Но вас это не остановило... А теперь просто сопоставьте данные. Вот недавно в новостях писалось, что "корона" дала осложнение на сердце и человек умер. Нет, вы убили его хлорохином при том, что на течение основного заболевания хлорохин не влияет никак.
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26.05.2020 00:25 Відповісти
Правильное мнение....
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26.05.2020 01:12 Відповісти
Не хвилюйтесь все пройде дядя Білл приїде і спасе. ВООЗ це ручний пудель який живе на хабарях від Білла Гейтса.
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26.05.2020 07:03 Відповісти
 
 